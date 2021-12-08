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Срочно нужен телефон Земфиры: в Гомеле группа цыган избила соседа, пожаловавшегося на громкую музыку

Срочно нужен телефон Земфиры: в Гомеле группа цыган избила соседа, пожаловавшегося на громкую музыку (2 фото + 1 видео)

Автор:
08 декабря 2021 09:27
Сообщество : Жизнь в Беларуси
Метки: Белоруссия   Угрозы   видео   конфликт   милиция   соседи   цыгане   
1879
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Похоже, в Белоруссии и проблемы с соседями похожие, и реакция полиции одинаковая. Мы приедем, но потом.

В белорусских соцсетях обсуждают видео, на котором толпа смуглых лиц расправляется с мужчиной, зашедшим попросить вести себя потише. Заметив камеру, один из агрессивных бородачей угрожает снимавшей женщине.

Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!

Действие происходит в Гомеле, в доме микрорайона "Шведская горка" по улице Пенязькова, 5. Здесь много социальных квартир, которые от государства как малоимущие и многодетные получили цыгане. Представители кочевого народа даже в обычных квартирах ведут себя как в таборе. Громкая музыка, постоянные гости, ай-не-не, а законы и правила общественного порядка для них остаются пустым звуком. При этом, милиция предпочитает с говорливыми и агрессивными жильцами не связываться. Однако после разговора с кулаками в 23.00 не выдержавшая шума и гама женщина вновь позвонила в милицию. О том, что просходило после, она рассказала в соцсетях.

Все хорошо, что хорошо заканчивается.



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Метки: Белоруссия   Угрозы   видео   конфликт   милиция   соседи   цыгане   
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17  комментариев
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15k
ВОВЧЕГ 2 часа назад
сжечь найух!
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−78
Lux Indique 23 минуты назад
какой ослоеп выдает им квартиры ?
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34k
Aleksandr 41 минуту назад
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177
Шурман Час назад
У меня соседи Албанцы , честное слово достали и меня и соседку и тех кто под ними живет , вчера психанул ( после соры с женой ) вижу опять за собой не закрыли двери на лестничной клетке , высказал им все , ночью они орут и слушают музыку а днем они спят , за 5 лет их проживания я ни разу не видел что бы их дети ходили в школу или что бы они днем поехали в магазин , вчера слово за слово я и сморозил что я вам еще Косово не забыл и Приштину , сразу затихли .
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−39
User_1843265 Час назад
Бульбаши с южанами и дикарями не церемонятся и пральна !
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
2k
988
pitsilver 2 часа назад
Ещё бы не помешало провести расследование в МВД, за то что не сразу реагировали и мир станет на чуточку получше
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2k
Sergius SPb 2 часа назад
Цыгане в доме? Там не воевать надо, а съезжать. Ибо пропал дом.
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34
Евгений 2 часа назад
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14k
koleos72 2 часа назад
В кои веки хорошие новости! Но, б...дь,не у нас!
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41k
dima423 2 часа назад
Блин ну радует хотя бы что этих животных хорошенько накажут, надеюсь будут реальные сроки...просто конченые существа, людьми их даже язык не поворачивается назвать)
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