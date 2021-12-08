Срочно нужен телефон Земфиры: в Гомеле группа цыган избила соседа, пожаловавшегося на громкую музыку

Действие происходит в Гомеле, в доме микрорайона "Шведская горка" по улице Пенязькова, 5. Здесь много социальных квартир, которые от государства как малоимущие и многодетные получили цыгане. Представители кочевого народа даже в обычных квартирах ведут себя как в таборе. Громкая музыка, постоянные гости, ай-не-не, а законы и правила общественного порядка для них остаются пустым звуком. При этом, милиция предпочитает с говорливыми и агрессивными жильцами не связываться. Однако после разговора с кулаками в 23.00 не выдержавшая шума и гама женщина вновь позвонила в милицию. О том, что просходило после, она рассказала в соцсетях.