В Чертаново мужчина залез на 7 этаж, чтобы спасти женщину из пожара, но оказалось, что она хотела сгореть

Экстренные службы потушили пожар. В огне пострадали три человека. Мужчина, спасший женщину на видео сказал, что просто хотел помочь человеку. Ойбек Ештемиров проходил мимо дома, увидел черный дым и бросился на помощь, сообщает РЕН.ТВ.

"Я случайно проходил и увидел с седьмого этажа густой черный дым, на восьмом этаже просили о помощи. Я поднялся на лифте на восьмой этаж и через балкон влез к соседу в квартиру. Я смотрю, девушка кричит. Окно сломал и помог девчонке, вытащил ее", – рассказал мужчина.