В Москве мигранты хотели похитить у женщины её пятилетнюю дочь

Теперь женщина получает угрозы от родственников приезжих и боится выходить на улицу.
Странная и пугающая история произошла в одном из дворов в Гольяново. Инна Багренина гуляла там с дочерью: девочка играла на детской площадке, и к ней подошла молодая женщина, взяла за руку и стала уводить ребёнка.
Инна это заметила, бросилась за ними, подняла крик и отобрала дочку.
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Со слов Багрениной, «через минуту их окружили, якобы, родственники той девушки и начали кричать, чтобы она отдала им их несовершеннолетнего ребёнка». Также заявили, что той, которая пыталась увести девочку «ничего не будет, её сразу отпустят». А Инне «станет ещё хуже, если она будет вести это дело».
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Тут подоспела полиция и всех забрали в отделение. Но ту молодую даму быстро отпустили. А Багренина теперь боится выходить на улицу и утверждает, что ей поступают угрозы.
Когда история стала известной, к делу подключился адвокат Константин Ерохин. Он сообщил, что в этом уже разбирается СК.
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АНТИФИШКИ
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Ты, наверное, немного отсталый, чтобы понимать прочитанное.
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