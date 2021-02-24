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Пьяные пассажиры самолета устроили драку с полицейскими

Пьяные пассажиры самолета устроили драку с полицейскими (4 фото + 1 видео)

Автор:
24 февраля 2021 11:32
Сообщество : Криминал
Метки: Новосибирск   видео   дебош   нападение   полиция   потасовка   самолет   статья   
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Очередной лайфхак, как на ровном месте заработать по два уголовных дела на брата.

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Метки: Новосибирск   видео   дебош   нападение   полиция   потасовка   самолет   статья   
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19  комментариев
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7k
Шурум-бурум Полчаса назад
очередные дети б@ядей...
только б@яди могли воспитать подобных существ!
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9k
котегRUS 3 минуты назад
быдло, должно сидеть за решеткой! жаль что остальные пассажиры не окучили двух этих [мат] мразей..((
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5k
Majul 4 минуты назад
Биомусор.
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35k
dima423 6 минут назад
Приятно что эти выепки получат реальный срок) и в след раз уже вряд ли будут так себя вести
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2k
Max Lu 7 минут назад
насколько надо быть упоротым, чтоб на всех огрызаться, а потом ещё бить полицейского? правильно, если срок дадут и приковать их надо было покрепчке. что-то друг другу там доказывали и заступались. обычно такое в 18-20 лет должно пройти,а потом мозг влкючается
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1k
Игорь 12 минут назад
давно пора разрешить к таким электрошокер применять
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30k
Alex 13 минут назад
Хочешь узнать, ка на ровном месте срок получить? Спроси этих двух бухих уродов
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8k
harlamov 13 минут назад
На самом деле ублюдки ничего не боятся, потому что понимают, что им ничего не будет.
Камеры в каждом отделе... "Сядьте пожалуйста..." Противно смотреть на это.
ЧМО куражится и никто ему ничего сделать не может. Даже менты толком отпинать.
Представляю, что с этим педерастом сделали в Советском райотделе милиции...
Без волшебных звездюдей, толку никакого не будет.
Он и на суде также себя будет вести и на зоне, если попадет туда.
Это абсолютно бесперспективный подход к воспитанию подобных ублюдков.
Он только еще больше поверил в себя.
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1k
smokes 19 минут назад
В клетку обезьян, и в зоопарк..
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9k
Бендер Родригес 20 минут назад
Гопота, биомусор... Ну выпил, сиди смирно, не забывай, что ты в салоне самолëта, а не в рыгаловке. Во круг тебя люди и мат в перемешку с перегаром им внимать от тебя не хочется
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4k
Александр Зотов 24 минуты назад
мало того, что на ровном месте срок нашли, так ещё и бабла авиакомпании торчат за простой (из-за задержки) ВС
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3k
Alex Grimm Полчаса назад
З-защитники
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453
Fiverknot Полчаса назад
За задержку рейса будут из своего кармана платить авиакомпании.
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604
GoInDown Полчаса назад
А В США пристрелили бы обоих, и правильно бы сделали.
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33k
AGM GoInDown 22 минуты назад
Да не стреляют там всех подряд. Дубинкой или шокером бы отоварили. Попинали бы потом возможно.
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604
GoInDown AGM 21 минуту назад
Но право такое хотя бы имеют, а у нас вроде и имеют, а боятся, потому что потом погоны сдать придется
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5k
кот базилий GoInDown 19 минут назад
Ну да - "а вдруг пассажир "не простой", а родсвенник прокурора или мэра местечкового.
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33k
AGM GoInDown 18 минут назад
В самолёте полном людей копы точно бы не стали стрелять.
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2k
Anatoly Shestakov GoInDown 11 минут назад
А зачем их гасить? Лучше грамотно затролить. А потом на суде улыбаться. Ведь эти синие олени на пустом месте по пятёрке заработали. Не считая штрафов: за длинный язык, синька в публичном месте, простой самолёта.
А из-за того, что их акция стала публичной, им ещё и откупиться не удасться.
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