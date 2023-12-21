«Вы с ума сошли?»: в Москве владелец доберманов избил женщину из-за замечания об отсутствии намордников

Сначала повалил на землю, потом стал душить.
Парочка выгуливала доберманов в Гольяново, на территории ЖК. Как обычно - псы не самого дружелюбного нрава были без намордников. Рядом проходила женщина, тоже с собачкой, когда на неё рванулись доберманы, дама сделала замечание. И тут началось.
Девушка обложила прохожую трёхэтажным матом. А парень сначала швырнул в неё снегом, а потом стал валять по земле и душить. Неадеквата от женщины оттащили прохожие, они же вызвали полицию.
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Как потом рассказали соседи буйной парочки:
За месяц до этого доберманы напали на шпица и порвали ему спину. Ребята гуляют с доберманами без поводков, они агрессивные, ребят попросили гулять либо с собаками в намордниках, либо за территорией ЖК. Парень постоянно кричит, что зарежет всех, что спустит собак и ему никого не жалко.
Выходит, что паренек выгуливает питомцев не только без намордников, а и без поводков. Плюс нападение на женщину. Теперь ему предстоит долгая беседа с товарищем майором.
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А собак на передрессировку и в приют.
Им и на людей и на собак начихать
мрази мля!!! на замечание так реагировать - да им лечиться надо