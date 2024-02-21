В Подмосковье трёхлетняя девочка сбежала из детского сада

Юная бунтарка из Щелково не смирилась с "заточением" в детском саду и сбежала на улицу. Следственный комитет и прокуратура Московской области начали проверку побега трехлетней девочки.

Малышка, по данным местных СМИ, не дождалась родителей, которые ехали забрать ее домой, самостоятельно оделась и отправилась искать свою мать.