В Москве 17-летняя школьница после ссоры ударила ученика в спину ножом

Как сообщают знакомые школьников, их конфликт продолжался уже несколько дней, а сегодня ссора разгорелась с новой силой.
В московской школе №538 конфликт двух учеников закончился поножовщиной. 17-летняя Милена на лестнице ударила в спину 14-летнего Давида перочинным ножом. По счастью, удар пришёлся по касательной и не задел жизненноважных органов. Однако ребёнок с кровопотерей был госпитализирован в клинику.
Как говорят знакомые с Миленой школьники, она всегда ходила с ножом. В столовой резала им хлеб, а при случае могла и припугнуть.По словам учеников, Давид и Милена курили в школьном туалете, где поссорились. После конфликт продолжился в коридоре школы.
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Жизни мальчика ничего не угрожает, а после вот Милене теперь придется отвечать по закону. После случившегося, как сообщают СМИ, правоохранители опросили директора, учителей и очевидцев произошедшего.
Ход проверки находится на контроле у прокуратуры Москвы.
За последнее время это уже второй случай, когда девочки решают школьные конфликты с помощью ножа. Недавно школьница из Чехова изрезала подругу, нанеся ей несколько десятков ударов. О причинах конфликта двух учениц так достоверно ничего и не известно, а родители напавшей девочки считают её обычным ребёнком.
И всё-таки почему современные дети всё чаще решают конфликты таким способом?
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потому что властьимущие позволяют
У нас нейтральные туалеты появились?
"не первая школьная поножовщина"