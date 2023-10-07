FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Таксисты 248 постов • 51 подписчик подписаться
Главная > Видео > Сообщество Таксисты
Пассажирке не хватило на оплату такси и она избила водителя

Пассажирке не хватило на оплату такси и она избила водителя

Автор:
07 октября 2023 13:21
Сообщество : Таксисты
Метки: Видео   Таксист   драка   конфликт   люди   оплата   пассажирка   такси   
888
1
1


Девушке не хватило на поездку, она поспешила покинуть авто, но водитель попытался остановить её. В ответ он получил от неё несколько ударов руками и ногами.

Вот такие женщины в русских селеньях.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Таксисты"
Метки: Видео   Таксист   драка   конфликт   люди   оплата   пассажирка   такси   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
кот базилий 15 минут назад
Да я бы ей рожу разбил на месте таксиста.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Владимир Полчаса назад
О чем думала когда вызывала такси? Сказочная.......
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1333660



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Этому уделяется очень мало внимания»: в США объяснили, почему вдруг стали так «пиарить» трансгендеров и смену пола
«Этому уделяется очень мало внимания»: в США объяснили, почему вдруг стали так...
Талантливый кот спел дуэтом и собрал полный зал
Талантливый кот спел дуэтом и собрал полный зал
Набирающие популярность в сообществах
Осторожно, не окаменейте
Осторожно, не окаменейте
История чистоты и почему до XVIII века мыться было не принято и запрещалось законом
История чистоты и почему до XVIII века мыться было не принято и запрещалось законом
Трать и возвращай
Трать и возвращай
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Вот и поговорили

Лучшие демотиваторы
Введите пароль

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#машина#Прикол#кино#Автовсячина#Китай#фильм#истории#такси
#животные#автомир#в мире#интересное#позитив#аварии#авто аварии#полиция#новости#Фотографии
#люди#Юмор#интересно#факты#США#ДТП#Разное#конфликт#сарказм#шоу бизнес
В Японии начались продажи 5-метрового робота-трансформера за 3 000 000 $ (2 фото + видео) В Японии начались продажи 5-метрового робота-трансформера за 3 000 000 $ (2 фото + видео) Дебошир отправил в&nbsp; нокаут посетительницу ночного заведения в Архангельской области Дебошир отправил в  нокаут посетительницу ночного заведения в Архангельской области Девушка отказалась платить за такси и оскорбляла водителя Девушка отказалась платить за такси и оскорбляла водителя Таксист не позволил себя обмануть Таксист не позволил себя обмануть Конфликт детей перерос в драку взрослых во дворе Конфликт детей перерос в драку взрослых во дворе Неожиданный финал уличной драки Неожиданный финал уличной драки

На что жалуетесь?

Вернуться