Мужчина нацепил бейджик стажёра и вынес из кассы "Пятёрочки" в Москве 32 тысячи рублей

Как без шума и пыли ограбить магазин.
До чего же доверчивые люди в России! На днях в один из магазинов "Пятёрочки" заявился мужчина с бейджиком стажёра. Найдя администратора, он попросил поставить его на кассу для практики. Без лишних слов Сергею - так назвался товарищ - выдали униформу и отвели на кассу, чтобы он обучился великому мастерству отмены. Через какое-то время напарница стажёра ушла, оставив парня одного - дескать, тренируйся самостоятельно пробивать кефир и бананы. Мужчина не скучал. Воспользовавшись карточкой кассира, он забрал 32 тысячи рублей - всю выручку на тот момент - и ушёл из магазина.
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Когда кассир вернулась на рабочее место, её ждал неприятный сюрприз. Хуже всего, что в магазине знали только имя вора. По словам сотрудников, у него проверили документы, но его данные никто не запомнил.
По счастью, вскоре лжестажёра нашли. Точнее, он сам пришёл в полицию с повинной. Говорит, что раскаялся.
Что касается этого инцидента, то он является следствием невероятной текучки, свойственной всем сетевым магазинам. Из-за низкой зарплаты и непомерных нагрузок сотрудники "Пятёрочек", "Магнитов" меняются так часто, что ежедневное появление стажёров никого не удивляет. Интересно, после этого случая появятся ли у работников сетевых супермаркетов новые обязанности и штрафы?
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АНТИФИШКИ
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Руководителям проще штрафовать и удерживать с сотрудников, чем нормально организовать работу чтобы каждый сотрудник занимался своим делом.