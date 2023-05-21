Москвичка из Костромы устроила шоу за 76 рублей

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Заказ 1) Девушка до аэропорта. Офигенная. Классно поболтали.
Заказ 2) Синий упырь. Сходу предъявил мне, что я ему по любому должен косарь потому, что он не мог такси вызвать час. Всех местных авторитетов он знает и мне п-ц если что.
Я его вытащил за шкирку и пинком в жопу отправил в канаву.
Потом было еще примерно 450 заказов и долбанько было только:
заказ 350, предположим)
Две бабы. Страшные. Говорят: пойдем с нами бухать? Даём 10ку. Ты за ночь столько не заработаешь.
я: да не пойду я с вами бухать.
она: тыж таксист!
я: я водитель такси, а не таксист, перепутала.
она: ну и уй ты куда тогда уедешь.
И их две, я вытаскиваю одну, вторая садится в машину. Вытаскиваю ее, другая и так 15 минут.