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Весёлый таксист и «шоколадный заяц»

Весёлый таксист и «шоколадный заяц»

Автор:
28 июля 2022 09:42
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   подколол   прикол   такси   таксист   шоколадный заяц   
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Добрый позитивный таксист подколол темнокожего пассажира, включив подходящую песню.

Источник:

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Метки: Юмор   видео   подколол   прикол   такси   таксист   шоколадный заяц   
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5  комментариев
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475
Джонни 6 минут назад
видео прерывается - прикол длился не долго
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48k
Олег 12 секунд назад
а если "запрещенные барабанщики" включить?
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−46
Thomsen Полминуты назад
Ну, хорошо, что не RGD 88 или Отвёртку ему поставил.
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25k
ɯǝvvоwɔ uєʞ 3 минуты назад
Судя по тому, что видео выложено - таксист выжил...
Хотя... стоп...
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4k
Димка Смола/67 8 минут назад
В Амереке сразу пожизненное дали :)
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