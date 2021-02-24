Пьяные пассажиры самолета устроили драку с полицейскими

Очередной лайфхак, как на ровном месте заработать по два уголовных дела на брата.
Нетрезвые пассажиры рейса Новосибирск - Москва подрались с полицейскими, которые пытались их вывести из самолета.
Инцидент произошел вечером 23 февраля. Два 35-летних приятеля так хорошо отметили праздник, что напрочь забыли про нормы поведения. Усевшись на свои места, они принялись оскорблять пассажиров, которые пожаловались на их хамское поведение членам экипажа. Стюардесса успокоить их не смогла и, получив свою порцию оскорблений, вызывала наряд полиции.
Прибывшие на борт стражи порядка попросили мужчин встать со своих мест и покинуть самолет. Но пьяные товарищи, похоже, давно ждали, с кем бы померяться силами и начали вести себя крайне агрессивно.
"Животное, ты что так себя ведёшь?! Из-за чего дёрнул моего товарища?" - обратился один из дебоширов к полицейскому
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Дальше события развивались стремительно. Полицейский после нескольких замечаний по поводу нецензурной лексики, не выдержал и попытался скрутить самого буйного из дебоширов. Но на него тут же накинулся второй нетрезвый приятель и начал размахивать кулаками. В итоге, мужчин все же скрутили и проводили в отделение полиции, где они продолжили свои цирковые представления.
Интересно будет на посмотреть на этих товарищей, когда они протрезвеют и узнают, что помимо "административки" за хулиганство и штрафа по статье 319 УК ("Оскорбление представителей власти") они также надебоширили на реальный тюремный срок за применение насилия в отношении полицейских.
Дурачки конечно. Могли просто отделаться штрафом.— R. Lee (@ZaprosO) February 23, 2021
А сейчас двушничек и мешок бабла. Или сразу пять мешков бабла.
И опять двушничек🤣🤣🤣
На ровном месте статью поднять - это ж каким дибилом надо быть?!— 🇧🇾Владимир Владимирович🇧🇾 (@cEQ7odKRVeWzTU3) February 23, 2021
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только б@яди могли воспитать подобных существ!
Камеры в каждом отделе... "Сядьте пожалуйста..." Противно смотреть на это.
ЧМО куражится и никто ему ничего сделать не может. Даже менты толком отпинать.
Представляю, что с этим педерастом сделали в Советском райотделе милиции...
Без волшебных звездюдей, толку никакого не будет.
Он и на суде также себя будет вести и на зоне, если попадет туда.
Это абсолютно бесперспективный подход к воспитанию подобных ублюдков.
Он только еще больше поверил в себя.
А из-за того, что их акция стала публичной, им ещё и откупиться не удасться.