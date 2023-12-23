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Пассажирка клеит водителя элитного такси

Пассажирка клеит водителя элитного такси

Автор:
23 декабря 2023 10:24
Сообщество : Таксисты
Метки: Видео   Юмор   водитель   клеит   майбах   пассажир   такси   
1652
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Таксист — одна из самых интересных профессий в мире. Наверное, никто не знает столько увлекательных историй, как водители, которые каждый день перевозят разных пассажиров.

Очень вежливый и обходительный молодой человек!

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Метки: Видео   Юмор   водитель   клеит   майбах   пассажир   такси   
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8  комментариев
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77k
Viktor 24 минуты назад
Уж лучше так, чем ...!

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1k
Homem Минуту назад
Интерес есть,а то что на видео в процессе работы не попало?Вот некоторые девицы рассуждают так ,что все мужчины... такие сякие и им одно на уме,а тут что получается?!Девицы подобные они как называются?Не ханжа и не осуждаю подобное желание.Тут вот как получается если мужчина ей откажет то он может быть не так ею воспринят.
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10k
Сол Гудман Полчаса назад
Это же Евгений, у него канал на ютубе, "Таксуем на майбахе" Прикольные видосы попадаются
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137
Dmitry N 54 минуты назад
Под колёсами
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10k
Борис Карабанов Час назад
Все бабы одинаковые. У них только одно на уме.
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36k
albedo Час назад
Таксовал в "святые 90-е".
Это ужасно тяжелая профессия.
Часто попадали такие неадекваты, что приходилось топорик возить.
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