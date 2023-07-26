«У меня чуть-чуть с головой проблемы»: в Москве догхантер запретил жильцам элитного ЖК выгуливать собак во дворе

Согласно правилам ЖК, выгуливать собак на его территории запрещено. Но чтобы выйти за пределы дома, нужно пройтись по двору, а значит - встретиться с догхантером. Пришлось вызывать полицейских, они увезли мужчину в отделение.

Перед этим он вёл себя довольно эмоционально и заявлял: