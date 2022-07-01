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"Это земля моего дяди": неадекватная яжемать из Сургута, детей которой поймали за порчей лифта, угрожает расправой

"Это земля моего дяди": неадекватная яжемать из Сургута, детей которой поймали за порчей лифта, угрожает расправой

Автор:
01 июля 2022 07:27
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Угрозы   вандалы   видео   дети   конфликт   лифт   неадекватная женщина   сургут   яжемать   
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История из Сургута получила закономерное продолжение. Яжемать, угрожавшая мужчине, который выложил видео с детьми-вандалами, теперь рассылает проклятья всем окружающим и терроризирует местные паблики, запостившие ее матерные откровения.

Вчера в соцсетях завирусилась история о том, как мужчина поймал детей, "вандаливших" в лифте многоэтажки. Он выстроил их по стеночке и записал видео, на котором обратился к жильцам дома с просьбой разобраться и наказать хулиганов. Запись была выложена в общедомовой чат - и началось. Одна слишком активная мамаша стала слать голосовые сообщения, в которых угрожала мужчине и всем русским расправой.


Поймавший вандалов решил опубликовать эти угрозы (и правильно сделал). Впрочем, грязноротую дамочку, как из рога изобилия сыпавшую матом, обнародование её поведения лишь раззадорило. С удвоенным пылом она стала объяснять окружающим, что сделает с ними в отместку, наговорив, как справедливо заметили в соцсетях, на неплохую статью (разжигание межнациональной розни, оскорбление и т.д.).


Досталось также админам местных пабликов, разместивших резонансный материал в соцсетях. Рая Мамедова записала очередное аудиообращение, в котором пояснила, что цацкаться не намерена. У нее всё схвачено: дядя прокурор, и Сургут - его земля, так что всем молчать, бояться и срочно удалять компромат.



Впрочем, общественный резонанс был таким, что муж Мамедовой, смекнув, что дело может обернуться серьезными последствиями, поспешил объясниться и извиниться за свою недалёкую жену.



Однако она сама, похоже, сдаваться не собирается.

За Дмитрия, поймавшего детей-вандалов, теперь переживает весь Сургут. В местном паблике он пояснил, что его телефон полиция забирает на проверку, но пока с ним все нормально.


Телефон матершинницы тоже изъяли на проверку, и в паблике оказались свидетели этого процесса.


Ругаться матом Рая умеет - на свет всплыли и другие истории с участием этой женщины, в которых всё, как она любит: угрозы, нецензурщина, агрессия.


Впрочем, жители Сургута уверены, что нынешнее дело спустят на тормозах, а потому собираются писать Бастрыкину, чтобы тот взял это расследование под свой контроль.



И все-таки хочется надеяться, что никакой "дядя прокурор" не помешает справедливому наказанию оскотинившейся мадам. Очень хочется в это верить.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Угрозы   вандалы   видео   дети   конфликт   лифт   неадекватная женщина   сургут   яжемать   
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280  комментариев
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3k
Copycat 15 часов назад
Есть дети, а есть "звереныши" - когда родитель не воспитывает своё чадо, не прививает ему мораль он растет не человеком, а зверенышем

я в детстве тоже шкодил во дворе, но у меня была замечательная бабушка (оба родителя работали весь день стараясь обеспечить семью) которая брала дедовский солдатский ремень и вбивала мне воспитание через задницу и ставила в угол, за что ей большое спасибо - из-за этого я и вырос вполне себе приличным человеком и у цивилизованного общества со мной проблем нет
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4k
Севастьян 5 минут назад
Ещё надо дядю прокурора потрясти.Землевладельца и городовладельца.Налоги то он платит?
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59k
SAndre 22 минуты назад
проблема может быть решена только в том случае, если ее дядя лишится своего места
вот тогда и у мужика последствий не будет и родичи и все завязанные на всю ее родню ей все досконально объяснят, раз будет потеряно ТАКОЕ место
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404
Aleks 2 часа назад
Але, люди.Прослушайте еще раз, она говорит, без мата, но намекает что ее родня в Умвд(брат) Далее это земля ее дяди, МУЖИКА ОНА ОБВИНЯЕТ В ПЕДОФИЛИИ, далее ее муж, признает что она "слюшяй, пропустила обшибку, да" Но я ищу того, кто поставил фото моя семья в интернет, пагаварить хачу как мущина с мущинай да. И что они поняли? Имхо, давить по закону до последнего, без снисхождений и смягчающих. В других обстоятельствах она и глазом не моргнет обвинив любого кто ей не понравится в педофилии, терроризме, нарушении прав, она давно переступила грань. И еще попортит кровь и жизни многим, так что по полной, по закону, по всем статьям, она еще и обвинение в педофилии пробует навесить, на невиновного, по букве закона жать всех, и ее мужа и дядю засветить, вот какие у него родственники есть. Такого спускать нельзя, иначе деды будут в гробах переворачиваться.
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404
Aleks 2 часа назад
Але, люди.Прослушайте еще раз, она говорит, без мата, но намекает что ее родня в Умвд(брат) Далее это земля ее дяди, МУЖИКА ОНА ОБВИНЯЕТ В ПЕДОФИЛИИ, далее ее муж, признает что она "слюшяй, пропустила обшибку, да" Но я ищу того, кто поставил фото моя семья в интернет, пагаварить хачу как мущина с мущинай да. И что они поняли? Имхо, давить по закону до последнего, без снисхождений и смягчающих. В других обстоятельствах она и глазом не моргнет обвинив любого кто ей не понравится в педофилии, терроризме, нарушении прав, она давно переступила грань. И еще попортит кровь и жизни многим, так что по полной, по закону, по всем статьям, она еще и обвинение в педофилии пробует навесить, на невиновного, по букве закона жать всех, и ее мужа и дядю засветить, вот какие у него родственники есть. Такого спускать нельзя, иначе деды будут в гробах переворачиваться.
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9k
Бритва 2 часа назад
сжечь ведьму. без всяких "но".
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6k
Бегемот 2 часа назад
Ребята! А давайте подскажем этой (мат) (мат) где её земля!)))
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306
Александр 3 часа назад
Ладно , дети озарничают, это можно понять. Но когда взрослые ведут себя как скотина.... Я живу в Германии уже ммъгного лет. Поежал в консульство в Лейпциг и вижу такую картину. Молодая пару- дети совсем хотят зарегистрировоть брак по Российским законам или ещё чего, не в курсе. Так вот. образци бланков находятся на столе под стеклом. Там сидит дама и читает газету закрыв этот формуляр , Они вежливо попросили её убрать или преподнять газету. На что она им ответила: " Я вам не мешаю и вы меня не трогайте. Где хочу там и читаю.". Вот реально хотелось ей врезать по наглой жирной морде. Как мы себя ведём -так о нас и думиают.
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9k
Maddy8 3 часа назад
А ведь и правда мы ничего не делаем, только комменты пишем и всё.
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404
Aleks Maddy8 2 часа назад
Скажу что можете, нужно привлечь журналистов, написать коллективную со сбором подписей заявку, чтобы приняли меры. После журналистов местные власти не смогут спустить на тормозах, вынуждены будут реагировать. Оформите все доказательства, аудиозаписи, высказывания, кроме того, еще и ложное обвинение в педофилии , такие должны быть изолированы от общества.
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14k
hunter 3 часа назад
[мат] конченая.
в жопу твою извинения и раскалённую кочергу вдобавок
азерботки любят в очко чпокаться
такие животные не изменятся
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54k
alertol 4 часа назад
Всё просто. Она кричала что мусульманка, тогда по закону шариата камнями закидать. Аллах может простит.
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19k
Killgrave 4 часа назад
Русские парни Сургута, изловите эту макаку и отломайте ей лапы. Ни одна чурка на русской земле разевать пасть не должна.
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10k
An4aR 5 часов назад
А имеется ли у ней соответствующий орган, чтобы осуществить обозначенные угрозы? А то соберётся, раз – а где болт-то? Немае. Мужа пошлёт отрабатывать.
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−1
Сергей 7 часов назад
Думаю, местные продажные полицаи спустят дело на тормозах. Нужно выходить на Генеральную прокуратуру и Следственный комитет. Нужно писать коллективное письмо в эти органы. В местные бесполезно - тут всё и вся куплены этими же мигрантами.
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−1
Сергей 7 часов назад
Почему завели, только, административное дело? Здесь ЯВНЫЕ признаки 282-й статьи. Или эта статья для РУССКИХ?
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1k
investas 7 часов назад
Выяснили кто ДЯДЯ ПРОКУРОР?
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405
Павел 8 часов назад
Посмотрел сайт прокуратуры Сургута, не нашёл Азербайджанских фамилий в руководстве. Для этих этнических ОПГ, любого земляка называют, брат, дядя и тд. Возможно есть какой-то свой "решала"
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1k
Дро4ер Полоумный 8 часов назад
Ну-с поглядим все ли равны в нашей многонациональной стране, где все равны в своих конституционных правах
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56
Максим Макашев 8 часов назад
ЧЕМОДАН-ВОКЗАЛ-БАКУ ... И запрет въезда в Россию на 50 лет. Вот и будет прекрасный финал этой истории
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6
Виктор 9 часов назад
На Украине проводится ДЕНАЦИФИКАЦИЯ!!!! Наши ребята жизнь отдают!!! А внутри России не видят или не хотят видеть распоясовшихся понаехавших нациков-русофобов!!!!! Позор России!!!!!!
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79
eutace 9 часов назад
в любом случае желающих поступить также как этот мужик, поубавиться. Ну и правильно - пусть полиция разбирается. Им за это деньги платят
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