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«Это не штора, а хиджаб»: в Подмосковье покупательнице сделали замечание из-за её одежды

«Это не штора, а хиджаб»: в Подмосковье покупательнице сделали замечание из-за её одежды

Автор:
11 марта 2024 18:57
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Подмосковье   Пятерочка   магазин   никаб   покупательница   хиджаб   
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Однако за девушку заступился продавец.

В подмосковной «Пятёрочке» случилась небольшая перепалка на кассе. Одна из покупательниц обратила внимание на одежду девушки и сказала, что та одета в «штору». Видимо, до этого они из-за чего-то поругались, но это осталось за кадром.

Слова о «шторе» услышал продавец и вставил свои пять копеек:

Это не штора, а хиджаб. Выражайтесь правильно.

Если говорить о никабе, то о нём ещё в 2014 году говорил глава ЧР Рамзан Кадыров:

Мы никому не позволим скрывать лицо, укутывать подбородки. С этого начинали те, кто взрывались на улицах Грозного. Десятки девушек находятся в Сирии и других горячих точках. И они начинали с того, что закрывали лица. А теперь оказались в рядах террористов.

И поручил чиновникам, религиозным деятелям и силовикам «держать эти вопросы на жёстком контроле». Так что ношение именно такой одежды в Чеченской республике не приветствуется.

Ношение платков, полностью закрывающих лицо, запрещено на законодательном уровне в Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Франции, Узбекистане. Частичные ограничения на этот атрибут есть в Египте, Тунисе, Индии, Индонезии и Марокко.

Если вернуться к нашей стране, то о никабах ранее говорили и депутаты. Глава комитета Госдумы по делам национальностей Геннадий Семигин заявлял:

Появляясь в общественных местах в такой одежде человек должен осознавать, что непривычность его вида, помимо чувства опасности, иногда любопытства, может вызвать и агрессивные проявления. Последние, безусловно, неправомерны. Именно поэтому так важно соблюдать единые правила, нормы закона, уважать традиции общества. При безусловном уважении религиозных чувств, уважать традиции друг друга и учитывать современный момент террористической угрозы просто необходимо.

Примерно тоже самое сообщила тогда первый зампредседателя комитета по делам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая:

Мы поддерживаем все традиции и уважаем все конфессии, но, конечно, это ни в коем случае не должно быть за счет нашей безопасности.

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Метки: Видео   Подмосковье   Пятерочка   магазин   никаб   покупательница   хиджаб   
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4k
poбт Полчаса назад
а в наушниках у нее что стесняюсь спросить
мулла завывает или "за деньги да!"
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8k
Allmaster 36 минут назад
Ээээ, живу в мусульманской республике.
Лет 5-7 назад, когда вольности там и прочее бери не хочу, примерное 30% ударились в полное соответствие.
Хиджаб уж, более серьёзного одеяния не видел.
Никаб там или паранджа.
Этим собственно занималась молодежь, старше 25 лет я как то не встречал. Мода. Своего рода.
А уж нравственность, от нее не уйти. Стоят в автобусе две соплюшки замотанные и разговор такой светский, завтра позвали в поход, ты что будешь водку или коктейли?
Все , занавес.
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