В Москве 17-летняя школьница после ссоры ударила ученика в спину ножом

Ход проверки находится на контроле у прокуратуры Москвы.





За последнее время это уже второй случай, когда девочки решают школьные конфликты с помощью ножа. Недавно школьница из Чехова изрезала подругу, нанеся ей несколько десятков ударов. О причинах конфликта двух учениц так достоверно ничего и не известно, а родители напавшей девочки считают её обычным ребёнком.





И всё-таки почему современные дети всё чаще решают конфликты таким способом?