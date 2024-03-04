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В Подмосковье, вместо уборки снега, прорыли для пешеходов тоннель в сугробе

В Подмосковье, вместо уборки снега, прорыли для пешеходов тоннель в сугробе

Автор:
04 марта 2024 15:07
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Наро-Фоминск   Подмосковье   Тоннель   дорога   коммунальщики   пешеходный переход   сушроб   
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Местные уверяют, что это сделали коммунальщики. Те всё отрицают.

У пешеходного перехода в Наро-Фоминске появился сугроб с тоннелем. Вместо уборки снега, кто-то додумался прокопать «лаз», чтобы люди могли попасть на тротуар. Его и запечатлел проезжающий водитель. Он утверждает, что это была идея местных коммунальщиков.

Куда же люди должны идти? Правильно, в сугроб. Тут коммунальные службы что придумали? Пещеру.

На видео хорошо заметны «вход» и «выход» этого странного сооружения на улице Найдова-Железова.

Ну а коммунальщики говорят, что они здесь ни при чём - якобы это работа жителей города или «Мосавтодора»

На данный момент информация не подтвердилась, мы не нашли такого места с туннелем. Если жители пошутили, но сотрудники ЖКХ вообще не имеют отношения к этой автомобильной дороге. Эта дорога региональная, и если это вообще она, то там и тротуар, и сама дорога, и придорожная полоса обслуживается «Мосавтодором». В этом году было очень много снега, к сожалению, такие валы были организованы, сейчас потихонечку снег вывозим, но вообще Наро-Фоминск – один из самых чистых городов Подмосковья. А где конкретно это место никто не знает, никто нам не сказал, что вот координаты, срочно ликвидируйте. У нас пока такой информации нет. Но мы прокатимся ещё сегодня, специально посмотрим.

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Метки: Видео   Наро-Фоминск   Подмосковье   Тоннель   дорога   коммунальщики   пешеходный переход   сушроб   
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8  комментариев
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35k
Teodor 57 минут назад
Чушь собачья - прорыть тоннель в сугробе гораздо труднее, чем убрать этот сугроб - коммунальщики никогда не станут усложнять себе же работу. Скорее всего (если вообще не фейк), это местные прикололись...
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23k
BiZ 4 минуты назад
афтар дольоеб. вместо уборки снега - это у тебя новый непричастный оборот?
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13k
geminisf Час назад
А на нашей улице коммунальщики вчера лед на асфальте от снега очистили.
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54k
Андрей Час назад
Задача - сделать так чтобы люди могли пройти. Если проще сделать тоннель, то почему бы и нет? Тоннели - это распространённая вещь при строительстве железных и автомобильных дорог и никто не протестует против таких решений.
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