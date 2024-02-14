Романтичное предложение руки и сердца от таксиста

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Таксист из Москвы собрал сердце из 30 машин под окнами своей возлюбленной и предложил ей руку и сердце. Девушка была тронута и сразу согласилась.
Мужчина устроил второй половинке сюрприз аккурат ко дню всех влюблённых.
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