FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7485 постов • 1012 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
«У меня чуть-чуть с головой проблемы»: в Москве догхантер запретил жильцам элитного ЖК выгуливать собак во дворе

«У меня чуть-чуть с головой проблемы»: в Москве догхантер запретил жильцам элитного ЖК выгуливать собак во дворе

Автор:
26 июля 2023 19:04
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   ЖК   Москва   Угрозы   догхантер   домашние питомцы   жилой комплекс   полиция   разборки   собаки   
1034
4
3

И ему сложно возразить.

Столичный ЖК «Матч Поинт». Там поселился некий гражданин, который категорически запрещает жильцам выгуливать собак на территории ЖК. Началось всё с дамы, которая вышла проветриться со своим питомцем - французским бульдогом.

Мы сидели с собакой, пили кофе, мужчина подошел, начал угрожать, выгонять меня, обещал застрелить мою собаку. Далее он подходил к другим владельцам собак, обещал застрелить. А три дня назад он написал в общий чат, что будет травить собак.

Позже на территории ЖК появилось несколько мужчин - они подходили к собачникам, делали замечания и просили удалиться. Как утверждают жильцы, доходило и до угроз.

Согласно правилам ЖК, выгуливать собак на его территории запрещено. Но чтобы выйти за пределы дома, нужно пройтись по двору, а значит - встретиться с догхантером. Пришлось вызывать полицейских, они увезли мужчину в отделение.

Перед этим он вёл себя довольно эмоционально и заявлял:

У меня чуть-чуть с головой проблемы, и с ним я если что-то сделаю, предупреждаю заранее, потом, имейте в виду, пусть это будут облегчающие обстоятельства.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   ЖК   Москва   Угрозы   догхантер   домашние питомцы   жилой комплекс   полиция   разборки   собаки   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
23  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
196
Андрей 42 минуты назад
завидую ,может быть хоть где то не будет насрано по всему двору и нассано под каждым деревом и на каждое колесо авто !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 6)
1k
Misanthrop 37 секунд назад
Что за ублюдочный заголовок - запретил?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
439
twincam Минуту назад
какие противные тёлки с варениками вместо губ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Александр 7 минут назад
А вот интересно, если (не берём во внимание национальности, религию, и секс.ориентацию), САМОКАТЧИК, на территории этого ЖК задавит "неправильно" выгуливаемую псинку? На чью сторону встанет "общественность" и, кем-нибудь, вызванная полиция? И тот "нарушал", и этот...

А вообще-то, сейчас мода на крупных и бойцовых собак (в МСК например) проходит, но даже всякие той-терьеры, корги, и прочие левретки, гадят, конечно, чуть поменьше, но агрессивны бывают под стать питбулям... Я то ладно, от пекинеса как-нибудь отобьюсь, а детишки 3-4 лет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Котэ Полчаса назад
я тоже против собак гуляющих во дворе. есть какие то пустыри - там и гуляйте, как вы туда попадёте - ваше дело, я не хочу что бы дети гуляющие во дворе ходили по гавну.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
139
Knives22 Котэ 22 минуты назад
А вы простите закон или царь местный что бы свои правила устанавливать, а холопы их исполняли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
139
Knives22 krokodilov 2 минуты назад
Владельцам собак хватило мозгов вызвать полицию, а вот сказочному персонажу нет. Для него угрозы это норма, так же как для всех кинофобов. А за пределы двора как с собакой нужно попадать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
GROMOZEKA Полчаса назад
Интересно, как он выбрал на кого рыпаться.
А на мужика со стафордширом, также бы выступал?
А по сути, плевать на них всех, что на этого чиканутого ишака, что на разгубастую подстилку.
Пусть сами разбираются как хотят
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
hpgjzsorqzo4 Полчаса назад
А где там крутые москвичи, те что в фонтанах купаются по осени и прочие мужики ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
139
Knives22 hpgjzsorqzo4 Полчаса назад
Вызвали полицию на неадеквата и правильно сделали. А так угрозами причинением вреда имуществу может на статью себе заработать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Andrew_Nice 41 минуту назад
Ну зачем вообще ресурсы на него тратить? Ну отправьте вы его на родину...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
139
Knives22 45 минут назад
Интересно местные кинофобы вылезут с комментариями типа: молодец красавчик все правильно сделал, он вежливо просил а его собачатники в жопу посылали или имеет полное право пристрелить любую собаку, а его низа что задержали и собаке в городе ваще делать нечего пусть в лес валят?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Трям 58 минут назад
Если бы выгуливали овец и баранов - он был бы рад. Петух черножопый.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

232644



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Набирающие популярность в сообществах
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Неожиданный тренд в российском туризме
Неожиданный тренд в российском туризме
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Помог сыну стать взрослым

Лучшие демотиваторы
Столб – это спасение в жару

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#в мире#кино#история#Юмор#США#забавно#шоу бизнес#знаменитости
#животные#автомир#интересно#ДТП#аварии#Автовсячина#факты#красота#подборка#истории
#машина#люди#интересное#Прикол#авто аварии#фильм#Россия#СССР#находка#Китай
Неожиданный тренд в российском туризме Неожиданный тренд в российском туризме Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться