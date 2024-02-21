В Подмосковье трёхлетняя девочка сбежала из детского сада

В городе Щелково трехлетняя девочка оделась и самостоятельно покинула детское дошкольное учреждение. К счастью, всё закончилось хорошо.
Юная бунтарка из Щелково не смирилась с "заточением" в детском саду и сбежала на улицу. Следственный комитет и прокуратура Московской области начали проверку побега трехлетней девочки.
Малышка, по данным местных СМИ, не дождалась родителей, которые ехали забрать ее домой, самостоятельно оделась и отправилась искать свою мать.
Няня в этот момент вышла выбросить мусор, женщина не обратила внимания на одетого ребенка. При этом в группе находилась и воспитательница, которая не заметила пропажу несовершеннолетней.
Входная дверь в учреждение была сломана и подпиралась дощечкой, поэтому девочка сумела ее открыть и выйти на улицу.
Комментарий мамы:
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