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Таксист обматерил девушку за то, что та сделала водителю замечание из-за громкой музыки

Таксист обматерил девушку за то, что та сделала водителю замечание из-за громкой музыки

Автор:
25 сентября 2023 09:20
Сообщество : Таксисты
Метки: Видео   Музыка   Таксист   беларусь   громко   конфликт   негатив   пассажир   такси   
1849
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В ответ мужчина сказал, что пассажирка заказала автомобиль не бизнес-класса, поэтому лучше ей закрыть рот.

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Метки: Видео   Музыка   Таксист   беларусь   громко   конфликт   негатив   пассажир   такси   
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11  комментариев
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56k
dima423 2 часа назад
окуевший черт) причем тут эконом не эконом... ты ублюдок в такси работаешь, а не попутчика бесплатно подвозишь...
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24k
sssss3 Час назад
А омерзительных тёлок где обучают так гласные тянуть???
Или они думают это дорог-богато-стильно-божественно??? Или приближает их образ к экранной элитке???
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94k
Татьяна Юсова Час назад
А ещё в этот день произошло 500 случаев, когда кого-то обматерили в автобусах, 750 случаев, когда обругали в очередях, 300 драк с матами среди бомжей, мигрантов и нетрезвых граждан, и много других, не менее интересных и значимых событий, о которых непременно нужно рассказать.
Страна-то большая!
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5
Dimonio 2 часа назад
Постанова
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60k
pynh 2 часа назад
Опять?
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