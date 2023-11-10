«Мужика задрал!»: в Якутии медведь-шатун вышел из леса и покалечил работников газового месторождения

Его пытались отпугнуть стаей собак, огнетушителем и другими средствами - бесполезно.
На Чаяндинском месторождении в Якутии случилось ЧП. Мужики тихо-мирно общались в курилке и услышали, что собаки кого-то облаивают. И тут, из-за мешков с химреагентами, вышел медведь-шатун.
Один из наиболее страшных зверей в дикой природе. Медведь не заваливается на зимнюю спячку в берлогу, а бродит по лесу. Животное измотано голодом, поэтому бросается на всё, что видит. Его боятся даже опытные охотники.
Как назло, в это время из бытовки вышел механик и медведь на него набросился. Работяги стали поливать косолапого из огнетушителя, применили средства отпугивания «Фальшфеер» - ничего не помогло. Потом животное всё же бросило мужика и кинулось на другого рабочего.
Общими усилиями отбили и второго бедолагу, а медведь убежал и стал бродить по территории месторождения. Вскоре прибыл местный охотник и ликвидировал опасного косолапого.
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Пострадавших срочно доставили в ближайшую больницу. Оба с рваными ранами, один из них в тяжёлом состоянии.
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