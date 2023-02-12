Толпа мигрантов в Москве избила парня, заступившегося за девушку

Очевидцы рассказывают, что конфликт начался из-за того, что "иностранный специалист" стал приставал к несовершеннолетней девушке. Русский парень за неё заступился, и таджик решил поговорить с ним с глазу на глаз. Однако конфликт пошёл по привычному сценарию: толпа - на одного.
Драка на Каширском шоссе, в которой толпа мигрантов избивает русского парня, попала на видео. Следственный комитет организовал проверку по факту случившегося, а Александр Бастрыкин взял расследование этого дела под личный контроль.
Осторожно! В видео присутствуют сцены жестокости
Интернет-пользователи считают, что из этой истории можно сделать несколько выводов:
- разговор один на один в случае конфликта с мигрантами всегда заканчивается тем, что на помощь к выходцам из стран ближнего зарубежья приходят их друзья, родственники, коллеги, чего не скажешь про русских;
- прежде чем заступаться за кого-либо, хорошо подумай.
И, наконец, учитывая, что многие мигранты уже получили гражданство РФ, их, как полагают в соцсетях, нужно активно ассимиллировать в жизнь страны, посылая на службу в армию. Глядишь, и дури в голове поубавится.
Источник:
- В Обнинске мигранты перекрыли дорогу и избили русского водителя
- Продавец круглосуточного магазина в Петербурге напал на девушку, просившую не шуметь по ночам
- В Москве двое пьяных приезжих избили полицейских
- Полиция депортировала на родину почти 50 участвовавших в массовой драке мигрантов
- Массовая межнациональная драка в Домодедове попала на видео
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Мне вот только интересно, за какие такие выдающиеся достижения, эти мигранты получают гражданство РФ, по факту не зная ни истории страны, ни языка? С чего вдруг наши чиновники решили, что в цивилизованное общество нужно ассимилировать неандертальцев, у которых порой нет даже общего образования, которые кроме законов гор/степей/вмойкишлактаквсегдаделат больше ничего не знают и не хотят знать, тупо насаждая здесь свои дикарские нравы, причем при попустительстве местных властей и органов правопорядка?
У меня узбеки на отделке работали, у бригадира что-то типа вида на жительство, хотя он тут уже лет 10 живёт, у работяг патент и всё. Говорят, что получить гражданство очень тяжело. Да и если они тут хотят осесть - будут тихие и послушные, никаких драк - иначе никогда не переехать в Россию. Это тупые гопники лезут в драку.
По-хорошему бы всю диаспору без разбора загнать в вагон (лучше в товарняк) - и домой. Одна стая обезьян уедет - другие умнее будут.
В Китае за коррупцию расстреливают. Не за нанесение тяжких телесных, не за изнасилование, за кражу денег. Их убивают, а чинуши всё-равно продолжают воровать, их даже смерть не пугает. А ты тут про 8 лет тюрьмы задвигаешь. Долбо.е.б.изм не лечится
а воз и ныне там
А отобрать гражданство не так-то и просто. Есть исчерпывающий перечень оснований для этого.
Автор тебе напомнить про недавний расстрел мобилизованных этими самыми мигрантами?Почитай.
https://bryansk.news/2022/10/17/blg_shooting-3/https://bryansk.news/2022/10/17/blg_shooting-3/
тупое стадо.