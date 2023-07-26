Попали в голову, но не убили: на московской парковке расстреляли "звёздного" телохранителя

На парковке у элитного клуба "Заварка" в Москве неизвестные расстреляли мужчину. 38-летний пострадавший ранее работал с российскими политиками и селебрити, выполняя обязанности телохранителя, а сейчас охранник не помешал бы ему самому.

Как поясняет сам пострадавший, он пришёл в заведение, расположенное неподалёку от метро "Улица 1905 года". Стоял и никого не трогал, пока рядом не оказался спорткар, из которого раздался крик: "Отойди с дороги, качок". Пассажиры и водитель Porsche Panamera не были настроены дружелюбно. Телохранитель предложил "крутышам" выйти на улицу для продуктивного разговора, однако те отказались, а потом один из сидящих в авто достал травматическое оружие и выстрелил. После этого машина скрылась в неизвестном направлении.