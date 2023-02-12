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Толпа мигрантов в Москве избила парня, заступившегося за девушку

Толпа мигрантов в Москве избила парня, заступившегося за девушку

Автор:
12 февраля 2023 17:13
Сообщество : Криминал
Метки: Ynews   Бастрыкин   Москва   СКРФ   видео   драка   каширское шоссе   конфликт   мигранты   толпа   
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Очевидцы рассказывают, что конфликт начался из-за того, что "иностранный специалист" стал приставал к несовершеннолетней девушке. Русский парень за неё заступился, и таджик решил поговорить с ним с глазу на глаз. Однако конфликт пошёл по привычному сценарию: толпа - на одного.

Драка на Каширском шоссе, в которой толпа мигрантов избивает русского парня, попала на видео. Следственный комитет организовал проверку по факту случившегося, а Александр Бастрыкин взял расследование этого дела под личный контроль.



Интернет-пользователи считают, что из этой истории можно сделать несколько выводов:

  • разговор один на один в случае конфликта с мигрантами всегда заканчивается тем, что на помощь к выходцам из стран ближнего зарубежья приходят их друзья, родственники, коллеги, чего не скажешь про русских;
  • прежде чем заступаться за кого-либо, хорошо подумай.


И, наконец, учитывая, что многие мигранты уже получили гражданство РФ, их, как полагают в соцсетях, нужно активно ассимиллировать в жизнь страны, посылая на службу в армию. Глядишь, и дури в голове поубавится.

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Метки: Ynews   Бастрыкин   Москва   СКРФ   видео   драка   каширское шоссе   конфликт   мигранты   толпа   
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52  комментария
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73k
Viktor 2 часа назад
Ну эт понятно - прыхады адын и мы адны придём!

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521
сергей ремизов 7 минут назад
Ну а что вы хотели. Этих обезьян уже миллионы трётся по стране. Рождаемость падает ,смертность растёт, надо же как то эту брешь затыкать. Дальше будет только хуже
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18k
anpetrof 10 минут назад
Всех, причастных к драке, мигрантов лишить гражданства, если таковое имеется, и на родину в 24 часа.
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33k
russger 13 минут назад
Ох сейчас меня как заминусят, но где были русские парни? Или это такой район, где одни чурки ошиваются? Не поверю что мимо не шло ни одного русского мужика. Эти друг за друга стадом набрасываются, а русские мужики мимо проходят, дескать не их проблема, не меня бьют ну и ладно -_-
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1k
Куртуазный Маньерист 14 минут назад
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10k
Shtoppi 16 минут назад
<<И, наконец, учитывая, что многие мигранты уже получили гражданство РФ...>>
------------
Мне вот только интересно, за какие такие выдающиеся достижения, эти мигранты получают гражданство РФ, по факту не зная ни истории страны, ни языка? С чего вдруг наши чиновники решили, что в цивилизованное общество нужно ассимилировать неандертальцев, у которых порой нет даже общего образования, которые кроме законов гор/степей/вмойкишлактаквсегдаделат больше ничего не знают и не хотят знать, тупо насаждая здесь свои дикарские нравы, причем при попустительстве местных властей и органов правопорядка?
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194
Purple_Bear Shtoppi 9 минут назад
Ничего они не получают, никакого гражданства так просто не получить. Это автор неподумавши написал.
У меня узбеки на отделке работали, у бригадира что-то типа вида на жительство, хотя он тут уже лет 10 живёт, у работяг патент и всё. Говорят, что получить гражданство очень тяжело. Да и если они тут хотят осесть - будут тихие и послушные, никаких драк - иначе никогда не переехать в Россию. Это тупые гопники лезут в драку.
По-хорошему бы всю диаспору без разбора загнать в вагон (лучше в товарняк) - и домой. Одна стая обезьян уедет - другие умнее будут.
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62
Sergel Fman 17 минут назад
Вот так свой народ чиновник любит. Убивает чужими руками.
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3k
Директор свежего воздуха 19 минут назад
Отвёртку в ливер ближайшей обезьяне и у остальной стаи прыти поубавится. Если дойдет до ментовской, объяснить, что отвёртку у этой же обезьяны отобрал.
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8k
Zhora 19 минут назад
А все эти "диаспоры" законодательно приравнять к ОПГ, которыми они как правило и являются.
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8k
Zhora 20 минут назад
Да не надо ничего изобретать, Уголовный кодекс давно изобретён. Просто надо его правильно применять. Обезьяны избили человека ? Статья - нанесение тяжкого вреда здоровью, группой лиц по предварительному сговору. И лет по 8 строгого режима каждому. Несколько таких показательных судебных процессов, и остальные присмиреют. Не надо с ними церемониться.
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5k
5 копеек 21 минуту назад
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634
Серга Полчаса назад
этих просто по статье терроризм и на 20 лет на Север строить дороги..они же работать сюда приехали..вот пусть и отрабатывают
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8k
Миха Полчаса назад
очередная херня в очередной стопицотый раз
а воз и ныне там
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3k
cnob7 37 минут назад
давно пора привлекать работодателей, за то, что набирают всех без разбора. выставлять гигантские штрафы компаниям, а лиц, ответственных за найм, в случае таких эксцессов-на зону. и сотрудников миграционки и участковых ставить раком. может тогда начнут думать. только это похоже на утопию.
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101
Sebastian cnob7 Полчаса назад
Там же написано, у многих есть гражданство РФ. А значит, с точки зрения закона они при приёме на работу пользуются такими же правами, как и русские.
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101
Sebastian Серга 21 минуту назад
Ну, пока не отобрали, какие могут быть претензии к работодателям? Не прикажешь же при приёме на работу разрез глаз линейкой измерять.
А отобрать гражданство не так-то и просто. Есть исчерпывающий перечень оснований для этого.
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6k
Андрей 38 минут назад
вспомнилось.. после выхода фильма "Чистилище" на одном из российских каналов так светло было на улицах некоторое время
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9k
Онотолей 40 минут назад
>посылая на службу в армию. Глядишь, и дури в голове поубавится.

Автор тебе напомнить про недавний расстрел мобилизованных этими самыми мигрантами?Почитай.
https://bryansk.news/2022/10/17/blg_shooting-3/https://bryansk.news/2022/10/17/blg_shooting-3/
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170
imho 49 минут назад
Стране нужно больше мигрантов? Получайте
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4k
alex 50 минут назад
тех кто получил-лишать гражданство и с теми кто не получил на историческую родину и закрыть вьезд пожизненно, предварительно отоварив как следует в кпз. Причем как эту группу выявленных так и их родственников
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13k
butata 50 минут назад
обезьяны хуле
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16k
Дядюшка Ау 53 минуты назад
Это не новость. Это обыденность. Почти ежедневная.
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4k
Старичок 56 минут назад
и никто из зрителей не вызвал полицию, зато видосики в интернет есть.
тупое стадо.
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101
Sebastian Старичок Полчаса назад
Полицию вызывать опасно. Сам же потом виноватым и окажешься.
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