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В Москве пьяный пассажир швырнул бутылку в вагоне метро и заработал две статьи

В Москве пьяный пассажир швырнул бутылку в вагоне метро и заработал две статьи

Автор:
27 сентября 2023 19:02
Сообщество : Криминал
Метки: Бутылка   Видео   Метро   Москва   вагон   конфликт   полиция   
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Идеальный поступок, чтобы на ровном месте загреметь в колонию.

Инцидент произошёл в среду утром на перегоне между "Нагатинской" и "Тульской" станциями. В вагоне метро компания молодых людей повздорила с 21-летним парнем. Они принялись перебрасываться оскорблениями из одного конца вагона в другой, но в какой-то момент один из участников конфликта запустил в неприятеля бутылкой. Но крайне для него неудачно — она разбилась о поручень и осколки разлетелись по вагону, поранив двух человек.

Однако нетрезвых дебоширов это не остановило и они продолжили драку уже на платформе. К счастью, там находись полицейские. Они быстро пресекли конфликт и задержали главного виновника конфликта.


"На фоне произошедшего разгорелся конфликт, который продолжился на платформе станции метро "Тульская". Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции пресекли противоправные действия участников инцидента, задержали подозреваемого", — сообщили в "МВД Медиа".

Пострадавшие от разлёта осколков парни 19 и 23 лет были госпитализированы, а 21-летнего дебошира отправили под домашний арест. Против него завели административное дело по статье о появлении в общественных местах в состоянии опьянения и уголовное — за хулиганство.

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Метки: Бутылка   Видео   Метро   Москва   вагон   конфликт   полиция   
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8  комментариев
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8k
Дмитрий Полчаса назад
Ни...я се маленький! 21 год! Прям ясельная группа детского сада!
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0
Ксения Лукашенкова-Денисова Минуту назад
Не умеешь пить-не начинай
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2k
Fiverknot Минуту назад
"загреметь в колонию" и "завели административное дело"
Автор, ты определись уже.
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10k
Борис Карабанов 19 минут назад
Опять ценные специалисты место в иерархической организации стаи определяют.
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21k
сеньор Леонсио 21 минуту назад
[мат]!
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6k
Трям Полчаса назад
А чо, комуфляж уже выдали...
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76k
Viktor 36 минут назад
Ничё, на зоне повзрослеет быстро!
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