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На хозяина двух доберманов, чуть не придушившего женщину из-за замечания о намордниках для псов, завели уголовное дело

На хозяина двух доберманов, чуть не придушившего женщину из-за замечания о намордниках для псов, завели уголовное дело

Автор:
22 декабря 2023 14:25
Сообщество : Животные
Метки: psy   Видео   Москва   Турал Мамедов   азербайджанская мафия   гольяново   доберманы   женщина   избиение   собаки   
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Гражданин Азербайджана уже понял, что погорячился, но поздно.

Вчера в столичном районе Гольяново, женщина выгуливала собачку возле своего ЖК. Ей повстречался сосед - он шёл с мадемуазель и двумя свирепыми доберманами. Парень на своей волне: псов всегда выгуливал без намордников, окружающим хамил и заявлял, что ему всё равно. Месяц назад его питомцы уже порвали декоративного шпица в этом же дворе.

Поэтому женщина закономерно сделала ему замечание: если уж завёл двух агрессивных собак, изволь выводить их в намордниках.

В ответ услышала порцию отборного мата от спутницы собачника. А потом подключился и он - набросился на женщину, сбил с ног и начал душить. К счастью, помогли прохожие, которые уняли буйного соседушку и вызвали полицию.

Дело получилось резонансным, на него даже обратил внимание первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов:

Нет собак опасных пород, есть опасные владельцы, так как поведение животного полностью зависит от его воспитания и владелец несет полную ответственность за своего питомца, вплоть до уголовной. В данной ситуации хозяина собак можно привлечь не только за нарушение правил выгула, но и за нападение.

Безнаказанным это оставлять нельзя. Сейчас этот мужчина попытался душить человека, в следующий раз обстоятельства могут сложиться еще хуже. Поэтому реакция органов последовать должна обязательно.

И реакция последовала:

По результатам проведенной доследственной проверки в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 116 УК РФ (побои) и п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ(хулиганство).

Теперь буйный мужчина посидит в СИЗО. А в перспективе - и в колонии.

Как и другой его земляк, Турал Мамедов, лидер так называемой «азербайджанской мафии».

Он сколотил банду из таких же юных гопников и завёл тг-канал «Жизнь бродяги». В нём н выкладывал видео с избиением случайных прохожих в Питере. Шпана привязывалась к абсолютно незнакомым людям и жестоко их метелила.

Всех гопарей уже повязали - по приказу главы СК Александра Бастрыкина. А Мамедов успел сбежать в Азербайджан и хотел там затаиться - не вышло. Его объявили в международный розыск и вскоре за ним пришли. Сначала этапировали в Дагестан, а теперь привезли в Санкт-Петербург.

Будут судить сразу по нескольким статьям, суммарно ему светит до 13 лет на зоне.

Источник:

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Метки: psy   Видео   Москва   Турал Мамедов   азербайджанская мафия   гольяново   доберманы   женщина   избиение   собаки   
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42  комментария
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13k
ron 2 часа назад
Нежелание с ними связываться они воспринимали как слабость.
Теперь это желание появилось, для них это сила, теперь они начнут кланяться и вилять хвостом )))
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19k
Shtoppi 3 минуты назад
азеров только гасить с концами - это без вариантов.
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475
trancer001 4 минуты назад
Очередной черт, который себя проявил и будет за это наказан
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5k
DDoS 7 минут назад
Азеры сдали России своего? Это нонсенс.
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2k
Игорь Меншиков 13 минут назад
В своём азербайджане горячился бы, там бы ему горячую голову оторвали
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1k
Flint 13 минут назад
опять какой-то ОРАЛ МАМБЕКОВ под пародию на музыку людей в тиктоках кошмарит.
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12k
Sergey 16 минут назад
Всю банду на удобрения!
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8k
Puans-on 24 минуты назад
"повязали - по приказу главы", жаль, что правосудие работает по приказу.
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8k
Puans-on Полчаса назад
Какой хорошенький.
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1k
Damvrot Hohlam Полчаса назад
Памидорник грязный
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894
Михаил Полчаса назад
Очередная черножопая гнида... почему то я не удивлен...
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4k
Руслан Полчаса назад
Азеры вообще борзые стали. Только утилизировать утырков.
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7k
B3avi5 38 минут назад
И зовут его гейдар ... все ясно

https://www.ntv.ru/video/2292895https://www.ntv.ru/video/2292895
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4k
SmartCat101 53 минуты назад
и опят овцеёб !!! правилно отсидит и на х гражданства лишить
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19
Вася Ложкин 54 минуты назад
И чернильницу за ним, прицепом!
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7k
Vladimir 57 минут назад
Тот случай, когда собаки умнее хозяина.
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35k
Fat Lynx Час назад
Надеюсь, что посадят.
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133
Мальчик в трусиках Просто Федя 19 минут назад
Это ничего не значит. Если они продолжат совершать преступления, то в следующий раз их уже не отпустят.
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158
Сергей Час назад
опять эти ослоебы.. потом удивляются что так чурок в России не любят. валите к себе черножопики! вести себя научитесь!
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13k
Copycat Час назад
Люблю истории с хорошим концом в стиле "светит ему теперь бутылка и казенный дом"
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14k
кот базилий Час назад
Черная дикая гнида - пару лет бы ему впаяли бы для профилактики.
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100
Феличита Час назад
председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов: Нет собак опасных пород
---------------
за такое непонимание этого уволить со службы следует
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19
Вася Ложкин Феличита 51 минуту назад
Знал я одного кинолога, он занимался исключительно собаками, которых уже к усыплению готовили.
Через месяц-два, от него забирали милейших пёселей!
Это при том что псы, до него рвали всё что видели просто власкутынах!
Даже хозяев.
И он так же говорил: нет плохих собак, есть отсутствие воспитания!
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