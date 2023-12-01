Избитый Майком Тайсоном пассажир самолёта спустя год решил стрясти с боксёра деньги

Судя по реакции адвоката Тайсона, "пострадавший" сможет получить только пару дополнительных оплеух.
С легендарного боксёра Майка Тайсона требуют 450 тысяч долларов в качестве компенсации за причинение физического вреда. Инцидент, о котором идёт речь, произошёл в апреле пошлого года на борту самолёта авиакомпании JetBlue, направлявшегося из Сан-Франциско во Флориду.
Пьяный пассажир вместе с другом заметили звезду бокса и начали к нему приставать. Сначала они попросили сделать совместное фото, на что Тайсон любезно согласился. Затем принялись донимать его расспросами, на которые боксёр отвечать не стал. Видя, что их игнорируют, молодые люди стали его откровенно задирать и подшучивать над ним. Как рассказал впоследствии адвокат спортсмена, Тайсон вышел из себя только после того, как в него швырнули бутылку с водой. Терпеть он это не стал и набросился на обидчика с кулаками.
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В официальном требовании пострадавшего Мелвина Таунсенда, которое он направил представителям Тайсона, говорится, что из-за нападения до сих пор (спустя полтора года) страдает сильными головными болями, а также из-за инцидента в самолёте он потерял работу. Его адвокаты угрожают, что в случае, если Тайсон не выплатит 450 тысяч долларов, они обратятся с иском в суд. Адвокат Майка Тайсона в свою очередь назвал присланное досудебное соглашение вымогательством и заявил, что никаких денег Таунсенд не увидит.
"Я получил письмо о вымогательстве, связанное с преследованием Майка со стороны некоторых зачинщиков инцидента. Выплаты за вымогательство не будет", — сообщил адвокат железного Майка.
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Иначе откуда такая тяга пристать, получить люлей, а потом требовать за это деньги