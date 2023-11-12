В Калуге наградят мужика, спасшего детей от разъярённой бойцовской собаки

Сначала говорили о том, что нерадивый хозяин выпустил пса на самовыгул. Позже появилась версия, что собака сбежала из квартиры и отправилась наводить шороху а улицы Калуги. Хотя, даже если она сбежала из дома, ответственности с её хозяина это не снимает. Так что в этом деле ещё будут разбираться.

Ну а пока власти города хотят встретиться с Рахматовым и поблагодарить за то, что вмешался и спас девочку от злобного пса.

Конечно, встретимся обязательно с этим человеком. Пригласим его, отметим обязательно. Будем его чествовать, показывать в качестве примера для подражания.

Также местные чиновники прокомментировали «самовыгул» агрессивной собаки:

Если это самовыгул был, это просто безобразие. Надо, конечно, менять серьёзнейшим образом федеральное законодательство, связанное с подобными домашними животными, чтобы была очень серьёзная ответственность за то, что зачастую происходит.

Высказалась и мать пострадавшей девочки:

Хотелось бы встретиться со спасителем и отблагодарить.

Осталось найти хозяина пса и выяснить, почему его питомец в одиночку разгуливал по улицам и набрасывался на детей.