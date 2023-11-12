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В Калуге наградят мужика, спасшего детей от разъярённой бойцовской собаки

В Калуге наградят мужика, спасшего детей от разъярённой бойцовской собаки

Автор:
12 ноября 2023 16:33
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Спасение   Таксист   благодарность   девочка   калуга   нападение   пес   самовыгул   собака   
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Его хотят отблагодарить и местные власти, и родители ребятишек, которых он защитил.

По улицам Калуги разгуливала собака бойцовской породы. Без хозяина и всякого присмотра. Естественно, всё это закончилось очень плохо.

Пёс напал на 9-летнюю девочку: повалил её на асфальт и вцепился ребёнку в ноги. На счастье девочки, мимо проезжал таксист Шокиржон Рахматов - он остановился, выбежал из авто и прогнал агрессивную собаку. Затем дождался родителей пострадавшей и только тогда поехал дальше по своим делам. А собака сбежала в ближайший двор и напала на десятилетнего мальчика. Ему тоже помогли: вмешались прохожие и пса прогнали

Осторожно, жёсткие кадры:

Сначала говорили о том, что нерадивый хозяин выпустил пса на самовыгул. Позже появилась версия, что собака сбежала из квартиры и отправилась наводить шороху а улицы Калуги. Хотя, даже если она сбежала из дома, ответственности с её хозяина это не снимает. Так что в этом деле ещё будут разбираться.

Ну а пока власти города хотят встретиться с Рахматовым и поблагодарить за то, что вмешался и спас девочку от злобного пса.

Конечно, встретимся обязательно с этим человеком. Пригласим его, отметим обязательно. Будем его чествовать, показывать в качестве примера для подражания.

Также местные чиновники прокомментировали «самовыгул» агрессивной собаки:

Если это самовыгул был, это просто безобразие. Надо, конечно, менять серьёзнейшим образом федеральное законодательство, связанное с подобными домашними животными, чтобы была очень серьёзная ответственность за то, что зачастую происходит.

Высказалась и мать пострадавшей девочки:

Хотелось бы встретиться со спасителем и отблагодарить.

Осталось найти хозяина пса и выяснить, почему его питомец в одиночку разгуливал по улицам и набрасывался на детей.

Источник:

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Метки: Видео   Спасение   Таксист   благодарность   девочка   калуга   нападение   пес   самовыгул   собака   
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14  комментариев
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Zanger Dinges Полчаса назад
Заголовок чёткий! От души!
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3k
Kolyaka 4 минуты назад
Потому что на то чтоб заводить собаку надо ввести получение удостоверения как водительское, с экзаменами, медицинскими справками и т.п.
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13k
кот базилий 6 минут назад
Хозяину собаки "строгий" штраф 500 рублей.
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24k
ЦСКА 15 минут назад
Почему бы нет? Человек реально ребенка с того света достал!
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4k
Pill 22 минуты назад
От бойца мма? Нужно ломить конские штрафы за такое, чтоб немного мысль проскакивала в пустой башке
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13k
Djeff 24 минуты назад
Недорогой способ заставить думать о последствиях хозяину этих ублюдских пород собак. У меня немец и я не представляю ситуации, что-бы собака себя так вела, особенно по отношению к детям.
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33k
БамбарбияКиргуду Полчаса назад
Не законодательство надо менять,а чиновников к стенке ставить.
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August

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