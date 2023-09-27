В Москве пьяный пассажир швырнул бутылку в вагоне метро и заработал две статьи

Инцидент произошёл в среду утром на перегоне между "Нагатинской" и "Тульской" станциями. В вагоне метро компания молодых людей повздорила с 21-летним парнем. Они принялись перебрасываться оскорблениями из одного конца вагона в другой, но в какой-то момент один из участников конфликта запустил в неприятеля бутылкой. Но крайне для него неудачно — она разбилась о поручень и осколки разлетелись по вагону, поранив двух человек.