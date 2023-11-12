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В Калуге бойцовская собака искусала детей

В Калуге бойцовская собака искусала детей

Автор:
12 ноября 2023 09:49
Сообщество : Животные
Метки: Видео   дети   животные   калуга   нападение   негатив   собака   
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В Калуге бойцовская собака, гулявшая без хозяина, искусала малолетних детей. Нападение животного на одного из них попало на видео


На кадрах видно, как агрессивная собака догоняет убегающую от нее девочку, валит на землю и начинает кусать. Ребенка спас оказавшийся рядом таксист, который отогнал животное ногами. По информации канала, после этого пес убежал в соседний двор, где напал на десятилетнего мальчика.



У пострадавших детей выявили рваные раны. Девочке собака прокусила в двух местах ногу и руку. Ее мать сообщила, что десятилетний мальчик получил более серьезные травмы. «Просто куски мяса висели», — сообщила она.


В произошедшем разбираются полиция и прокуратура.

Спасателем маленькой девочки оказался Шокиржон Рахматов. Мужчина работает таксистом. Он ехал на очередной заказ и увидел, как собака бросается на детей. Быстро отогнав разъярённого пса он дождался родителей детей и они увезли их в больницу.



«Я добро сделал, потому что каждый человек должен помогать. Это же наши дети. Там очень много людей было, но все в телефон смотрели. Но собака очень злая была, это боксёр, самые страшные собаки. Женщины были, но как бы они помогли? Собака нападала на всех», — рассказал Шокиржон.

Местные жители после случившегося захотели отблагодарить мужчину за спасение детей, но он отказался.

Источник:

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Метки: Видео   дети   животные   калуга   нападение   негатив   собака   
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27  комментариев
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Александр Портениер 50 минут назад
Поможет кастрация и намордник при выходе на улицу + штраф ...Ну а собаку однозначно усыпить.
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6k
Babangdida 9 минут назад
Огромное человеческое спасибо г-ну Рахматову!
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57k
Опиум для народа Час назад
Ну что , собако"бы, для защиты от кого вам нужны псины? От детей? От взрослого-то она съ"балась, поджав хвост.
А если бы эта шавка была бы застрелена или отравлена заранее, то никто бы не пострадал.
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211
iskra kuchipachi 18 минут назад
Я не знаю ни одного случая,что бы от раскиданной отравы пострадала собака,которую выгуливают согласно законам - в наморднике и на поводке. Также не знаю ни одного случая,что бы догхантеры раскидывали отраву в местах разрешенного выгула без поводка - на огороженных площадках.
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211
iskra kuchipachi 8 минут назад
За границей газоны для того, что бы по ним ходили и гуляли,а не для того,что бы на них собаки срали. И там вопрос с собачьим говном решается намного проще - если собаковод не убирает за своей собакой,то его сдают полиции свои же сограждане.Он получает штраф и презрение окружающих. Как говорится - найдите отличия от РФ..
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211
iskra kuchipachi 6 минут назад
Любая собака на улице должна быть под присмотром хозяина. Если че - маленькие собачки вполне могут нанести ранения даже взрослому человеку.
И да, "лекарство от туберкулеза" практически безвредно для людей.
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16k
GROMOZEKA Час назад
«Я добро сделал, потому что каждый человек должен помогать. Это же наши дети. Там очень много людей было, но все в телефон смотрели.»

Вот и вся наша суть.
Орем «гоните чурок», а сами что?
Тут недавно была тема про то, как неадеквата с мачете сбил, ВНЕЗАПНО, тоже не чистокровный русский.
А русские ссыкливо прячутся, зато потом геройствуют в комментариях.
Противно мне от таких «соотечественников»
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