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"Таксист" не спешит подчиняться требованию полицейского

"Таксист" не спешит подчиняться требованию полицейского

Автор:
25 апреля 2023 09:00
Сообщество : Таксисты
Метки: Прикол   США   беспилотное такси   в мире   видео   такси   
1091
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В одном из городов США сотрудник полиции попросил таксиста остановиться и прижаться к обочине. Однако был один нюанс. Такси было беспилотным.

Современные конфузы на дорогах. Пассажирам оставалось только разводить руками.


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Метки: Прикол   США   беспилотное такси   в мире   видео   такси   
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12  комментариев
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59k
pynh 2 часа назад
расстрелять такси за неподчинение, делов то
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14k
Мистер Фикс Час назад
Предчувствую вопросы от коллег, и советы проверить зрение
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3k
ChePaev 2 часа назад
т.к. таксиста в кабине не было, но расстрелять кого то надо было за неподчинение, полицейский расстрелял пассажира)))
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830
Сергей 2 часа назад
И восстали машины из пепла огненного.
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46k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
наказание для автопилота - принудительное обновление ?
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11k
Властелин 2 часа назад
Этому тоже нужно учить и машины и полицейских. На полицейских для контакта с такими машинами должен быть опознавательный специальный маячок
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835
Igor Grishaev 2 часа назад
Тут только Робокоп справится
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7k
Компьютер DELL монитором 2 часа назад
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208
Добрый Самаритянин 2 часа назад
Я бы на месте пассажиров, наверное, напрягся и не стал бы так громко выражать свою радость. Ибо, с момента непоновения приказу до упражнений по стрельбе проходит очень короткий промежуток времени.
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16k
Голос Вселенной 2 часа назад
Я бы на месте полицейского подошел бы и начал бы делать вид, что разговариваю с "невидимым" водителем... тогда бы пассажиры в край охренели бы......
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