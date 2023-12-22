На хозяина двух доберманов, чуть не придушившего женщину из-за замечания о намордниках для псов, завели уголовное дело

Вчера в столичном районе Гольяново, женщина выгуливала собачку возле своего ЖК. Ей повстречался сосед - он шёл с мадемуазель и двумя свирепыми доберманами. Парень на своей волне: псов всегда выгуливал без намордников, окружающим хамил и заявлял, что ему всё равно. Месяц назад его питомцы уже порвали декоративного шпица в этом же дворе.

Поэтому женщина закономерно сделала ему замечание: если уж завёл двух агрессивных собак, изволь выводить их в намордниках.

В ответ услышала порцию отборного мата от спутницы собачника. А потом подключился и он - набросился на женщину, сбил с ног и начал душить. К счастью, помогли прохожие, которые уняли буйного соседушку и вызвали полицию.