Пассажирке не хватило на оплату такси и она избила водителя

888
1
1
Девушке не хватило на поездку, она поспешила покинуть авто, но водитель попытался остановить её. В ответ он получил от неё несколько ударов руками и ногами.
Вот такие женщины в русских селеньях.
Источник:
Ссылки по теме:
- Порядочная женщина извинилась перед таксистом за неудобства
- Пассажирка устроила истерику на ровном месте
- Конфликт детей перерос в драку взрослых во дворе
- Девушка отказалась платить за такси и оскорбляла водителя
- Женщина решила не платить таксисту 1700 рублей за поездку
Новости партнёров
реклама