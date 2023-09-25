Таксист обматерил девушку за то, что та сделала водителю замечание из-за громкой музыки

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В ответ мужчина сказал, что пассажирка заказала автомобиль не бизнес-класса, поэтому лучше ей закрыть рот.
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Или они думают это дорог-богато-стильно-божественно??? Или приближает их образ к экранной элитке???
Страна-то большая!
И везде такое бурное обсуждение, осуждение, эмоции!
Многих подобные случаи интересуют и заставляют переживать.
Удивительные люди!
ты типа думал этот сайт для твоего развлечения?
нет ни*ху*я, ты просто винтик создающий срач, а срач = деньги