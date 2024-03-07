В подмосковном салоне красоты обнаружили скрытую камеру, снимавшую клиенток во время лазерной эпиляции зоны бикини

Камера была замаскирована под противопожарный датчик. В архиве обнаружилось около 50 видео, но, возможно, это не все материалы, которые были сняты с конца октября 2023 года.
В Щелково разгорается скандал на фоне пикантных видео, снятых в кабинете для лазерной эпиляции. Эта процедура позволяет девушкам убрать ненужные волосы с любой части тела. Особенно часто её используют для обработки зоны бикини. Понятно, что позы, которые принимают клиенты во время эпиляции, скромными не назовешь, поэтому кабинет всегда закрывается на ключ, и процедуры проводятся в комфортной для клиента обстановке.
Правда, как оказалось, за девушками в момент эпиляции шло наблюдение, да какое! Всё, что происходило в кабинете, записывалось на камеру наблюдения, установленную напротив кушетки. Понятно, что согласия клиенток на съемки никто не спрашивал.
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Как сообщают СМИ, как давно были установлены камеры, неизвестно - самые ранние записи в архиве были датированы октябрём 2023 года. Если учесть, что через кабинет в среднем проходят по пять клиенток за день, можно подсчитать, сколько видео было снято за это время.
Всего было обнаружено около 50 видео, но не факт, что это все из когда-либо снятых на камеру.
Об этой чудовищной истории рассказал подписчик Телеграм-канала BAZA, представившийся одним из сотрудников салона красоты. Информатор также предположил, что камера была замаскирована под противопожарный датчик.
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Владелец салона красоты утверждает, что ничего не знал о камере наблюдения в кабинете. Средства слежения в заведении есть, однако они находятся в зоне ресепш и направлены на стол администратора. По словам хозяина салона, камеру мог установить какой-нибудь клиент. Владелец также невзначай заметил, что пару дней назад неизвестный вымогатель прислал ему скриншоты с этих видео и потребовал выкуп - миллион рублей в биткойнах за то, чтобы картинки не оказались в интернете. Требования были проигнорированы, правда, почему хозяин салона после этого сразу не проверил наличие камер в закрытом кабинете и не обратился в полицию, не совсем понятно.
Кстати, сотрудник заведения, сливший эту информацию, утверждает, что когда кто-то из клиентов попросил завесить датчик тряпкой, видимо, подозревая неладное, владелец салона был рассержен и потребовал убрать кусок ткани.
Телеграм-канал Mash пошёл в расследованиях дальше и узнал, что оказывается владелец салона красоты "О -ля-ля" Евгений регулярно зазывал своих сотрудниц на процедуры лазерной эпиляции, да с хорошей скидкой. Более того, скидка полагалась даже уже не работавшим в заведении сотрудникам.
Косметологи уверены, что хозяин салона прекрасно знал о камере. Вот только на вопросы журналистов отвечать не согласился.
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После обнародования информации в сети в салоне прошли обыски. Как сообщают СМИ, следственный комитет также может начать проверку по статье 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).
А пока из салона уволились несколько сотрудниц, а пострадавшие девушки, узнавшие себя на видео, намерены обратиться в полицию
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Она может сильно помочь в суде
С другой стороны, неприкосновенность частной жизни и неразглашение содержания медицинских процедур - понятно любому.
Думаю, что "обиженный" сотрудник клиники решил "отомстить" хозяину.
А хозяин - при любом раскладе - ИДИОТ
Тяжкое преступление.
Хозяин сауны предоставил следствию видеозапись из бани, вплоть до парилки.
Преступление раскрыли сразу.
На хозяина сауны "органы" в благодарность возбудили уголовное дело.
Вот на этот ПРЕКРАСНО ставится
можно еще и внаглую провода питания подвести
Хозяин заведения мафия))