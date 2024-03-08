Перепутал Дубай и Москву: смешной случай с пьяным мужчиной в такси бизнес-класса

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Парень, снявший этот ролик, довольно популярен на просторах Интернета. Он много раз показывал, с чем и кем ему приходится сталкиваться при работе в такси бизнес-класса. В этот раз попался пассажир, который забыл не только город, в котором находится, но и страну.
Пожелаем ему добраться до дома.
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