Весёлый таксист и «шоколадный заяц»

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Добрый позитивный таксист подколол темнокожего пассажира, включив подходящую песню.
Источник:
АНТИФИШКИ
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