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«Мужика задрал!»: в Якутии медведь-шатун вышел из леса и покалечил работников газового месторождения

«Мужика задрал!»: в Якутии медведь-шатун вышел из леса и покалечил работников газового месторождения

Автор:
10 ноября 2023 18:57
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Медведь-шатун   Якутия   газовое есторождение   механик   нападение   рабочие   
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Его пытались отпугнуть стаей собак, огнетушителем и другими средствами - бесполезно.

На Чаяндинском месторождении в Якутии случилось ЧП. Мужики тихо-мирно общались в курилке и услышали, что собаки кого-то облаивают. И тут, из-за мешков с химреагентами, вышел медведь-шатун.

Один из наиболее страшных зверей в дикой природе. Медведь не заваливается на зимнюю спячку в берлогу, а бродит по лесу. Животное измотано голодом, поэтому бросается на всё, что видит. Его боятся даже опытные охотники.

Как назло, в это время из бытовки вышел механик и медведь на него набросился. Работяги стали поливать косолапого из огнетушителя, применили средства отпугивания «Фальшфеер» - ничего не помогло. Потом животное всё же бросило мужика и кинулось на другого рабочего.

Общими усилиями отбили и второго бедолагу, а медведь убежал и стал бродить по территории месторождения. Вскоре прибыл местный охотник и ликвидировал опасного косолапого.

Пострадавших срочно доставили в ближайшую больницу. Оба с рваными ранами, один из них в тяжёлом состоянии.

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Метки: Видео   Медведь-шатун   Якутия   газовое есторождение   механик   нападение   рабочие   
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1  комментарий
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Echo Полчаса назад
нихрена себе у них срач на базе, совсем [мат]
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