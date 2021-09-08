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В жилом доме в подмосковном Ногинске взорвался газ, есть пострадавшие

В жилом доме в подмосковном Ногинске взорвался газ, есть пострадавшие (6 фото)

Автор:
08 сентября 2021 09:12
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   ПОДМОСКОВЬЕ   взрыв   взрыв газа   видео   ногинск   пострадавшие   
2917
6
Сегодня, 8 сентября, около семи часов утра, когда многие люди еще спали, в многоэтажке подмосковного города прогремел взрыв, из-за которого обрушилась часть внешней стены и упали межэтажные перекрытия.
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Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!

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Метки: ynews   ПОДМОСКОВЬЕ   взрыв   взрыв газа   видео   ногинск   пострадавшие   
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18  комментариев
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45
Шурман 2 часа назад
Шиздец
наш дом тоже на газ перевели а всю жизнь были на мазуте , я лично был против , но против системы не попрешь , вот только в Европе за самовольное подключение всяких приборов к газу грозит полная ответственность а в России такое не работает
Соболезную
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11k
Хью́берт 2 минуты назад
Потолок натяжной походу ктото делал, полный балон в жару затащили, он и рванул.
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20k
Мерзавец... 3 минуты назад
Взрыв – хлопок.
Наводнение – подтопление.
Пожар – задымление.
Пожар с множеством трупов – возгорание.
Падение экономики – отрицательный рост.
Эпидемия – рост заболеваемости.
Крушение самолета – жесткая посадка.
Оккупация – возвращение в родную гавань.
Фашистская диктатура – суверенная демократия.
Агрессивная война – защита русских людей.
Кровавый диктатор – эффективный менеджер.
Террористические анклавы – народные республики.
Бессудное убийство – ликвидация.
Узурпатор – президент РФ.
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35k
Alex 45 минут назад
Разве в 9-этажках есть газ?
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37
Михайло Потапыч 56 минут назад
Повезло, что не сложился.
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6k
Николай 57 минут назад
Это балоны или как? если балоны то понятно, а если нет то что то там не чисто, это как нужно загазовать объем что бы так рвануло...
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13k
aalexey3 Час назад
Автор. Прекратите разжигать! Вы что официальные новости не читаете? Это был всего лишь ХЛОПОК!!!
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65k
Hе шути с Пушкиным. Час назад
Очень удобно...списывать теракты на бытовой газ..
Извиняюсь но не верю...Выглядит как 100 килограмм тротила..
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11k
Великий Кормчий 2 часа назад
Нехило так газа там накопилось.....неужели никто не заметил запах? От такого количества, некоторые по идее угореть должны были.
Жесть.
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7k
Pillin Alex 2 часа назад
Панелька которая смогла.
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