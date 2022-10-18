«Собраться завтра на работу и пойти с хорошим настроением»: губернатор Краснодарского края дал совет пострадавшим в Ейске

17 ноября в Ейске самолёт упал на жилой дом. Многие лишились жилья и имущества. Есть погибшие и пострадавшие. На место прибыл губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и его позитивное мышление.
В разговоре с главой района Романом Бубликов Кондаратьев посоветовал тем, кто потерял крыша над головой и, вероятно, близких, собраться на работу "с хорошим настроением".
«Нужно создать для них создать все условия, чтобы они могли завтра утром, не как в обычных домашних условиях, но по крайней мере в этих условиях собраться на работу и пойти с хорошим настроением», − подчеркнул губернатор.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- "Прости, матушка Россия!": в антирекламе переезда в США российская семья знакомится с лесбиянками, веганами и чайлдфри
- «Эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил»: Патриарх Кирилл призвал военных не бояться умереть
- «Мы работаем со всеми категориями граждан»: военком города Назаров заявил, что призывать будут всех
- Батя наехал на свою дочь во время стрима за то, что она забила холодильник мороженым и его пельмени не влезли
- Собчак не пустили в антироссийский бар в Грузии
пацан из окопа воняет
Снова говном потянуло!
Есть разница между "посоветовал пострадавшим идти на работу с хорошим настроением" и "Нужно создать для них создать все условия, чтобы они могли завтра утром, не как в обычных домашних условиях, но по крайней мере в этих условиях собраться на работу и пойти с хорошим настроением"? Как мне кажется, разница кардинальная. В первом случае (в интерпретации автора) - да, губер идиот, глумится. А во втором случае, если читать цитату, а не домыслы автора, становится понятно, что он дает распоряжение главе района о том, чтобы пострадавшим были созданы такие условия, чтобы максимально снизить их боль от утраты жилья, имущества...
Я понимаю, что тут многие очень не любят представителей власти (я тоже не большой фанат, но некоторые моменты работы понимаю), но не надо уподобляться журналистам из известного мема:
Два друга встречаются. Долго не виделись. Ну и один спрашивает...
- Ну, как жизнь?
- Да как... никак...
- ?
- Жена ушла... детей забрала...
- Блин.. плохо... Мать как?
- Мать умерла, похоронил 2 мес назад..
- От блин.... А ты сам чего такой неопрятный? Дома не бываешь?
- Да дом сгорел на прошлой неделе... Все выгорело, документы и прочее... Работу потерял...
- Да уж... не повезло тебе совсем.......... (пауза)... Ну а в целом как дела???