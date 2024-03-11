«Это не штора, а хиджаб»: в Подмосковье покупательнице сделали замечание из-за её одежды

Однако за девушку заступился продавец.
В подмосковной «Пятёрочке» случилась небольшая перепалка на кассе. Одна из покупательниц обратила внимание на одежду девушки и сказала, что та одета в «штору». Видимо, до этого они из-за чего-то поругались, но это осталось за кадром.
Слова о «шторе» услышал продавец и вставил свои пять копеек:
Это не штора, а хиджаб. Выражайтесь правильно.
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Мы никому не позволим скрывать лицо, укутывать подбородки. С этого начинали те, кто взрывались на улицах Грозного. Десятки девушек находятся в Сирии и других горячих точках. И они начинали с того, что закрывали лица. А теперь оказались в рядах террористов.
И поручил чиновникам, религиозным деятелям и силовикам «держать эти вопросы на жёстком контроле». Так что ношение именно такой одежды в Чеченской республике не приветствуется.
Ношение платков, полностью закрывающих лицо, запрещено на законодательном уровне в Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Франции, Узбекистане. Частичные ограничения на этот атрибут есть в Египте, Тунисе, Индии, Индонезии и Марокко.
Если вернуться к нашей стране, то о никабах ранее говорили и депутаты. Глава комитета Госдумы по делам национальностей Геннадий Семигин заявлял:
Появляясь в общественных местах в такой одежде человек должен осознавать, что непривычность его вида, помимо чувства опасности, иногда любопытства, может вызвать и агрессивные проявления. Последние, безусловно, неправомерны. Именно поэтому так важно соблюдать единые правила, нормы закона, уважать традиции общества. При безусловном уважении религиозных чувств, уважать традиции друг друга и учитывать современный момент террористической угрозы просто необходимо.
Примерно тоже самое сообщила тогда первый зампредседателя комитета по делам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая:
Мы поддерживаем все традиции и уважаем все конфессии, но, конечно, это ни в коем случае не должно быть за счет нашей безопасности.
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Лет 5-7 назад, когда вольности там и прочее бери не хочу, примерное 30% ударились в полное соответствие.
Хиджаб уж, более серьёзного одеяния не видел.
Никаб там или паранджа.
Этим собственно занималась молодежь, старше 25 лет я как то не встречал. Мода. Своего рода.
А уж нравственность, от нее не уйти. Стоят в автобусе две соплюшки замотанные и разговор такой светский, завтра позвали в поход, ты что будешь водку или коктейли?
Все , занавес.