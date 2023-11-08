Полицейские применили табельное оружие против неадекватного мужчины в Люберцах

В преступника выпустили не менее 10 пуль. Сейчас за его жизнь борются врачи.
В подмосковных Люберцах вооружённый мачете мужчина напал на улице на мать с маленьким ребёнком. К счастью, незначительное ранение получила только женщина. На место преступления оперативно прибыли полицейские и остановили неадекватного мужчину до того, как он успел совершить очередное нападение.
Очевидцы засняли, как мужчину, не реагирующего на приказы полицейских сдаться, сначала сбивает автолюбитель, который, очевидно, был в курсе происходящего. Однако полёт через капот только раззадорил неадекватного мужчину и он бросился на полицейских с оружием. Правоохранители открыли огонь на поражение из табельных пистолетов. Только после 10 выстрелов в корпус мужчину удалось остановить. Он рухнул на землю, но не оставил попыток нанести увечья полицейским.
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По данным Телеграм-канала Mash, нападавшего зовут Романом Концелидзе. 36-летний мужчина в 2010 и 2016 году был судим за мелкую кражу и грабёж. По последним данным, Концелидзе остановил не полицейский, а оказавшийся рядом судебный пристав. Именно он и открыл огонь по преступнику.
Сообщается, что задержанный был в крайне неадекватном состоянии. Появилось видео, в котором раненый преступник продолжает нести бред про зомби, которые всех убили и закололи, также он называл себя избранным богом.
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Очевидцы рассказали, что сначала мужчина устроил истерику в здании ФМС, а потом вышел на улицу и достал мачете.
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Сдох максим, да и......
- если ночью на территории поста (окруженного тремя линиями колючки и рабицы на бетонных столбах под током) увидел постороннего, то порядок действий простой- два предупредительных выстрела в голову и только потом "стой, кто идет?" ! иначе можете не успеть. сдуру, спьяну, по незнанию, случайно на территорию поста не попасть.
Сильно ослабленный
От 10 пуль от ПМа он бы так не ворочался, под чем бы он не был.
Если пьете, главное не останавливайтесь, а то белка придёт ))
А то я не заметил...