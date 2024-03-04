В Подмосковье, вместо уборки снега, прорыли для пешеходов тоннель в сугробе

У пешеходного перехода в Наро-Фоминске появился сугроб с тоннелем. Вместо уборки снега, кто-то додумался прокопать «лаз», чтобы люди могли попасть на тротуар. Его и запечатлел проезжающий водитель. Он утверждает, что это была идея местных коммунальщиков.

Куда же люди должны идти? Правильно, в сугроб. Тут коммунальные службы что придумали? Пещеру.

На видео хорошо заметны «вход» и «выход» этого странного сооружения на улице Найдова-Железова.