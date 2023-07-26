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Попали в голову, но не убили: на московской парковке расстреляли "звёздного" телохранителя

Попали в голову, но не убили: на московской парковке расстреляли "звёздного" телохранителя

Автор:
26 июля 2023 13:00
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Москва   клуб Заварка   конфликт   криминал   охранник   рассреляли из травмата   травмат   
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Мощного охранника спасла перекаченная шея. Тот случай, когда стоит вспомнить об абонементе в спортзал...

На парковке у элитного клуба "Заварка" в Москве неизвестные расстреляли мужчину. 38-летний пострадавший ранее работал с российскими политиками и селебрити, выполняя обязанности телохранителя, а сейчас охранник не помешал бы ему самому.


Как поясняет сам пострадавший, он пришёл в заведение, расположенное неподалёку от метро "Улица 1905 года". Стоял и никого не трогал, пока рядом не оказался спорткар, из которого раздался крик: "Отойди с дороги, качок". Пассажиры и водитель Porsche Panamera не были настроены дружелюбно. Телохранитель предложил "крутышам" выйти на улицу для продуктивного разговора, однако те отказались, а потом один из сидящих в авто достал травматическое оружие и выстрелил. После этого машина скрылась в неизвестном направлении.


Мужчина чудом остался жив. Со слов врачей, у пострадавшего - очаговая травма головы, но спасла ему жизнь мощная шея.



По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Телеграм-канал столичной прокуратуры сообщает, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, выявляются лица, находившиеся в Porsche Panamera без номеров для привлечения к уголовной ответственности.

Источник:

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Метки: Видео   Москва   клуб Заварка   конфликт   криминал   охранник   рассреляли из травмата   травмат   
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10  комментариев
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10k
Б.Касторский 52 минуты назад
Да что-то ощущение, что пострадавший сам не был настроен дружелюбно. Что конечно не повод стрелять. Злые люди стали.
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15k
Shtoppi 42 секунды назад
будет совсем не удивительно, когда/если стрелка и водилу конечно найдут, что это окажутся тоже россиянины, которые как всегда ни в чем нэувиноуны.
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1k
MrMopnex 4 минуты назад
"Стоял и никого не трогал" тут не работает, он елозил по дороге перед мордой едущих автомобилей
Не оправдываю стрелка, но что ему мешало уйти с проезжей части, тем более рядом зебра. Зачем он крутился перед носом машины? Нарывался на конфликт? Особенно "выйдем поговорим". Зачем?? И ещё вопрос. Как это Порш без номеров свободно катается по Москве?
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16k
ss 5 минут назад
"Тот случай, когда стоит вспомнить об абонементе в спортзал..."
---
Очень спорное утверждение. Если бы он спортзал не посещал, не стал бы телохранителем. Вместо этого, может быть, стал бы писателем, художником, инженером... Хотя... Чего это я? Если бы он мог стать писателем, художником или инженером, он бы и так в спортзале не пропадал.
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3k
Alex Полчаса назад
Опять черножопые буянят.
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19k
Александр Полчаса назад
Встретились два барана. Интересно, полиция будет искать порш без номеров?
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3k
Едондер пуп 43 минуты назад
Замешкался он со своим стволом
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27k
БамбарбияКиргуду 44 минуты назад
Мощного охранника спасла перекаченная шея.
-------
У него шея на затылке что ли?
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