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Избитый Майком Тайсоном пассажир самолёта спустя год решил стрясти с боксёра деньги

Избитый Майком Тайсоном пассажир самолёта спустя год решил стрясти с боксёра деньги

Автор:
01 декабря 2023 19:41
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Майк Тайсон   компенсация   нападение   самолёт   судебный иск   
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Судя по реакции адвоката Тайсона, "пострадавший" сможет получить только пару дополнительных оплеух.

С легендарного боксёра Майка Тайсона требуют 450 тысяч долларов в качестве компенсации за причинение физического вреда. Инцидент, о котором идёт речь, произошёл в апреле пошлого года на борту самолёта авиакомпании JetBlue, направлявшегося из Сан-Франциско во Флориду.

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Пьяный пассажир вместе с другом заметили звезду бокса и начали к нему приставать. Сначала они попросили сделать совместное фото, на что Тайсон любезно согласился. Затем принялись донимать его расспросами, на которые боксёр отвечать не стал. Видя, что их игнорируют, молодые люди стали его откровенно задирать и подшучивать над ним. Как рассказал впоследствии адвокат спортсмена, Тайсон вышел из себя только после того, как в него швырнули бутылку с водой. Терпеть он это не стал и набросился на обидчика с кулаками.

В официальном требовании пострадавшего Мелвина Таунсенда, которое он направил представителям Тайсона, говорится, что из-за нападения до сих пор (спустя полтора года) страдает сильными головными болями, а также из-за инцидента в самолёте он потерял работу. Его адвокаты угрожают, что в случае, если Тайсон не выплатит 450 тысяч долларов, они обратятся с иском в суд. Адвокат Майка Тайсона в свою очередь назвал присланное досудебное соглашение вымогательством и заявил, что никаких денег Таунсенд не увидит.


"Я получил письмо о вымогательстве, связанное с преследованием Майка со стороны некоторых зачинщиков инцидента. Выплаты за вымогательство не будет", — сообщил адвокат железного Майка.

Источник:

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Метки: Видео   Майк Тайсон   компенсация   нападение   самолёт   судебный иск   
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15  комментариев
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1k
Gadova Час назад
Только сейчас из комы вышел, что ли?
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27k
Лис 2 минуты назад
С таким видео встречный иск.
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15k
info-kozirev 36 минут назад
Вломить ему еще раз,где то храброй воды нализался,что ли,сначала хамить человеку,а получив звиздюлей ныть и чего то там требовать?
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6k
satra 38 минут назад
Ссылка coub.com
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2k
Igor Grishaev 39 минут назад
Пусть скажет "Спасибо" Майку, что ухо не откусил
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7k
x3matic 40 минут назад
Лишний раз доказывает что пиндосы в большенстве своем,тупые придурки.
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4k
Феликс Дзержинский 43 минуты назад
Тайсон говорит Золушке,
-Запомни Золушка, после двенадцатого удара, твоя голова превратится в тыкву.
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6k
Александр 49 минут назад
Нашёл до кого докопаться... Уникальный балбес!
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1k
DrKlizmi 52 минуты назад
Повезло мужичку,всего через год в себя пришёл после подачи от Майка. По идее он ещё и приплатить Тайсону должен за то что жив остался.
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127k
Аааа Час назад
Этих приставальщиков хохлы, случайно, не кусали?
Иначе откуда такая тяга пристать, получить люлей, а потом требовать за это деньги
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27k
pokevon Час назад
Пойду тоже до кого-нибудь доколупаюсь, огребу и буду денег требовать, а потом в Гагры, вот заживу
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