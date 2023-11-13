Пьяный фанат группы "Пикник" напал на полицейского и заработал статью

Очередной адепт секты "Хочу в тюрьму".
Мужчина обиделся на полицейского и совершил глупость, которая будет стоить ему 5 лет лишения свободы. Инцидент произошёл вечером в субботу, 11 ноября. В этот день на "ВТБ Арене" проходил концерт группы "Пикник". Главный герой приехал из Геленджика и на радостях, что посетит шоу любимой группы, изрядно выпил. Полицейский оценил его состояние и решил не пропускать того внутрь. И профессиональное чутьё не подвело. Мужчина оказался крайне агрессивным. И если бы не напал на полицейского, то вполне мог устроить переполох на концерте.
Источник:
Сообщается, что полицейский получил закрытую ЧМТ, сотрясение, параорбитальную гематому, ушиб в области правого плечевого сустава, в области грудной клетки справа и мягких тканей двух пальцев. От госпитализации сотрудник МВД он отказался. Агрессивного мужчину тут же задержали. И отпускать не собираются. Как рассказала старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, следствие будет просить суд о его аресте. Уголовное дело по ст. 318 УК РФ уже возбуждено.
Увидеть Москву и
умереть посидеть.
Источник:
- В московском Бутове пьяные дебоширы напали на машину скорой помощи
- Импортозамещение: блогер купил билет на концерт певицы Адель в Москве, а получил скучное шоу и песни с экрана
- Буйный фанат избил двух полицейских на концерте «Руки вверх» в Москве
- "Я думал, я его ткну и он исчезнет — провалится в бесконечность": неадекватный пассажир самолёта напал на соседа с вилкой
- СМИ опубликовали видео нападения на московский МФЦ
Вот так недорого заценили жизнь и здоровье двух сотрудников полиции
.
А вы там еще что-то про престиж профессии........