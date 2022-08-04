Мужчина нацепил бейджик стажёра и вынес из кассы "Пятёрочки" в Москве 32 тысячи рублей

Когда кассир вернулась на рабочее место, её ждал неприятный сюрприз. Хуже всего, что в магазине знали только имя вора. По словам сотрудников, у него проверили документы, но его данные никто не запомнил.

По счастью, вскоре лжестажёра нашли. Точнее, он сам пришёл в полицию с повинной. Говорит, что раскаялся.