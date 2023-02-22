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"Люди бегали и кричали": новые подробности и видео из горевшего дома в центре Москвы

"Люди бегали и кричали": новые подробности и видео из горевшего дома в центре Москвы

Автор:
22 февраля 2023 09:09
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: МКМ   Москва   Поджог   видео   отель   пожар   пожарные   спасатели   спасение людей   
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Вчера вечером, 21 февраля, в центре столицы загорелся дом, в котором находится гостиница "МКМ". Пожар полыхал на площади около 300 квадратных метров. Причиной возгорания стал поджог - неадекватный мужчина подпалил в коридоре кучку своих вещей, и огонь быстро распространился по этажу. По крайней мере, эту версию озвучивают жильцы общежития.

Возгорание произошло на 5-м этаже 16-этажного здания. Первые четыре этажа этого дома отданы гостинице, а выше находится общежитие, где многие помещения сдаются в аренду. Комнаты пустуют редко, и между жильцами нередко происходят скандалы.


В квартире, рядом с которой начался пожар, проживали две женщины с восемью детьми. Между ними и соседями постоянно были ссоры. Мужчина жаловался на шум и детские крики в коридоре. Оно и немудрено: женщины с детьми жили в двух небольщих комнатах 18 и 12 квадратных метров. В такой тесноте жить спокойно не получалось.


В тот самый вечер в кватире с детьми снова шумели. Соседи говорят, что там собирали мебель. «Они шкаф собирали, стучали. Соседям это не понравилось. И они думают, что это из-за этого случилось. Из-за того, что они шумели», — рассказывает жительница дома.


Из горящей квартиры выбирались как могли, в том числе - через окна. Кому-то посчастливилось спастись еще до приезда пожарных благодаря неравнодушным прохожим - таким, как чемпион мира по грепплингу Ахмед Чалаев. Он проходил мимо того самого дома и услышал крики о помощи с балкона пятого этажа. Парень вместе с друзьями бросился в подъезд, поднялся на этаж. Им удалось найти и вынести из горящего здания бабушку, которая уже находилась без сознания.



Жители дома рассказывают, что узнали о пожаре, когда почувствовали запах дыма, несмотря на наличии в здании сигнализации, которая часто срабатывала вхолостую, но в тот злополучный вечер включилась на нескольких этажах и замолчала уже через пару секунд. Из-за этого многие подумали, что это сбой и не поторопились на выход. В результате огнём было охвачено шесть квартир и коридор общежития.


После того, как пожар был потушен, СК показал видео из сгоревшего общежития.


По последним данным, жертвами пожара стали семеро человек, из них двое погибших - дети. 31-му пострадавшему медики оказали помощь. Эвакуированных жильцов дома расселили по хостелам. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело (ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

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Метки: МКМ   Москва   Поджог   видео   отель   пожар   пожарные   спасатели   спасение людей   
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3  комментария
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90k
Херанука Паибалу 14 минут назад
238 - это оказание не качественных услуг, повлекших.....
.
Получается, к поджигателю вопросов нет....
Вопросы только к хозяевам здания
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9k
Сергей 2 минуты назад
Это-ж каким надо быть альтернативно одарённых что бы поджечь чего либо в здании.
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