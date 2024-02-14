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Романтичное предложение руки и сердца от таксиста

Романтичное предложение руки и сердца от таксиста

Автор:
14 февраля 2024 12:15
Сообщество : Таксисты
Метки: Видео   Такси   Таксист   добро   любовь   предложение   
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Таксист из Москвы собрал сердце из 30 машин под окнами своей возлюбленной и предложил ей руку и сердце. Девушка была тронута и сразу согласилась.

Мужчина устроил второй половинке сюрприз аккурат ко дню всех влюблённых.

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Метки: Видео   Такси   Таксист   добро   любовь   предложение   
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5  комментариев
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25k
сеньор Леонсио 46 минут назад
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11k
Vacony 9 минут назад
она подумала что весь автопарк это для нее )
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7k
Alex Полчаса назад
Да ну, лучше по-старинке, на сугробе сердечко нассать
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2k
Иван Иванов 40 минут назад
Молодец
Не поленился ради любимой
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39k
Александр 44 минуты назад
Прикольно, лучше чем квартиру фольгой заклеить )
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