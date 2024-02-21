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В Подмосковье трёхлетняя девочка сбежала из детского сада

В Подмосковье трёхлетняя девочка сбежала из детского сада

Автор:
21 февраля 2024 08:52
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Подмосковье   Щёлково   девочка   дети   детский сад   
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В городе Щелково трехлетняя девочка оделась и самостоятельно покинула детское дошкольное учреждение. К счастью, всё закончилось хорошо.

Юная бунтарка из Щелково не смирилась с "заточением" в детском саду и сбежала на улицу. Следственный комитет и прокуратура Московской области начали проверку побега трехлетней девочки.

Малышка, по данным местных СМИ, не дождалась родителей, которые ехали забрать ее домой, самостоятельно оделась и отправилась искать свою мать.

Няня в этот момент вышла выбросить мусор, женщина не обратила внимания на одетого ребенка. При этом в группе находилась и воспитательница, которая не заметила пропажу несовершеннолетней.

Входная дверь в учреждение была сломана и подпиралась дощечкой, поэтому девочка сумела ее открыть и выйти на улицу.

Комментарий мамы:

Источник:

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Метки: Видео   Подмосковье   Щёлково   девочка   дети   детский сад   
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6  комментариев
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сеньор Леонсио 2 часа назад
Сильная и независимая женщина, начало.
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Кер Реев 38 минут назад
Мы с другом в 1972 так тоже ушли посмотреть мир. Из запасов у нас были леденцы монпансье в жестяной коробочке. Вечером вернулись. Нас оказывается искали с милицией. Так как идея была моя - хотели выпереть меня из детсада. Родители отстояли. Дома посмеялись и просили больше не уходить без спроса.
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5k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Я раза три сбегал из детсада.
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344
fifa666 2 часа назад
Помню, мне было 6 лет. Мы переехали в новую квартиру и я пошла последний год перед школой в новый сад. Мало того, что первый день меня прессовал сын воспиталки, весь день бегала от его шайки. В один день мама за мной припоздала или вообще забыла придти. Воспиталка раздала всех детей и засобиралась домой. Сказала меня поведет к себе, а потом вызовет милицию и сдаст им меня. Рядом бежал ее выродок и повторял все ее слова. Я в один момент остановилась на месте, развернулась и побежала домой, до дома было 4 квартала. Прибегаю, мама в шоке. А позже приходит воспиталка и устраивает скандал. Меня заставили просить прощения. До сих пор зудит в душе эта несправедливость(когда вспоминаю). На месте мамы бы устроить воспиталке скандал.
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Себастьян Перейра

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