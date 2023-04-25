"Таксист" не спешит подчиняться требованию полицейского

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В одном из городов США сотрудник полиции попросил таксиста остановиться и прижаться к обочине. Однако был один нюанс. Такси было беспилотным.
Современные конфузы на дорогах. Пассажирам оставалось только разводить руками.
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