«Это не штора, а хиджаб»: в Подмосковье покупательнице сделали замечание из-за её одежды

В подмосковной «Пятёрочке» случилась небольшая перепалка на кассе. Одна из покупательниц обратила внимание на одежду девушки и сказала, что та одета в «штору». Видимо, до этого они из-за чего-то поругались, но это осталось за кадром.

Слова о «шторе» услышал продавец и вставил свои пять копеек: