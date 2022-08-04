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Мужчина нацепил бейджик стажёра и вынес из кассы "Пятёрочки" в Москве 32 тысячи рублей

Мужчина нацепил бейджик стажёра и вынес из кассы "Пятёрочки" в Москве 32 тысячи рублей

Автор:
04 августа 2022 09:25
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   видео   воровство   обман   пятерочка   с-смекалочка   стажер   украл   
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Как без шума и пыли ограбить магазин.

До чего же доверчивые люди в России! На днях в один из магазинов "Пятёрочки" заявился мужчина с бейджиком стажёра. Найдя администратора, он попросил поставить его на кассу для практики. Без лишних слов Сергею - так назвался товарищ - выдали униформу и отвели на кассу, чтобы он обучился великому мастерству отмены. Через какое-то время напарница стажёра ушла, оставив парня одного - дескать, тренируйся самостоятельно пробивать кефир и бананы. Мужчина не скучал. Воспользовавшись карточкой кассира, он забрал 32 тысячи рублей - всю выручку на тот момент - и ушёл из магазина.


Когда кассир вернулась на рабочее место, её ждал неприятный сюрприз. Хуже всего, что в магазине знали только имя вора. По словам сотрудников, у него проверили документы, но его данные никто не запомнил.


По счастью, вскоре лжестажёра нашли. Точнее, он сам пришёл в полицию с повинной. Говорит, что раскаялся.


Что касается этого инцидента, то он является следствием невероятной текучки, свойственной всем сетевым магазинам. Из-за низкой зарплаты и непомерных нагрузок сотрудники "Пятёрочек", "Магнитов" меняются так часто, что ежедневное появление стажёров никого не удивляет. Интересно, после этого случая появятся ли у работников сетевых супермаркетов новые обязанности и штрафы?

Источник:

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Метки: Москва   видео   воровство   обман   пятерочка   с-смекалочка   стажер   украл   
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12  комментариев
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7k
Борис Карабанов 47 минут назад
Наблюдательный. Изобретательный. Это не тупо в лицо стволом тыкать.
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10k
кот базилий 6 минут назад
Ученик О.Бендера?
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28k
Григорий 14 минут назад
По нынешним временам надо быть очень изобретательным, поскольку своровать это одно, а вот не попасться сложно.
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24k
Сергей Алексеевич 19 минут назад
Лично дважды видел как цыганьё выносило продукты из Пятёрочки пакетами, они стояли за дверьми входа и ждали когда кто-нибудь будет заходить и автоматические двери откроются, потом сразу быстренько уходили, оба раза я сообщал об этом охраннику, который в это время ходил собирал пустые корзинки по кассам, но он только разводил руками и говорил что не может находиться одновременно в двух местах сразу.
Руководителям проще штрафовать и удерживать с сотрудников, чем нормально организовать работу чтобы каждый сотрудник занимался своим делом.
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5k
livaneth Полчаса назад
Не понял только, почему он здался.
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180
HalloFreeSpace 38 минут назад
Красавец )))
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35k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 45 минут назад
система "стажёров" это по сути узаконенное рабство, платят копейки или могут не заплатить сказав "вы нам не подходите" и это за минимум месяц не самой лёгкой работы.
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832
Alex 47 минут назад
Разведчик, блин.
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1k
Tabas_co 50 минут назад
С-смекалочка. Кассира, наверное, оштрафовали? Даже если этот перец деньги вернул.
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1k
Ksenia2 Час назад
А чего сдался? Совесть замучила?
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