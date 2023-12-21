«Вы с ума сошли?»: в Москве владелец доберманов избил женщину из-за замечания об отсутствии намордников

Парочка выгуливала доберманов в Гольяново, на территории ЖК. Как обычно - псы не самого дружелюбного нрава были без намордников. Рядом проходила женщина, тоже с собачкой, когда на неё рванулись доберманы, дама сделала замечание. И тут началось.

Девушка обложила прохожую трёхэтажным матом. А парень сначала швырнул в неё снегом, а потом стал валять по земле и душить. Неадеквата от женщины оттащили прохожие, они же вызвали полицию.