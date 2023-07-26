Попали в голову, но не убили: на московской парковке расстреляли "звёздного" телохранителя

Мощного охранника спасла перекаченная шея. Тот случай, когда стоит вспомнить об абонементе в спортзал...
На парковке у элитного клуба "Заварка" в Москве неизвестные расстреляли мужчину. 38-летний пострадавший ранее работал с российскими политиками и селебрити, выполняя обязанности телохранителя, а сейчас охранник не помешал бы ему самому.
Как поясняет сам пострадавший, он пришёл в заведение, расположенное неподалёку от метро "Улица 1905 года". Стоял и никого не трогал, пока рядом не оказался спорткар, из которого раздался крик: "Отойди с дороги, качок". Пассажиры и водитель Porsche Panamera не были настроены дружелюбно. Телохранитель предложил "крутышам" выйти на улицу для продуктивного разговора, однако те отказались, а потом один из сидящих в авто достал травматическое оружие и выстрелил. После этого машина скрылась в неизвестном направлении.
Осторожно! Кадры с элементами жестокости и ненормативная лексика!
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Мужчина чудом остался жив. Со слов врачей, у пострадавшего - очаговая травма головы, но спасла ему жизнь мощная шея.
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По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Телеграм-канал столичной прокуратуры сообщает, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, выявляются лица, находившиеся в Porsche Panamera без номеров для привлечения к уголовной ответственности.
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Не оправдываю стрелка, но что ему мешало уйти с проезжей части, тем более рядом зебра. Зачем он крутился перед носом машины? Нарывался на конфликт? Особенно "выйдем поговорим". Зачем?? И ещё вопрос. Как это Порш без номеров свободно катается по Москве?
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Очень спорное утверждение. Если бы он спортзал не посещал, не стал бы телохранителем. Вместо этого, может быть, стал бы писателем, художником, инженером... Хотя... Чего это я? Если бы он мог стать писателем, художником или инженером, он бы и так в спортзале не пропадал.
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У него шея на затылке что ли?