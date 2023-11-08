FISHKINET
Сообщество Криминал 2359 постов • 360 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
Полицейские применили табельное оружие против неадекватного мужчины в Люберцах

Полицейские применили табельное оружие против неадекватного мужчины в Люберцах

Автор:
08 ноября 2023 13:54
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   задержание   люберцы   нападение   полиция   стрельба   
3546
2
2

В преступника выпустили не менее 10 пуль. Сейчас за его жизнь борются врачи.

В подмосковных Люберцах вооружённый мачете мужчина напал на улице на мать с маленьким ребёнком. К счастью, незначительное ранение получила только женщина. На место преступления оперативно прибыли полицейские и остановили неадекватного мужчину до того, как он успел совершить очередное нападение.


Очевидцы засняли, как мужчину, не реагирующего на приказы полицейских сдаться, сначала сбивает автолюбитель, который, очевидно, был в курсе происходящего. Однако полёт через капот только раззадорил неадекватного мужчину и он бросился на полицейских с оружием. Правоохранители открыли огонь на поражение из табельных пистолетов. Только после 10 выстрелов в корпус мужчину удалось остановить. Он рухнул на землю, но не оставил попыток нанести увечья полицейским.

По данным Телеграм-канала Mash, нападавшего зовут Романом Концелидзе. 36-летний мужчина в 2010 и 2016 году был судим за мелкую кражу и грабёж. По последним данным, Концелидзе остановил не полицейский, а оказавшийся рядом судебный пристав. Именно он и открыл огонь по преступнику.

Сообщается, что задержанный был в крайне неадекватном состоянии. Появилось видео, в котором раненый преступник продолжает нести бред про зомби, которые всех убили и закололи, также он называл себя избранным богом.

Очевидцы рассказали, что сначала мужчина устроил истерику в здании ФМС, а потом вышел на улицу и достал мачете.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Видео   задержание   люберцы   нападение   полиция   стрельба   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
40  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Χάρων 2 часа назад
А зачем бороться за его жизнь???
Сдох максим, да и......
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
14k
Artem 9 минут назад
Этот Кончелыдзе - лютый нарик походу..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Olga S 10 минут назад
Что с людьми происходит в последнее время?! То на детей кидаются, то мигранты творят что хотят, то кафе раз несут, то пвз. Каждый день по несколько неадекватов в новостях.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Сергей Гурковский 11 минут назад
Конечно стреляли из травмата. 7 выстрелов. Последние, уже проникающие, с такого расстояния. Чувак явно под наркотой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Kucher 18 минут назад
Ты гляди ка!.. Даже от судебных приставов иногда бывает польза.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
АнтонПолднев 22 минуты назад
Это плохо, когда тип с мачетой. Хорошо, что выбили мачету.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
860
Дмитрий Полчаса назад
Не надо врачам бороться.... Надо принять как должное.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
zloikrot 40 минут назад
как инструктировал нас начальник склада РАВ (ракетно-артиллерийское вооружение) перед заступлением на пост:
- если ночью на территории поста (окруженного тремя линиями колючки и рабицы на бетонных столбах под током) увидел постороннего, то порядок действий простой- два предупредительных выстрела в голову и только потом "стой, кто идет?" ! иначе можете не успеть. сдуру, спьяну, по незнанию, случайно на территорию поста не попасть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Андрей Крылов 52 минуты назад
"тоже россиянин". Ага помню пдолбного. Гоча звали. Наркоман со стажем. Лет 25 назад попавший в СИЗО за грабёж под "обалдеванием". . Жив ли? Если не изменил образ жизни, что вряд ли, то наверно уже давно в Мире Ином,и нре самом лучшем из таких.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Сол Гудман Час назад
Пули резиновые, что ли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Wadim Час назад
И снова сраная обезьяна.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Aleks Час назад
Да из травмата там стрелял пристав походу, на пузе вон дырки незначительные...
От 10 пуль от ПМа он бы так не ворочался, под чем бы он не был.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Дмитрий Час назад
Если стрелял пристав,то понятно почему это тело двигается и разговаривает. У приставов травматы с резиной.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
MrGod Час назад
Сильная наркота была в нём, очень сильная.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52k
Андрей Час назад
Менты опять в своём репертуаре - начали бить ногами лежащего на земле. Им же пистолеты дали, патроны дали, а они всё ногами пытаются дела улаживать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
ron 2 часа назад
Кто разбирается в пулях у полиции и у приставов, из чего они сделаны?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 10 ответов
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
4k
Χάρων 2 часа назад
А выстрел в воздух был?
А то я не заметил...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Echo 2 часа назад
Грузин бля,кепку аэродром [мат]
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

181658



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Рыться в помойках и дышать воздухом свободы. Сеть обходят истории успеха российских релокантов в Грузии
Рыться в помойках и дышать воздухом свободы. Сеть обходят истории успеха российских...
Интересные снимки известных людей
Интересные снимки известных людей
Набирающие популярность в сообществах
Сколько звезд в Млечном Пути?
Сколько звезд в Млечном Пути?
На общую тему&nbsp;
На общую тему 
Санкции на то и санкции, чтобы их нарушать
Санкции на то и санкции, чтобы их нарушать
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Должен успеть

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#в мире#интересное#интересно#кино#Автовсячина#Еда#находка#новости
#автомобили#машина#Юмор#аварии#авто аварии#позитив#факты#Китай#добро#пешехода сбили
#животные#люди#Прикол#ДТП#история#фильм#собака#шоу бизнес#Мемы#Санкт-Петербург
Санкции на то и санкции, чтобы их нарушать Санкции на то и санкции, чтобы их нарушать В Санкт-Петербурге задержали 15-летнего подростка, распылившего перцовый баллон и сопротивлявшегося полиции В Санкт-Петербурге задержали 15-летнего подростка, распылившего перцовый баллон и... "Надо быть добрее": в Дагестане просят не наказывать участников беспорядков в аэропорту Махачкалы "Надо быть добрее": в Дагестане просят не наказывать участников беспорядков в аэропорту Махачкалы "Я думал, я его ткну и он исчезнет — провалится в бесконечность": неадекватный пассажир самолёта напал на соседа с вилкой "Я думал, я его ткну и он исчезнет — провалится в бесконечность": неадекватный пассажир самолёта... В Бразилии полицейский несколько раз выстрелил в бегущую в его сторону собаку В Бразилии полицейский несколько раз выстрелил в бегущую в его сторону собаку Фотография с "императором" в Петербурге обошлась туристу в 4 тысячи рублей Фотография с "императором" в Петербурге обошлась туристу в 4 тысячи рублей

На что жалуетесь?

Вернуться