Рабочие не потушили окурки и устроили масштабный пожар на мебельной фабрике

По последним данным, огнеборцам удалось локализовать пожар на площади 970 квадратных метров. На месте также работает передвижная лаборатория для контроля замеров вредных веществ в воздухе. Пожарные продолжают бороться с огнём.

Информации о проверке со стороны прокуратуры пока не поступало, но наверняка ведомство заинтересуется соблюдением федерального закона "О пожарной безопасности" и условиями труда рабочих.