«У меня чуть-чуть с головой проблемы»: в Москве догхантер запретил жильцам элитного ЖК выгуливать собак во дворе

И ему сложно возразить.
Столичный ЖК «Матч Поинт». Там поселился некий гражданин, который категорически запрещает жильцам выгуливать собак на территории ЖК. Началось всё с дамы, которая вышла проветриться со своим питомцем - французским бульдогом.
Мы сидели с собакой, пили кофе, мужчина подошел, начал угрожать, выгонять меня, обещал застрелить мою собаку. Далее он подходил к другим владельцам собак, обещал застрелить. А три дня назад он написал в общий чат, что будет травить собак.
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Позже на территории ЖК появилось несколько мужчин - они подходили к собачникам, делали замечания и просили удалиться. Как утверждают жильцы, доходило и до угроз.
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Согласно правилам ЖК, выгуливать собак на его территории запрещено. Но чтобы выйти за пределы дома, нужно пройтись по двору, а значит - встретиться с догхантером. Пришлось вызывать полицейских, они увезли мужчину в отделение.
Перед этим он вёл себя довольно эмоционально и заявлял:
У меня чуть-чуть с головой проблемы, и с ним я если что-то сделаю, предупреждаю заранее, потом, имейте в виду, пусть это будут облегчающие обстоятельства.
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А вообще-то, сейчас мода на крупных и бойцовых собак (в МСК например) проходит, но даже всякие той-терьеры, корги, и прочие левретки, гадят, конечно, чуть поменьше, но агрессивны бывают под стать питбулям... Я то ладно, от пекинеса как-нибудь отобьюсь, а детишки 3-4 лет?
"Согласно правилам ЖК, выгуливать собак на его территории запрещено."
А владельцы собак забили болт на правила и закон. Может надо было собрать собрание и изменить правила а не забивать на них болт? Угрозы это конечно такое себе но в конфликте виноваты владельцы собак(если судить по информации в тексте)
А на мужика со стафордширом, также бы выступал?
А по сути, плевать на них всех, что на этого чиканутого ишака, что на разгубастую подстилку.
Пусть сами разбираются как хотят