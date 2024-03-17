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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1283 поста • 55 подписчиков подписаться
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В Подмосковье недовольный покупатель плеснул раскалённым кофе в лицо менеджеру закусочной

В Подмосковье недовольный покупатель плеснул раскалённым кофе в лицо менеджеру закусочной

Автор:
17 марта 2024 17:00
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Подмосковье   кофе   менеджер   ногинск   фастфуд   
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Девушка получила ожог I степени.

Двое мужчин подъехали на машине с заляпанными номерами к окну приёма заказов, и пассажир попросил сварганить ему кофе. Только налить его в стакан побольше и добавить сливок. Через пару минут он получил свой напиток и стал возмущаться.

Ему показалось, что кафе налили меньше, чем он просил  - это он и предъявил менеджеру заведения. Та попыталась урезонить гражданина и сказала, что ему выдали стандартный объём и скандалить не нужно. Но мужик психанул ещё сильней и выплеснул горячий кофе ей в лицо.

После этого быстро уехал. Сейчас неадекватного кофемана ищут полицейские, вскоре он на камеру будет просить прощения в участке. У пострадавшей девушки ожог лица первой степени, но госпитализация не потребовалась. Ей оказали первую помощь в больнице и отправили лечиться домой.

Источник:

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Метки: Видео   Подмосковье   кофе   менеджер   ногинск   фастфуд   
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33  комментария
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39k
АнтонПолднев 2 часа назад
Не судить. Вылить кастрюлю кипятка на башку и выпустить на волю.
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2k
Владимир 11 минут назад
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347
CyraxMotorsport Полчаса назад
Сучья порода, нагадил и бежать...
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4k
Николай Полчаса назад
Весна...
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8k
Alex 38 минут назад
Замочить ублюдка.
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44k
Aleks 38 минут назад
Гордый лысый боец - нагадил и бегом на лыжи, аж пыль пошла..
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7k
Neo 53 минуты назад
Чмошник обоссанный!
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51k
Элек Мек 55 минут назад
Мля,откуда они лезут...
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221
Доцент Час назад
Весна... всё больше постов про неадекватов.
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0
дима зоуев Час назад
Трусливый гаденыш сбежал очень быстро. Он трус.
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561
Александр Поляков Час назад
Может отец или брат девушки этой гадине дробью плеснёт в брюхо.
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4k
Aleks Час назад
Раскаленным, с искрами от облетающей окалины, из сталеварного ковша?
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173
FlakoBoy Час назад
Найти ублюдка и самого ошпарить, чтобы неповадно было.
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7k
Трям Час назад
Раскаленным! Прям до 3000 С
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22k
Shtoppi Час назад
думаю для таких вот прибабахнутых стоит устраивать народные суды Линча, а не полицейским его искать, потому что наши чересчур гуманные законы, таких ублюдков не карают достаточно строго.
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23k
BiZ 2 часа назад
дольоеб. раскалить - означает снять закалку повышением температуры до начала текучести. в этом плане раскаленной является жидкая вода любой температуры.
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19k
Михаил Гривин 2 часа назад
Аффтар, "раскалённым" может быть металл. Ну или жопа твоего учителя по русскому языку, когда он твои опусы прочитает.
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410
DrEris 2 часа назад
Этого урода надо в чан с кипятком кинуть
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1k
АртемШишков 2 часа назад
Весна, обострения у идиотов, будьте осторожны!
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36k
Опаньки 2 часа назад
Сколько же неадекватов развелось ((
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August

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