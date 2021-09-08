В жилом доме в подмосковном Ногинске взорвался газ, есть пострадавшие

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Сегодня, 8 сентября, около семи часов утра, когда многие люди еще спали, в многоэтажке подмосковного города прогремел взрыв, из-за которого обрушилась часть внешней стены и упали межэтажные перекрытия.
При взрыве газовоздушной смеси в жилом доме городского округа Богородский произошло обрушение второго, третьего и частично четвертого этажей.
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В результате ЧП пострадало пятеро человек. Среди них есть двое детей. Все они госпитализированы. 173 жильца дома эвакуированы. На месте трагедии работают спасатели, следователи и криминалисты. Под завалами, возможно, еще находятся люди. Точное количество проживавших в доме сейчас уточняется.
По предварительной версии взрыв произошел из-за неисправности газового оборудования. По факту инцидента возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!
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А вообще получит газовоздушную смесь нужной концентрации очень сложно. Сгореть от возгорания проводки от электроплиты гораздо проще.
Наводнение – подтопление.
Пожар – задымление.
Пожар с множеством трупов – возгорание.
Падение экономики – отрицательный рост.
Эпидемия – рост заболеваемости.
Крушение самолета – жесткая посадка.
Оккупация – возвращение в родную гавань.
Фашистская диктатура – суверенная демократия.
Агрессивная война – защита русских людей.
Кровавый диктатор – эффективный менеджер.
Террористические анклавы – народные республики.
Бессудное убийство – ликвидация.
Узурпатор – президент РФ.
Извиняюсь но не верю...Выглядит как 100 килограмм тротила..
Жесть.