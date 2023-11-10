«Мужика задрал!»: в Якутии медведь-шатун вышел из леса и покалечил работников газового месторождения

Как назло, в это время из бытовки вышел механик и медведь на него набросился. Работяги стали поливать косолапого из огнетушителя, применили средства отпугивания «Фальшфеер» - ничего не помогло. Потом животное всё же бросило мужика и кинулось на другого рабочего.

Общими усилиями отбили и второго бедолагу, а медведь убежал и стал бродить по территории месторождения. Вскоре прибыл местный охотник и ликвидировал опасного косолапого.