Работник магазина угрожал покупателю ножом

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В Москве администратор магазина "Пятёрочка" вступил в конфликт с одним из покупателей. В ходе словесной перепалки он достал нож и поднёс его к оппоненту. После кратковременных запугиваний работник нелепо уронил холодное оружие.
По информации Mash, инцидент произошёл в магазине района Зябликово 10 октября. После баловства с колюще-режущим конфликт перетёк в слепую зону, где нет камер. Уже там 35-летний Денис ещё и плюнул в оппонента. При этом общается так он не только с покупателями, но и с подчинёнными. Руководство сети на ситуацию пока никак не отреагировало.
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Интересно что он ему говорил когда нож достал))