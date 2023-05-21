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Москвичка из Костромы устроила шоу за 76 рублей

Москвичка из Костромы устроила шоу за 76 рублей

Автор:
21 мая 2023 09:51
Сообщество : Таксисты
Метки: 76 рублей   Таксист   видео   кострома   такси   фото   
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Терпению водителя можно только позавидовать.

Внимание, присутствует ненормативная лексика!


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Метки: 76 рублей   Таксист   видео   кострома   такси   фото   
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8  комментариев
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32k
АнтонПолднев 44 минуты назад
Быдло обыкновенное. Эконом класс... Телега тракторная ей в пору. Маааасквичка...

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2k
Andy Birkin 4 минуты назад
Водитель - красава, что сдержался
Непонятные быдло-коровы ещё и недовольны, что их везут. Вызывали бы сразу вертолёт, раз такие богатые
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38k
Aleks 14 минут назад
Я думал только таксисты все исключительно олигархи и таксуют от скуки... Так нет, оказывается и в дешманском экономе в Костроме за 76 рублей ездят жены арабских шейхов
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170
Евгений 19 минут назад
Мразь.... А парняга молодец, не сорвался. Я бы так не смог....
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5k
Михаил Полчаса назад
ох нельзя мне в такси идти работать. Я же сяду в первый месяц работы. По моему характеру, я бы вытащил бы их и отпиз.дил
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4k
Димка Смола/67 55 минут назад
я не принцесса, я королевна, как дать бы леща ей )
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