На хозяина двух доберманов, чуть не придушившего женщину из-за замечания о намордниках для псов, завели уголовное дело

Гражданин Азербайджана уже понял, что погорячился, но поздно.
Вчера в столичном районе Гольяново, женщина выгуливала собачку возле своего ЖК. Ей повстречался сосед - он шёл с мадемуазель и двумя свирепыми доберманами. Парень на своей волне: псов всегда выгуливал без намордников, окружающим хамил и заявлял, что ему всё равно. Месяц назад его питомцы уже порвали декоративного шпица в этом же дворе.
Поэтому женщина закономерно сделала ему замечание: если уж завёл двух агрессивных собак, изволь выводить их в намордниках.
В ответ услышала порцию отборного мата от спутницы собачника. А потом подключился и он - набросился на женщину, сбил с ног и начал душить. К счастью, помогли прохожие, которые уняли буйного соседушку и вызвали полицию.
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Дело получилось резонансным, на него даже обратил внимание первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов:
Нет собак опасных пород, есть опасные владельцы, так как поведение животного полностью зависит от его воспитания и владелец несет полную ответственность за своего питомца, вплоть до уголовной. В данной ситуации хозяина собак можно привлечь не только за нарушение правил выгула, но и за нападение.
Безнаказанным это оставлять нельзя. Сейчас этот мужчина попытался душить человека, в следующий раз обстоятельства могут сложиться еще хуже. Поэтому реакция органов последовать должна обязательно.
И реакция последовала:
По результатам проведенной доследственной проверки в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 116 УК РФ (побои) и п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ(хулиганство).
Теперь буйный мужчина посидит в СИЗО. А в перспективе - и в колонии.
Как и другой его земляк, Турал Мамедов, лидер так называемой «азербайджанской мафии».
Он сколотил банду из таких же юных гопников и завёл тг-канал «Жизнь бродяги». В нём н выкладывал видео с избиением случайных прохожих в Питере. Шпана привязывалась к абсолютно незнакомым людям и жестоко их метелила.
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Будут судить сразу по нескольким статьям, суммарно ему светит до 13 лет на зоне.
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Теперь это желание появилось, для них это сила, теперь они начнут кланяться и вилять хвостом )))
https://www.ntv.ru/video/2292895https://www.ntv.ru/video/2292895
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за такое непонимание этого уволить со службы следует
Через месяц-два, от него забирали милейших пёселей!
Это при том что псы, до него рвали всё что видели просто власкутынах!
Даже хозяев.
И он так же говорил: нет плохих собак, есть отсутствие воспитания!
Я не видел милых кавказских овчарок.
Зверь есть зверь и уважает только силу.