Пассажирка клеит водителя элитного такси

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Таксист — одна из самых интересных профессий в мире. Наверное, никто не знает столько увлекательных историй, как водители, которые каждый день перевозят разных пассажиров.
Очень вежливый и обходительный молодой человек!
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Это ужасно тяжелая профессия.
Часто попадали такие неадекваты, что приходилось топорик возить.
а таксисты типа ангелы)))
прилетел в Кустанай. город знаю. два сутки не спал. просто лень в автобусе трясьтись устал.
прыгнул в такси - на автовокзал. там недалеко, цена рубль. прикимарил сразу. открываю глаз а мы по Кустанай2 шпарим.(раён жд товарная), вообще в другой стороне.аж струхнул. бандитский раён. ему - ты куда едешь???. на вокзал брат. ты разворачивай, я покажу где автовокзал, больше рубля не дам!!!
он обиделся - чё ты как лох ко мне сел?я думал ты не местный!)))
И среди таксистов полно упырей.
Я не спорю с этим.
Я то был таксист "поневоле". Точнее "бомбила".
Кстати - у меня прикольный случай был. Еду как то - идет сильный дождь. Стоят три молодые девчонки под дождем лет 18-20, голосуют.
Остановился - а они бухие. Ну тут мое чувство "гуманизма" закончилось - говорю:
девушки, подвоз стоит денег, вы промокшие - салон немного подпортите.
Они в ответ:
- мужик, денег нет, трахни одну из нас и поедем!!!!
Ну я ответил - я не бабник, а алкоголик, мне деньги нужны. И уехал.