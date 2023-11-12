В Калуге бойцовская собака искусала детей

На кадрах видно, как агрессивная собака догоняет убегающую от нее девочку, валит на землю и начинает кусать. Ребенка спас оказавшийся рядом таксист, который отогнал животное ногами. По информации канала, после этого пес убежал в соседний двор, где напал на десятилетнего мальчика.

У пострадавших детей выявили рваные раны. Девочке собака прокусила в двух местах ногу и руку. Ее мать сообщила, что десятилетний мальчик получил более серьезные травмы. «Просто куски мяса висели», — сообщила она.

В произошедшем разбираются полиция и прокуратура.