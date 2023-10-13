Работник магазина угрожал покупателю ножом

По информации Mash, инцидент произошёл в магазине района Зябликово 10 октября. После баловства с колюще-режущим конфликт перетёк в слепую зону, где нет камер. Уже там 35-летний Денис ещё и плюнул в оппонента. При этом общается так он не только с покупателями, но и с подчинёнными. Руководство сети на ситуацию пока никак не отреагировало.