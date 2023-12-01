Избитый Майком Тайсоном пассажир самолёта спустя год решил стрясти с боксёра деньги

С легендарного боксёра Майка Тайсона требуют 450 тысяч долларов в качестве компенсации за причинение физического вреда. Инцидент, о котором идёт речь, произошёл в апреле пошлого года на борту самолёта авиакомпании JetBlue, направлявшегося из Сан-Франциско во Флориду.

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Пьяный пассажир вместе с другом заметили звезду бокса и начали к нему приставать. Сначала они попросили сделать совместное фото, на что Тайсон любезно согласился. Затем принялись донимать его расспросами, на которые боксёр отвечать не стал. Видя, что их игнорируют, молодые люди стали его откровенно задирать и подшучивать над ним. Как рассказал впоследствии адвокат спортсмена, Тайсон вышел из себя только после того, как в него швырнули бутылку с водой. Терпеть он это не стал и набросился на обидчика с кулаками.