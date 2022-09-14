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В Чертаново мужчина залез на 7 этаж, чтобы спасти женщину из пожара, но оказалось, что она хотела сгореть

В Чертаново мужчина залез на 7 этаж, чтобы спасти женщину из пожара, но оказалось, что она хотела сгореть

Автор:
14 сентября 2022 09:51
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Поджог   видео   интересное   пожар   спасение   фото   
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В московском Чертаново на 7 этаже многоэтажного дома случился пожар. Мужчина перелез с соседнего балкона и вытащил женщину из огня. Позже пожарные потушили огонь. Как выяснилось, хозяйка квартиры сама устроила поджог.

На улице Красного Маяка загорелась многоэтажка. В квартире на 7 этаже полыхал огонь. Соседи вызвали спасателей и пожарных. В это время мужчина из соседней кварты перелез по балкону и спас женщину, находящуюся в квартире.

Экстренные службы потушили пожар. В огне пострадали три человека. Мужчина, спасший женщину на видео сказал, что просто хотел помочь человеку. Ойбек Ештемиров проходил мимо дома, увидел черный дым и бросился на помощь, сообщает РЕН.ТВ.

"Я случайно проходил и увидел с седьмого этажа густой черный дым, на восьмом этаже просили о помощи. Я поднялся на лифте на восьмой этаж и через балкон влез к соседу в квартиру. Я смотрю, девушка кричит. Окно сломал и помог девчонке, вытащил ее", – рассказал мужчина.

Как выяснилось позже, хозяйка квартиры сама устроила пожар. Женщину недавно выписали из наркологической клиники, но она напилась и решила покончить с собой.

Сначала женщина повредила себя и вызвала скорую помощь. Те её подлечили и уехали. Дама снова решила свести счёты с жизнью и подожгла свою квартиру. Но и на этот раз её спасли.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Москва   Поджог   видео   интересное   пожар   спасение   фото   
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10  комментариев
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48k
dima423 Час назад
да чтож за тварь тупая... даже сдохнуть спокойно не может...добейте кто нить эту суку
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19k
ЦСКА 4 минуты назад
"Сначала женщина повредила себя и вызвала скорую помощь. Те её подлечили и уехали."

А зря. Там "Кащенко" не далеко...

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11k
кот базилий 5 минут назад
С окна бы сиганула - легко и просто, так бы дура полдома спалить могла. Окно открыла и рыбкой.
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8k
Mowgley Z ⚔ Час назад
Ойбека наградить, дуру сжечь.
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