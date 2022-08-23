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В Москве мигранты хотели похитить у женщины её пятилетнюю дочь

В Москве мигранты хотели похитить у женщины её пятилетнюю дочь

Автор:
23 августа 2022 18:14
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   гольяново   девочка   женщина   мигранты   похищение   приезжие   ребенок   
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Теперь женщина получает угрозы от родственников приезжих и боится выходить на улицу.

Странная и пугающая история произошла в одном из дворов в Гольяново. Инна Багренина гуляла там с дочерью: девочка играла на детской площадке, и к ней подошла молодая женщина, взяла за руку и стала уводить ребёнка.

Инна это заметила, бросилась за ними, подняла крик и отобрала дочку.

Со слов Багрениной, «через минуту их окружили, якобы, родственники той девушки и начали кричать, чтобы она отдала им их несовершеннолетнего ребёнка». Также заявили, что той, которая пыталась увести девочку «ничего не будет, её сразу отпустят». А Инне «станет ещё хуже, если она будет вести это дело».

Тут подоспела полиция и всех забрали в отделение. Но ту молодую даму быстро отпустили. А Багренина теперь боится выходить на улицу и утверждает, что ей поступают угрозы.

Когда история стала известной, к делу подключился адвокат Константин Ерохин. Он сообщил, что в этом уже разбирается СК.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Москва   гольяново   девочка   женщина   мигранты   похищение   приезжие   ребенок   
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20  комментариев
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982
Шурман 2 часа назад
А мама то где была ? ребенок в 5 лет один на улице , времена сейчас другие что самому уже опасно быть на улице , я своих одних не выпускаю . Дочке 6 лет и она не хочет без меня или старшего брата идти гулять .
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478
OG 6 минут назад
Странная какая то история, ребёнок сам пошёл с чюжим человеком и даже не сопротивлялся.
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13k
U55R 21 минуту назад
Если русские начнут про говорить плохо про нерусских, то сразу есть статья 282 УК. В обратную сторону данная статья сработать не сможет, ибо ни в одном официальном документе нет такого законодательно закрепленного понятия, как "русская национальность". Поэтому унижение русских по признаку национальности законодательно невозможно. Раз по закону нет понятия, значит нет и национальности. Такая вот юридическая казуистика.
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289
Gigantes 38 минут назад
Какая-то очень большая недосказанность здесь присутствует, ни хрена не понятно "кто на ком стоял"
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6k
Sanar 55 минут назад
Мутная история, особо интересна связь этой дамы и мигрантов из Узбекистана. Но многие комментаторы уже возбудились.
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39
milonitch Час назад
Ни черта не понятно из описания
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6k
Slowly Час назад
чёт какая-то дичь недосказанная...
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5k
Михаил Час назад
когда мусоров начнут вешать на фонарях, тогда они будут работать усердно
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11k
Мистер Фикс 2 часа назад
Узнаю работу нашей полисии.
Пытавшуюся похитить ребенка - отпустили.
У нас в районе (м. Коломенская)1 какой-то хач стрельбу устроил - даже не искали. Приехали, потоптались, вроде записали приметы... и тишина. А этот хач через месяц снова начал появляться в районе. Видимо, диаспора похлопотала, так неофициально очередной участковый объяснил.
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10k
кот базилий 2 часа назад
"НИЧЕГО НЕ БУДЕТ" "ОТПУСТИЛИ", КАК ТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СТРАННО.
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294
Карл кот базилий 2 часа назад
А чего странного? Мусора в доле с торгашами детей.
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