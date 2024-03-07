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В подмосковном салоне красоты обнаружили скрытую камеру, снимавшую клиенток во время лазерной эпиляции зоны бикини

В подмосковном салоне красоты обнаружили скрытую камеру, снимавшую клиенток во время лазерной эпиляции зоны бикини

Автор:
07 марта 2024 12:11
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Подмосковье   извращенец   лазерная эпиляция   полиция   салон красоты   скрытая камера   щелково   
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Камера была замаскирована под противопожарный датчик. В архиве обнаружилось около 50 видео, но, возможно, это не все материалы, которые были сняты с конца октября 2023 года.

В Щелково разгорается скандал на фоне пикантных видео, снятых в кабинете для лазерной эпиляции. Эта процедура позволяет девушкам убрать ненужные волосы с любой части тела. Особенно часто её используют для обработки зоны бикини. Понятно, что позы, которые принимают клиенты во время эпиляции, скромными не назовешь, поэтому кабинет всегда закрывается на ключ, и процедуры проводятся в комфортной для клиента обстановке.


Правда, как оказалось, за девушками в момент эпиляции шло наблюдение, да какое! Всё, что происходило в кабинете, записывалось на камеру наблюдения, установленную напротив кушетки. Понятно, что согласия клиенток на съемки никто не спрашивал.



Как сообщают СМИ, как давно были установлены камеры, неизвестно - самые ранние записи в архиве были датированы октябрём 2023 года. Если учесть, что через кабинет в среднем проходят по пять клиенток за день, можно подсчитать, сколько видео было снято за это время.


Всего было обнаружено около 50 видео, но не факт, что это все из когда-либо снятых на камеру.


Об этой чудовищной истории рассказал подписчик Телеграм-канала BAZA, представившийся одним из сотрудников салона красоты. Информатор также предположил, что камера была замаскирована под противопожарный датчик.


Владелец салона красоты утверждает, что ничего не знал о камере наблюдения в кабинете. Средства слежения в заведении есть, однако они находятся в зоне ресепш и направлены на стол администратора. По словам хозяина салона, камеру мог установить какой-нибудь клиент. Владелец также невзначай заметил, что пару дней назад неизвестный вымогатель прислал ему скриншоты с этих видео и потребовал выкуп - миллион рублей в биткойнах за то, чтобы картинки не оказались в интернете. Требования были проигнорированы, правда, почему хозяин салона после этого сразу не проверил наличие камер в закрытом кабинете и не обратился в полицию, не совсем понятно.


Кстати, сотрудник заведения, сливший эту информацию, утверждает, что когда кто-то из клиентов попросил завесить датчик тряпкой, видимо, подозревая неладное, владелец салона был рассержен и потребовал убрать кусок ткани.


Телеграм-канал Mash пошёл в расследованиях дальше и узнал, что оказывается владелец салона красоты "О -ля-ля" Евгений регулярно зазывал своих сотрудниц на процедуры лазерной эпиляции, да с хорошей скидкой. Более того, скидка полагалась даже уже не работавшим в заведении сотрудникам.


Косметологи уверены, что хозяин салона прекрасно знал о камере. Вот только на вопросы журналистов отвечать не согласился.



После обнародования информации в сети в салоне прошли обыски. Как сообщают СМИ, следственный комитет также может начать проверку по статье 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).


А пока из салона уволились несколько сотрудниц, а пострадавшие девушки, узнавшие себя на видео, намерены обратиться в полицию

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Метки: Видео   Подмосковье   извращенец   лазерная эпиляция   полиция   салон красоты   скрытая камера   щелково   
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8  комментариев
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95k
Херанука Паибалу 51 минуту назад
С одной стороны, учитывая нынешнюю "манечку" подзарабатывать на исках врачам, можно понять видеофиксацию медицинской процедуры
Она может сильно помочь в суде
С другой стороны, неприкосновенность частной жизни и неразглашение содержания медицинских процедур - понятно любому.
Думаю, что "обиженный" сотрудник клиники решил "отомстить" хозяину.
А хозяин - при любом раскладе - ИДИОТ
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41k
big_al 10 минут назад
на предоставленных материалах в зонах бикини квадратики и муть какая-то! что барышни там лазероэпилировали?
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11k
Янус Полуэктович 13 минут назад
какой к чёрту противопожарный датчик? это обычный "объёмник", охранная сигнализация. И да, именно в них часто ставят скрытые камеры, ибо внутри корпуса много места. А вы попробуйте поставить в противопожарный камеру. например, в ДИП34-03А. причём так, чтобы он ещё и работал)))
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92k
sapér Vodička Полчаса назад
Друг недоволен ! Опять квадратики !
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11k
Игорь Полчаса назад
Камера какая то не резкая :)
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11k
Клёст 42 минуты назад
Ммм...
Хозяин заведения мафия))
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