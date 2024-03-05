«Мы думали - ну хрустит, всякое бывает»: в Подмосковье яжемать сломала ребёнку руку и рёбра, когда пыталась надеть на него зимний комбинезон

На неё уже завели уголовное дело. Силовики подозревают, что одними «одеваниями» в этой семье не обходилось.
В Раменском 24-летняя дама своеобразно ухаживала за ребёнком. Сначала она с 2-месячным малышом попала в больницу - у него был сильный бронхит и недобор веса. По словам мадемуазель, когда их выписывали, она стала натягивать ребёнку зимний комбез и сломала ему руку.
Через пару дней отец мальчика обратил внимание на какой-то странный хруст. Вызвал скорую и ребёнка снова госпитализировали. У него обнаружили перелом руки, ключицы и рёбер.
Мать утверждает, что понятия не имеет, как это случилось. Насчёт руки - она согласна, «её косяк», а по поводу остального дама якобы не в курсе.
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Медики заверениям матери года не поверили и обратились в полицию. На родителей малыша завели уголовку:
Следователем следственного отдела по Московской области по сообщению о наличии на теле 2-месячного ребенка телесных повреждений возбуждено уголовное дело (п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ), - сообщили в ведомстве.
Когда пришли с проверкой в их дом, выяснилось, что жилище в довольно плачевном состоянии. Теперь органы опеки и прокуратура будут решать, что делать с крохой.
И разберутся с его родителями. Им грозит до 10 лет в колонии.
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Но, не в этом суть.
Суть в том, что у большинства представителей поколения, воспитанного на роликах Ютуба и Тиктока, руки и голова растут из "пятой точки" и детей им КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВОПОКАЗАНО заводить до зрелого возраста и то, ТОЛЬКО ПОСЛЕ прохождения психологического теста на вменяемость и строгих родительских курсов с дипломом.
Иначе следующее поколение, рождённое от таких жοποργκϞχ имбицилов, будет напрочь всё покалеченное и хилое с интеллектом ниже, чем у родителей.
Ну не хочешь быть матерью и брать на себя такую ответственность - ну не рожай ты, с*ка! Вставь себе спираль, вырежь матку и *бись дальше сколько влезет.