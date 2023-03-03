FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 6165 постов • 2868 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
В Москве 17-летняя школьница после ссоры ударила ученика в спину ножом

В Москве 17-летняя школьница после ссоры ударила ученика в спину ножом

Автор:
03 марта 2023 18:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   Москва   видео   дети   конфликт   полиция   поножовщина   ранила ножом   ученики   школа   
1354
2
1

Как сообщают знакомые школьников, их конфликт продолжался уже несколько дней, а сегодня ссора разгорелась с новой силой.

В московской школе №538 конфликт двух учеников закончился поножовщиной. 17-летняя Милена на лестнице ударила в спину 14-летнего Давида перочинным ножом. По счастью, удар пришёлся по касательной и не задел жизненноважных органов. Однако ребёнок с кровопотерей был госпитализирован в клинику.


Как говорят знакомые с Миленой школьники, она всегда ходила с ножом. В столовой резала им хлеб, а при случае могла и припугнуть.По словам учеников, Давид и Милена курили в школьном туалете, где поссорились. После конфликт продолжился в коридоре школы.


Жизни мальчика ничего не угрожает, а после вот Милене теперь придется отвечать по закону. После случившегося, как сообщают СМИ, правоохранители опросили директора, учителей и очевидцев произошедшего.

Ход проверки находится на контроле у прокуратуры Москвы.


За последнее время это уже второй случай, когда девочки решают школьные конфликты с помощью ножа. Недавно школьница из Чехова изрезала подругу, нанеся ей несколько десятков ударов. О причинах конфликта двух учениц так достоверно ничего и не известно, а родители напавшей девочки считают её обычным ребёнком.


И всё-таки почему современные дети всё чаще решают конфликты таким способом?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Ynews   Москва   видео   дети   конфликт   полиция   поножовщина   ранила ножом   ученики   школа   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
29  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
11
peperX 56 минут назад
И всё-таки почему современные дети всё чаще решают конфликты таким способом?
=============
потому что властьимущие позволяют
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Lurds 5 минут назад
когда сын в школе учился, рассказывал что девки стрелки забивают друг другу и дерутся похлеще пацанов....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
BWSHARK 6 минут назад
А, оказывается в Москве в школах туалеты общие, ммм (курили они там вдвоем)... Никогда такого не было и вот опять...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Трям 22 минуты назад
Разборки пробников черножопых? Милена стопудово какая-нить чуркерзаева, а Давид - залупян.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
32k
Юр21 51 минуту назад
Почему дети решают так свои конфликты? Да потому что в школах вместе с нормальными детьми держат всяких придурков которым место в колонии, потому что благодаря давлению на учителей, учителям стало абсолютно похер на учеников. Короче демократия в образовании цветёт и пахнет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Saiman 52 минуты назад
Да что, бл***, происходит? Люди, вы вообще с сума сошли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
Morder 52 минуты назад
она всегда ходила с ножом... что там у вас происходит.. Куда смотрят родители?...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
83
Александр Morder 7 минут назад
В 80-е у пацанов у каждого был нож, но в школу не таскали, только во двор, да и в драках ножи не использовали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Yus 54 минуты назад
"По словам учеников, Давид и Милена курили в школьном туалете, где поссорились".
У нас нейтральные туалеты появились?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
кира 54 минуты назад
Детей перестали воспитывать. Им теперь только услуги оказывают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Ego sum qui sum 57 минут назад
пугающая фраза:
"не первая школьная поножовщина"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

115412



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 1 марта
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 1 марта
"Творческий провал". В Риге обосновали отмену спектакля на латышском языке с Чулпан Хаматовой
"Творческий провал". В Риге обосновали отмену спектакля на латышском языке с Чулпан...
Набирающие популярность в сообществах
Женщина нашла зубы в покупном холодце
Женщина нашла зубы в покупном холодце
Раритетный кабриолет Chevrolet Impala 1974 года попал в ДТП в Москве
Раритетный кабриолет Chevrolet Impala 1974 года попал в ДТП в Москве
Redkey P9: вертикальный беспроводной пылесос, который "штурмует" пыль
Redkey P9: вертикальный беспроводной пылесос, который "штурмует" пыль
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Сдам шикарную однушку с видом на Исаакиевский собор

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#интересное#Прикол#криминал#подборка#аварии#авто аварии#дети#наука
#интересно#история#люди#Россия#шоу бизнес#Жизнь#новости#Ynews#дтп#США
#в мире#животные#факты#забавно#познавательно#красота#Приколы#природа#картинки#самолет
Redkey P9: вертикальный беспроводной пылесос, который "штурмует" пыль Redkey P9: вертикальный беспроводной пылесос, который "штурмует" пыль Школьница в Красноярске подложила муляж бомбы в ТЦ, чтобы посмотреть на реакцию окружающих Школьница в Красноярске подложила муляж бомбы в ТЦ, чтобы посмотреть на реакцию окружающих Во время землетрясения на Тайване на детей в спортзале обрушился потолок Во время землетрясения на Тайване на детей в спортзале обрушился потолок В школе Нижневартовска восьмиклассник ударил сверстника ножом В школе Нижневартовска восьмиклассник ударил сверстника ножом Полиция Москвы задержала подростка, ради хайпа издевавшегося над котами в прямом эфире Полиция Москвы задержала подростка, ради хайпа издевавшегося над котами в прямом эфире Толпа мигрантов в Москве избила парня, заступившегося за девушку Толпа мигрантов в Москве избила парня, заступившегося за девушку

На что жалуетесь?

Вернуться