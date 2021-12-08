Срочно нужен телефон Земфиры: в Гомеле группа цыган избила соседа, пожаловавшегося на громкую музыку

Похоже, в Белоруссии и проблемы с соседями похожие, и реакция полиции одинаковая. Мы приедем, но потом.
В белорусских соцсетях обсуждают видео, на котором толпа смуглых лиц расправляется с мужчиной, зашедшим попросить вести себя потише. Заметив камеру, один из агрессивных бородачей угрожает снимавшей женщине.
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!
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Действие происходит в Гомеле, в доме микрорайона "Шведская горка" по улице Пенязькова, 5. Здесь много социальных квартир, которые от государства как малоимущие и многодетные получили цыгане. Представители кочевого народа даже в обычных квартирах ведут себя как в таборе. Громкая музыка, постоянные гости, ай-не-не, а законы и правила общественного порядка для них остаются пустым звуком. При этом, милиция предпочитает с говорливыми и агрессивными жильцами не связываться. Однако после разговора с кулаками в 23.00 не выдержавшая шума и гама женщина вновь позвонила в милицию. О том, что просходило после, она рассказала в соцсетях.
Все хорошо, что хорошо заканчивается.
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то, что полицаи сказали тетке - это чтобы она узбагоилась.
а то, что даст суд, если до суда вообще дойдет - это совсем другое.
Беларусь - маленькое государство ........ еще пару таких репостов в соц.сетях и информация дойдёт до Григорьевича , а тот церемонится не будет устроит показательную порку ... и к гадалке не ходи !!!