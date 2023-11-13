Пьяный фанат группы "Пикник" напал на полицейского и заработал статью

Мужчина обиделся на полицейского и совершил глупость, которая будет стоить ему 5 лет лишения свободы. Инцидент произошёл вечером в субботу, 11 ноября. В этот день на "ВТБ Арене" проходил концерт группы "Пикник". Главный герой приехал из Геленджика и на радостях, что посетит шоу любимой группы, изрядно выпил. Полицейский оценил его состояние и решил не пропускать того внутрь. И профессиональное чутьё не подвело. Мужчина оказался крайне агрессивным. И если бы не напал на полицейского, то вполне мог устроить переполох на концерте.