В Калуге наградят мужика, спасшего детей от разъярённой бойцовской собаки

Его хотят отблагодарить и местные власти, и родители ребятишек, которых он защитил.
По улицам Калуги разгуливала собака бойцовской породы. Без хозяина и всякого присмотра. Естественно, всё это закончилось очень плохо.
Пёс напал на 9-летнюю девочку: повалил её на асфальт и вцепился ребёнку в ноги. На счастье девочки, мимо проезжал таксист Шокиржон Рахматов - он остановился, выбежал из авто и прогнал агрессивную собаку. Затем дождался родителей пострадавшей и только тогда поехал дальше по своим делам. А собака сбежала в ближайший двор и напала на десятилетнего мальчика. Ему тоже помогли: вмешались прохожие и пса прогнали
Осторожно, жёсткие кадры:
Источник:
Сначала говорили о том, что нерадивый хозяин выпустил пса на самовыгул. Позже появилась версия, что собака сбежала из квартиры и отправилась наводить шороху а улицы Калуги. Хотя, даже если она сбежала из дома, ответственности с её хозяина это не снимает. Так что в этом деле ещё будут разбираться.
Ну а пока власти города хотят встретиться с Рахматовым и поблагодарить за то, что вмешался и спас девочку от злобного пса.
Конечно, встретимся обязательно с этим человеком. Пригласим его, отметим обязательно. Будем его чествовать, показывать в качестве примера для подражания.
Также местные чиновники прокомментировали «самовыгул» агрессивной собаки:
Если это самовыгул был, это просто безобразие. Надо, конечно, менять серьёзнейшим образом федеральное законодательство, связанное с подобными домашними животными, чтобы была очень серьёзная ответственность за то, что зачастую происходит.
Высказалась и мать пострадавшей девочки:
Хотелось бы встретиться со спасителем и отблагодарить.
Осталось найти хозяина пса и выяснить, почему его питомец в одиночку разгуливал по улицам и набрасывался на детей.
Источник:
- Мужчине пришлось спилить дерево, чтобы спасти четвероногого друга
- Школьник из Башкирии спас тонущую в озере пятилетнюю девочку
- В Бразилии полицейский несколько раз выстрелил в бегущую в его сторону собаку
- Парикмахер пришёл на помощь девочке, проглотившей монету
- В Подольске спасли собаку, застрявшую между трубами в канализационном люке