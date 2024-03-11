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Рабочие не потушили окурки и устроили масштабный пожар на мебельной фабрике

Рабочие не потушили окурки и устроили масштабный пожар на мебельной фабрике

Автор:
11 марта 2024 12:02
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   МЧС   Подмосковье   мебельная фабрика   пожар   посёлок Родники   
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В пожаре, к счастью, никто не пострадал.

В подмосковном посёлке Родники горит фабрика по производству мебели. Пожар произошёл в металлическом ангаре, где находились 8 рабочих. Никто из них не пострадал, чего не скажешь о фабрике, которая выгорела полностью.

По предварительным данным, пожар произошёл из-за непотушенного окурка. Рабочие в нарушение ТБ постоянно курили в ангаре, где помимо стройматериалов хранились ёмкости с краской и ГСМ. Именно из-за контейнера с горючей жидкостью огонь охватил всё помещение на площади 700 "квадратов". Как сообщили в МЧС, для ликвидации возгорания привлекли 20 человек и 5 единиц техники. Однако это не спасло фабрику от полного разрушения. Сообщается, что крыша ангара рухнула и огонь распространился на соседнее административное здание.

По последним данным, огнеборцам удалось локализовать пожар на площади 970 квадратных метров. На месте также работает передвижная лаборатория для контроля замеров вредных веществ в воздухе. Пожарные продолжают бороться с огнём.


Информации о проверке со стороны прокуратуры пока не поступало, но наверняка ведомство заинтересуется соблюдением федерального закона "О пожарной безопасности" и условиями труда рабочих.

Источник:

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Метки: Видео   МЧС   Подмосковье   мебельная фабрика   пожар   посёлок Родники   
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6k
satra Час назад
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Alex Час назад
Кому-то Очки порвут
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