«Мы думали - ну хрустит, всякое бывает»: в Подмосковье яжемать сломала ребёнку руку и рёбра, когда пыталась надеть на него зимний комбинезон

В Раменском 24-летняя дама своеобразно ухаживала за ребёнком. Сначала она с 2-месячным малышом попала в больницу - у него был сильный бронхит и недобор веса. По словам мадемуазель, когда их выписывали, она стала натягивать ребёнку зимний комбез и сломала ему руку.

Через пару дней отец мальчика обратил внимание на какой-то странный хруст. Вызвал скорую и ребёнка снова госпитализировали. У него обнаружили перелом руки, ключицы и рёбер.

Мать утверждает, что понятия не имеет, как это случилось. Насчёт руки - она согласна, «её косяк», а по поводу остального дама якобы не в курсе.