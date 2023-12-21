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«Вы с ума сошли?»: в Москве владелец доберманов избил женщину из-за замечания об отсутствии намордников

«Вы с ума сошли?»: в Москве владелец доберманов избил женщину из-за замечания об отсутствии намордников

Автор:
21 декабря 2023 15:51
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Москва   гольяново   доберманы   женщина   неадекват   собаки   
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Сначала повалил на землю, потом стал душить.

Парочка выгуливала доберманов в Гольяново, на территории ЖК. Как обычно - псы не самого дружелюбного нрава были без намордников. Рядом проходила женщина, тоже с собачкой, когда на неё рванулись доберманы, дама сделала замечание. И тут началось.

Девушка обложила прохожую трёхэтажным матом. А парень сначала швырнул в неё снегом, а потом стал валять по земле и душить. Неадеквата от женщины оттащили прохожие, они же вызвали полицию.

Как потом рассказали соседи буйной парочки:

За месяц до этого доберманы напали на шпица и порвали ему спину. Ребята гуляют с доберманами без поводков, они агрессивные, ребят попросили гулять либо с собаками в намордниках, либо за территорией ЖК. Парень постоянно кричит, что зарежет всех, что спустит собак и ему никого не жалко.

Выходит, что паренек выгуливает питомцев не только без намордников, а и без поводков. Плюс нападение на женщину. Теперь ему предстоит долгая беседа с товарищем майором.

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Метки: Видео   Москва   гольяново   доберманы   женщина   неадекват   собаки   
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14  комментариев
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38k
Александр Час назад
Все трое там должны быть в намордниках.
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2k
a.r.t. 18 минут назад
Животных следует усыпить.
А собак на передрессировку и в приют.
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10k
МихА 19 минут назад
Хозяин просто отмороженный пи.да.ра.с. Его первого в намордник и на цепь
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532
Андрей Граф 20 минут назад
чтобы этих тварей, свои доберманы и сожрали!!!
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993
Flint 24 минуты назад
Они этих собак завели что-бы на улицах с людьми быковать ''Парень постоянно кричит, что зарежет всех, что спустит собак и ему никого не жалко.''

Им и на людей и на собак начихать
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5k
Григорий 24 минуты назад
мужикам петушару надо было переломать и шмару его тоже! поверили в себя высерки сопливые.
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2k
Инквизитор РФ Полчаса назад
Собака без намордника априори штраф 10000р. тогда научатся и на водках держать и намордники надевать
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4k
SmartCat101 Полчаса назад
усыпить вместе с собаками !!
мрази мля!!! на замечание так реагировать - да им лечиться надо
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242
Александр Портениер Полчаса назад
Её собака была тоже без намордника.Поэтому нифига не жалко.Обычные разборки собаколюбов.
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19k
Shtoppi Полчаса назад
некоторые типа высшие приматы уже хуже собак и пр. зверей стали. на всех бросаются как умалишенные. таких стерилизовать нужно принудительно.
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6k
Alex Полчаса назад
Сжечь, а потом расстрелять урода. Собак на мыло
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4k
Chev Chelios Полчаса назад
Урод б.л.я!!! Надеюсь товарищ майор набутылит этого г.а.н.д.о.н.а
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17k
SandMANn 40 минут назад
Да сколько можно? Вопрос к законодателям и правоохранителям.
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