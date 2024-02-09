"Самый крупный пожар в жилом доме в новейшей истории Москвы": что известно о ЧП на ул. Черняховского

Сегодня ночью горела крыша сразу нескольких жилых домов по ул. Черняховского. Пожару был присвоен повышенный ранг. Из домов, в которых в советские годы жили К.Симонов, А.Тарковский, Ю.Нагибин, эвакуировали около 400 жильцов.
Крыша жилой многоэтажки по улице Черняховского, 4 загорелась около 00: 15 ночи. Меньше чем за час площадь возгорания возросла с 300 кв. м. до 4 000 кв. м, а огонь перекинулся на крыши двух соседних домов.
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С круш горящих зданий летели куски кровли. Территорию оцепили службы МЧС.
К тушению пожара привлекли около 40 единиц техники и два вертолета Ка-32.
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Эвакуированных жильцов горящих домов разместили в ТЦ "Галерея Аэропорт. Всем желающим предложили поехать на ночлег в социальные гостиницы. Людям раздали воду и сухпайки.
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Многие жильцы оказались испуганы, и выскакивали из квартир, захватив самое необходимое:
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Среди тех, кто эвакуировался из дома, оказалась и певица Наталья Штурм. В комментарии SHOT она рассказала, что смотрела кино, когда резко пропал Wi-Fi и интернет.
Открытое горение локализовали к 03:20 , позже в пресс-службе МЧС сообщили, что пожар полностью потушен.
СМИ сообщили, что восстановительные работы после пожара у будут вестись круглосуточно, а сейчас идет обследование помещений. На фото видно, как выглядит крыша домов.
Между тем, в домах 2 и 4 по ул. Черняховского ранее жили весьма известные люди. В разные годы здесь можно было увидеть Ю.Нагибина, А.Тарковского, К.Симонова и других деятелей культуры и искусства, поэтому в каком-то смысле эти дома являются культурным наследием страны - считает политолог Корнилов.
Следователи склоняются к тому, что причиной пожара могло стать нарушение работы системы обогрева кровли. Известно, что накануне в доме проходили ремонтные работы этой системы снеготаяния. Она была установлена около 2 лет назад, но периодически сбоила.
По словам местных жителей, всю неделю до пожара в доме были перебои с электричеством, а за сутки до возгорания чистили крышу от снега. Однако есть жильцы, которые уверены, что помимо этого были неполадки с проводкой в одной из квартир.
По сообщению агентства ТАСС, при пожаре пострадали около 10 человек, получивших различные травмы. В оперативных службах рассказали, что это самый масштабный пожар в жилом доме в новейшей истории Москвы.
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