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Пьяный фанат группы "Пикник" напал на полицейского и заработал статью

Пьяный фанат группы "Пикник" напал на полицейского и заработал статью

Автор:
13 ноября 2023 19:22
Сообщество : Криминал
Метки: ВТБ Арена   Видео   Концерт   Москва   алкоголь   нападение   полицейский   
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Очередной адепт секты "Хочу в тюрьму".

Мужчина обиделся на полицейского и совершил глупость, которая будет стоить ему 5 лет лишения свободы. Инцидент произошёл вечером в субботу, 11 ноября. В этот день на "ВТБ Арене" проходил концерт группы "Пикник". Главный герой приехал из Геленджика и на радостях, что посетит шоу любимой группы, изрядно выпил. Полицейский оценил его состояние и решил не пропускать того внутрь. И профессиональное чутьё не подвело. Мужчина оказался крайне агрессивным. И если бы не напал на полицейского, то вполне мог устроить переполох на концерте.

Сообщается, что полицейский получил закрытую ЧМТ, сотрясение, параорбитальную гематому, ушиб в области правого плечевого сустава, в области грудной клетки справа и мягких тканей двух пальцев. От госпитализации сотрудник МВД он отказался. Агрессивного мужчину тут же задержали. И отпускать не собираются. Как рассказала старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова, следствие будет просить суд о его аресте. Уголовное дело по ст. 318 УК РФ уже возбуждено.


Увидеть Москву и умереть посидеть.

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Метки: ВТБ Арена   Видео   Концерт   Москва   алкоголь   нападение   полицейский   
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10  комментариев
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92k
Херанука Паибалу Час назад
В Питере погоню на авто, за нападение и причинение травм ДВОИМ полицейским суд определил негодяю штраф 150 тыс руб
Вот так недорого заценили жизнь и здоровье двух сотрудников полиции
.
А вы там еще что-то про престиж профессии........
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2k
Igor Grishaev 14 минут назад
Какой-то нерешительный полицейский. Один удар дубинкой, и хулиган погрузился бы в сладкий сон.
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5k
Котэ 17 минут назад
чёт дохленькие полицаи нынче пошли... стаканчик бросят пластиковый - в реанимацию
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5k
Котэ Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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9k
Дмитрий 41 минуту назад
Да какой тут отпускать! Тут с вероятностью 1001 % сидеть будет! Прямо скажем даже следствие можно не проводить. Сразу в суд!
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22k
babuby 43 минуты назад
Срочно его и всю его семью в родной аул выслать! Ах да.
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391k
Алексей 52 минуты назад
а зачем хлебальник замазали? страна должна знать "героев"
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33k
БамбарбияКиргуду 52 минуты назад
Твою ж мать,сколько быдла на зтом свете.
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593
александр ломовицкий Час назад
сильно неспешащий разумом в 37 лет то .
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