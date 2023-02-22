"Люди бегали и кричали": новые подробности и видео из горевшего дома в центре Москвы

Возгорание произошло на 5-м этаже 16-этажного здания. Первые четыре этажа этого дома отданы гостинице, а выше находится общежитие, где многие помещения сдаются в аренду. Комнаты пустуют редко, и между жильцами нередко происходят скандалы.

В квартире, рядом с которой начался пожар, проживали две женщины с восемью детьми. Между ними и соседями постоянно были ссоры. Мужчина жаловался на шум и детские крики в коридоре. Оно и немудрено: женщины с детьми жили в двух небольщих комнатах 18 и 12 квадратных метров. В такой тесноте жить спокойно не получалось.



