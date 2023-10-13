FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7752 поста • 1033 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России
Работник магазина угрожал покупателю ножом

Работник магазина угрожал покупателю ножом

Автор:
13 октября 2023 08:18
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Москва   Пятёрочка   Угрозы   конфликт   нож   
1824
1
1

В Москве администратор магазина "Пятёрочка" вступил в конфликт с одним из покупателей. В ходе словесной перепалки он достал нож и поднёс его к оппоненту. После кратковременных запугиваний работник нелепо уронил холодное оружие.

По информации Mash, инцидент произошёл в магазине района Зябликово 10 октября. После баловства с колюще-режущим конфликт перетёк в слепую зону, где нет камер. Уже там 35-летний Денис ещё и плюнул в оппонента. При этом общается так он не только с покупателями, но и с подчинёнными. Руководство сети на ситуацию пока никак не отреагировало.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   Москва   Пятёрочка   Угрозы   конфликт   нож   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
875k
А.Берестенко 3 часа назад
- А че он пакет брать не хотел?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
80
zu4ara 59 минут назад
"Значит, произошло совпадение, в тот момент, когда Рафик вытащил нож, чтобы его наточить, в этот момент скрипач вышел из подъезда, соседский."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
80
zu4ara Час назад
Чучело, надо было чёрту в голову настучать сразу когда нож упал... Я надеюсь, что потом так и было.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−10
барометр Час назад
во чурка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
337
Чистый бес Час назад
Может купить предлагал? Бородатые любят ножи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Лещ 2 часа назад
Так покупатель Мага бородатаый, так что продавец всё правильно сделал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
МихА 2 часа назад
Развелось блин придурков с ножами...
Интересно что он ему говорил когда нож достал))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Seryi_spb 2 часа назад
Всегда рядом!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
SuperTroll 2 часа назад
Неее секундочку, секундочку. Покупашка там тоже, как говорится "ставлю на черное", просто чел играл на опережение и первым достал свой нож. Это маркетинг для горячих, дэрзких они же по другому не понимают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65k
Александр Ломовицкий 3 часа назад
ну судя по тому что у Пятерочки стать директором или администратором проще чем два пальца об асфальт испачкать то и на должности эти попадают быдлоганы которые даже разговаривать то не умеют нормально не то что контролировать свое поведение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
393
Михаил Александр Ломовицкий 2 часа назад
Так там должность директора так, номинальная... или свои для денег\стажа, или левый подставной...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Krasava

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

776935



Другие посты автора
Популярное в сообществах
25 примеров рекламы, которую действительно можно назвать креативной
25 примеров рекламы, которую действительно можно назвать креативной
В Калининграде не разрешили вывесить израильский флаг у мемориала Победы
В Калининграде не разрешили вывесить израильский флаг у мемориала Победы
Набирающие популярность в сообществах
Автомобиль доставят в коробке, как конструктор
Автомобиль доставят в коробке, как конструктор
Почему все боятся пятницу, 13-е?
Почему все боятся пятницу, 13-е?
Трать и возвращай
Трать и возвращай
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Рекорд в постели

Лучшие демотиваторы
Почувствуй себя терминатором

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Юмор#животные#кино#подборка#Автовсячина#дети#полиция#история
#автомобили#в мире#люди#ДТП#авто аварии#Москва#позитив#факты#знаменитости#кража
#автомир#интересное#интересно#аварии#Прикол#фильм#США#Россия#новости#конфликт
Выбираем зимние шины на Авито Выбираем зимние шины на Авито «У меня чуть-чуть с головой проблемы»: в Москве догхантер запретил жильцам элитного ЖК выгуливать собак во дворе «У меня чуть-чуть с головой проблемы»: в Москве догхантер запретил жильцам элитного ЖК... Попали в голову, но не убили: на московской парковке расстреляли "звёздного" телохранителя Попали в голову, но не убили: на московской парковке расстреляли "звёздного" телохранителя Толпа мигрантов в Москве избила парня, заступившегося за девушку Толпа мигрантов в Москве избила парня, заступившегося за девушку В Москве пьяный пассажир швырнул бутылку в вагоне метро и заработал две статьи В Москве пьяный пассажир швырнул бутылку в вагоне метро и заработал две статьи В Москве 17-летняя школьница после ссоры ударила ученика в спину ножом В Москве 17-летняя школьница после ссоры ударила ученика в спину ножом

На что жалуетесь?

Вернуться