В Калуге бойцовская собака искусала детей

В Калуге бойцовская собака, гулявшая без хозяина, искусала малолетних детей. Нападение животного на одного из них попало на видео
На кадрах видно, как агрессивная собака догоняет убегающую от нее девочку, валит на землю и начинает кусать. Ребенка спас оказавшийся рядом таксист, который отогнал животное ногами. По информации канала, после этого пес убежал в соседний двор, где напал на десятилетнего мальчика.
У пострадавших детей выявили рваные раны. Девочке собака прокусила в двух местах ногу и руку. Ее мать сообщила, что десятилетний мальчик получил более серьезные травмы. «Просто куски мяса висели», — сообщила она.
В произошедшем разбираются полиция и прокуратура.
Внимание! Видео содержит сцены насилия. Просим чувствительных людей не смотреть его!
Спасателем маленькой девочки оказался Шокиржон Рахматов. Мужчина работает таксистом. Он ехал на очередной заказ и увидел, как собака бросается на детей. Быстро отогнав разъярённого пса он дождался родителей детей и они увезли их в больницу.
«Я добро сделал, потому что каждый человек должен помогать. Это же наши дети. Там очень много людей было, но все в телефон смотрели. Но собака очень злая была, это боксёр, самые страшные собаки. Женщины были, но как бы они помогли? Собака нападала на всех», — рассказал Шокиржон.
Местные жители после случившегося захотели отблагодарить мужчину за спасение детей, но он отказался.
Источник:
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А если бы эта шавка была бы застрелена или отравлена заранее, то никто бы не пострадал.
И да, "лекарство от туберкулеза" практически безвредно для людей.
Вот и вся наша суть.
Орем «гоните чурок», а сами что?
Тут недавно была тема про то, как неадеквата с мачете сбил, ВНЕЗАПНО, тоже не чистокровный русский.
А русские ссыкливо прячутся, зато потом геройствуют в комментариях.
Противно мне от таких «соотечественников»
А то у нас по большей части «каждый за себя».
Печально
очень скоро из нацболов превратимся в нацменов
а бабы рожают все меньше и меньше
.
вонь в Инете поднимать - каждый политсолянщик умеет
но проблему это НИКАК НЕ РЕШАЕТ
У местных «решал», дальше бла бла не заходит.
Ибо сцут.
То «дайте квартиру», то «дайте бабло».
А они будут сидеть на жопе ровно и харчами перебирать
Краснодар, Покровка
80-е
акуевший сосед ( на одном квартале) выпускал "погулять на ночь" бойцового кобеля
что-то типа питбультерьер, или типа того, не спец
мощная челюсть с ногами, машина для убийства
постоянно, каждый день
.
у нас во дворе - овчарка, сука
никуда гулять не выпускали
утром на улицу было невозможно выйти - сбивал с ног в калитке, бился к ней, когда течка...
несколько раз забегал во двор, собаку ЧАСАМИ приходилось прятать в будке
.
отец несколько раз пытался поговорить с хозяином
реакция неизменно одна: А ЧЁ ТАКОГО, ИДИ НАХ !
отец - по натуре "собачник", терпел долго, не мог решиться
кобель все взрослел, качал кИдаться....
.
ну, пришлось покормить кобеля
ПРОБЛЕМА РЕШИЛАСЬ
весь квартал ВЗДОХНУЛ С ОБЛЕГЧЕНИЕМ
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а теперь - для шибко "умных"
УК РФ Статья 245. Жестокое обращение с животными
1. Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье, -
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Животное - это любое ЖИВОТНОЕ
как собака, так и мыша, и крыса, и черепаха, и жаба
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и то, что продается в хозмаге с надписью "Зоокумарин" или типа того - не имеют целью причинение страдания животному.
да, убивает
но - без страданий
как на скотобойне или птицеферме
там животных умирает много - но - без страданий