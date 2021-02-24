Пьяные пассажиры самолета устроили драку с полицейскими

Нетрезвые пассажиры рейса Новосибирск - Москва подрались с полицейскими, которые пытались их вывести из самолета.

Инцидент произошел вечером 23 февраля. Два 35-летних приятеля так хорошо отметили праздник, что напрочь забыли про нормы поведения. Усевшись на свои места, они принялись оскорблять пассажиров, которые пожаловались на их хамское поведение членам экипажа. Стюардесса успокоить их не смогла и, получив свою порцию оскорблений, вызывала наряд полиции.

Прибывшие на борт стражи порядка попросили мужчин встать со своих мест и покинуть самолет. Но пьяные товарищи, похоже, давно ждали, с кем бы померяться силами и начали вести себя крайне агрессивно.