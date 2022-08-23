В Москве мигранты хотели похитить у женщины её пятилетнюю дочь

Странная и пугающая история произошла в одном из дворов в Гольяново. Инна Багренина гуляла там с дочерью: девочка играла на детской площадке, и к ней подошла молодая женщина, взяла за руку и стала уводить ребёнка.

Инна это заметила, бросилась за ними, подняла крик и отобрала дочку.