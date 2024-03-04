В Подмосковье, вместо уборки снега, прорыли для пешеходов тоннель в сугробе

Местные уверяют, что это сделали коммунальщики. Те всё отрицают.
У пешеходного перехода в Наро-Фоминске появился сугроб с тоннелем. Вместо уборки снега, кто-то додумался прокопать «лаз», чтобы люди могли попасть на тротуар. Его и запечатлел проезжающий водитель. Он утверждает, что это была идея местных коммунальщиков.
Куда же люди должны идти? Правильно, в сугроб. Тут коммунальные службы что придумали? Пещеру.
На видео хорошо заметны «вход» и «выход» этого странного сооружения на улице Найдова-Железова.
Источник:
Ну а коммунальщики говорят, что они здесь ни при чём - якобы это работа жителей города или «Мосавтодора»
На данный момент информация не подтвердилась, мы не нашли такого места с туннелем. Если жители пошутили, но сотрудники ЖКХ вообще не имеют отношения к этой автомобильной дороге. Эта дорога региональная, и если это вообще она, то там и тротуар, и сама дорога, и придорожная полоса обслуживается «Мосавтодором». В этом году было очень много снега, к сожалению, такие валы были организованы, сейчас потихонечку снег вывозим, но вообще Наро-Фоминск – один из самых чистых городов Подмосковья. А где конкретно это место никто не знает, никто нам не сказал, что вот координаты, срочно ликвидируйте. У нас пока такой информации нет. Но мы прокатимся ещё сегодня, специально посмотрим.
Источник:
- В многострадальное Подмосковье дали отопление - из-за этого прорвало трубы и дома залило кипятком
- В Подмосковье произошла массовая драка на складе Wildberries
- "Вы нелюди!": помощник машиниста избил и поставил на колени подростков в подмосковной электричке
- В Подмосковье ввели режим ЧС из-за холодов и коммунальных аварий
- «Я, честно говоря, никуда не собираюсь»: губернатор Подмосковья встретился с жителями Подольска и объяснил причины коммунального коллапса