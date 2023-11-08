Полицейские применили табельное оружие против неадекватного мужчины в Люберцах

В подмосковных Люберцах вооружённый мачете мужчина напал на улице на мать с маленьким ребёнком. К счастью, незначительное ранение получила только женщина. На место преступления оперативно прибыли полицейские и остановили неадекватного мужчину до того, как он успел совершить очередное нападение.





Очевидцы засняли, как мужчину, не реагирующего на приказы полицейских сдаться, сначала сбивает автолюбитель, который, очевидно, был в курсе происходящего. Однако полёт через капот только раззадорил неадекватного мужчину и он бросился на полицейских с оружием. Правоохранители открыли огонь на поражение из табельных пистолетов. Только после 10 выстрелов в корпус мужчину удалось остановить. Он рухнул на землю, но не оставил попыток нанести увечья полицейским.