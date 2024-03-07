В подмосковном салоне красоты обнаружили скрытую камеру, снимавшую клиенток во время лазерной эпиляции зоны бикини

В Щелково разгорается скандал на фоне пикантных видео, снятых в кабинете для лазерной эпиляции. Эта процедура позволяет девушкам убрать ненужные волосы с любой части тела. Особенно часто её используют для обработки зоны бикини. Понятно, что позы, которые принимают клиенты во время эпиляции, скромными не назовешь, поэтому кабинет всегда закрывается на ключ, и процедуры проводятся в комфортной для клиента обстановке.





Правда, как оказалось, за девушками в момент эпиляции шло наблюдение, да какое! Всё, что происходило в кабинете, записывалось на камеру наблюдения, установленную напротив кушетки. Понятно, что согласия клиенток на съемки никто не спрашивал.



