В Москве пьяный пассажир швырнул бутылку в вагоне метро и заработал две статьи

Идеальный поступок, чтобы на ровном месте загреметь в колонию.
Инцидент произошёл в среду утром на перегоне между "Нагатинской" и "Тульской" станциями. В вагоне метро компания молодых людей повздорила с 21-летним парнем. Они принялись перебрасываться оскорблениями из одного конца вагона в другой, но в какой-то момент один из участников конфликта запустил в неприятеля бутылкой. Но крайне для него неудачно — она разбилась о поручень и осколки разлетелись по вагону, поранив двух человек.
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Однако нетрезвых дебоширов это не остановило и они продолжили драку уже на платформе. К счастью, там находись полицейские. Они быстро пресекли конфликт и задержали главного виновника конфликта.
"На фоне произошедшего разгорелся конфликт, который продолжился на платформе станции метро "Тульская". Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции пресекли противоправные действия участников инцидента, задержали подозреваемого", — сообщили в "МВД Медиа".
Пострадавшие от разлёта осколков парни 19 и 23 лет были госпитализированы, а 21-летнего дебошира отправили под домашний арест. Против него завели административное дело по статье о появлении в общественных местах в состоянии опьянения и уголовное — за хулиганство.
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