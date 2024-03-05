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«Мы думали - ну хрустит, всякое бывает»: в Подмосковье яжемать сломала ребёнку руку и рёбра, когда пыталась надеть на него зимний комбинезон

«Мы думали - ну хрустит, всякое бывает»: в Подмосковье яжемать сломала ребёнку руку и рёбра, когда пыталась надеть на него зимний комбинезон

Автор:
05 марта 2024 18:42
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Подмосковье   Прокуратура   малыш   перелом   ребенок   родители   
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На неё уже завели уголовное дело. Силовики подозревают, что одними «одеваниями» в этой семье не обходилось.

В Раменском 24-летняя дама своеобразно ухаживала за ребёнком. Сначала она с 2-месячным малышом попала в больницу - у него был сильный бронхит и недобор веса. По словам мадемуазель, когда их выписывали, она стала натягивать ребёнку зимний комбез и сломала ему руку.

Через пару дней отец мальчика обратил внимание на какой-то странный хруст. Вызвал скорую и ребёнка снова госпитализировали. У него обнаружили перелом руки, ключицы и рёбер.

Мать утверждает, что понятия не имеет, как это случилось. Насчёт руки - она согласна, «её косяк», а по поводу остального дама якобы не в курсе.


Медики заверениям матери года не поверили и обратились в полицию. На родителей малыша завели уголовку:

Следователем следственного отдела по Московской области по сообщению о наличии на теле 2-месячного ребенка телесных повреждений возбуждено уголовное дело (п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ), - сообщили в ведомстве.

Когда пришли с проверкой в их дом, выяснилось, что жилище в довольно плачевном состоянии. Теперь органы опеки и прокуратура будут решать, что делать с крохой.

И разберутся с его родителями. Им грозит до 10 лет в колонии.

Источник:

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Метки: Видео   Подмосковье   Прокуратура   малыш   перелом   ребенок   родители   
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12k
zlopisec Час назад
Такие люди очень нужны на заводе Лада, для краш тестов....
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2k
Звёздный странник Минуту назад
2-хмесячный, значит родился где-то в начале января этого года. Ну, минус ещё 9 месяцев беременности (надеюсь не 7), то получается, что забеременнела где-то в начале апреля 2023 г. А может даже и на 1-е апреля (суббота - выходной). Ну, типа, он так пошутил, а она "надулась".
Но, не в этом суть.
Суть в том, что у большинства представителей поколения, воспитанного на роликах Ютуба и Тиктока, руки и голова растут из "пятой точки" и детей им КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВОПОКАЗАНО заводить до зрелого возраста и то, ТОЛЬКО ПОСЛЕ прохождения психологического теста на вменяемость и строгих родительских курсов с дипломом.
Иначе следующее поколение, рождённое от таких жοποργκϞχ имбицилов, будет напрочь всё покалеченное и хилое с интеллектом ниже, чем у родителей.
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1k
liveevil 24 минуты назад
Не понимаю. Как можно быть настолько безответственным моральным ублюдком, чтобы вот так издеваться на беззащитным ребёнком, да еще и без какой-либо капли сожаления о содеяном?
Ну не хочешь быть матерью и брать на себя такую ответственность - ну не рожай ты, с*ка! Вставь себе спираль, вырежь матку и *бись дальше сколько влезет.
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884
Шурман 39 минут назад
Пипец а не мать . Я вот недавно с женой вспоминал как я пальцы на ноге вывернул из за того что все так быстро собирались и стояли крики ты вылил за ней горшок или :) побежал выливать и о батарею в ванной ударился так что из глаз искры посыпались , лежу и больно и слезы а сам ржу в голос , в больнице меня еще и добили окончательно . Пальцы в разные стороны смотрят нога синяя а мне говорят ой ломать опять нужно , короче сломали еще 2 раза пальцы но поставили на место .
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35k
Юр21 57 минут назад
Только не давайте родительнице шапочку одевать!
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