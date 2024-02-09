"Самый крупный пожар в жилом доме в новейшей истории Москвы": что известно о ЧП на ул. Черняховского

Следователи склоняются к тому, что причиной пожара могло стать нарушение работы системы обогрева кровли. Известно, что накануне в доме проходили ремонтные работы этой системы снеготаяния. Она была установлена около 2 лет назад, но периодически сбоила.

По словам местных жителей, всю неделю до пожара в доме были перебои с электричеством, а за сутки до возгорания чистили крышу от снега. Однако есть жильцы, которые уверены, что помимо этого были неполадки с проводкой в одной из квартир.

По сообщению агентства ТАСС, при пожаре пострадали около 10 человек, получивших различные травмы. В оперативных службах рассказали, что это самый масштабный пожар в жилом доме в новейшей истории Москвы.