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«Собраться завтра на работу и пойти с хорошим настроением»: губернатор Краснодарского края дал совет пострадавшим в Ейске

«Собраться завтра на работу и пойти с хорошим настроением»: губернатор Краснодарского края дал совет пострадавшим в Ейске

Автор:
18 октября 2022 10:19
Сообщество : Жить в России
Метки: Ейск   Россия   видео   губернатор   интересное   мнение   позитив   фото   
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17 ноября в Ейске самолёт упал на жилой дом. Многие лишились жилья и имущества. Есть погибшие и пострадавшие. На место прибыл губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и его позитивное мышление.

В разговоре с главой района Романом Бубликов Кондаратьев посоветовал тем, кто потерял крыша над головой и, вероятно, близких, собраться на работу "с хорошим настроением".

«Нужно создать для них создать все условия, чтобы они могли завтра утром, не как в обычных домашних условиях, но по крайней мере в этих условиях собраться на работу и пойти с хорошим настроением», − подчеркнул губернатор.

Источник:

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Метки: Ейск   Россия   видео   губернатор   интересное   мнение   позитив   фото   
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57  комментариев
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1k
svarog19692007 2 часа назад
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12k
Eltiftel Минуту назад
стоп... а где пруфы, что он говорил именно ЭТИМ людям?
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4k
Компьютер DELL монитором 7 минут назад
Ядерный идиот .
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Комментарий удален
−2
2k
poбт 24 минуты назад
за ублюдский заголовок сразу минус
е*бланам читающим только заголовки - идти на*ху*й
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4k
Ditmar Von Riddel Полчаса назад
Сколько же тупых людей у власти...
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−11
Комментарий удален. Причина: оскорбления пользователей сайта
−2
9k
antonium 59 минут назад
От создателей "денег нет, но вы держитесь" и "как поплавали?".
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3k
glazz_19 Час назад
Читаю комментарии и удивляюсь
Люди, вы читать разучились? Понятно, что автор ч(м)удак и переврал на свой лад слова губера, которые сам же и процитировал. Но комментаторам-то можно было прочитать и головой подумать?
Есть разница между "посоветовал пострадавшим идти на работу с хорошим настроением" и "Нужно создать для них создать все условия, чтобы они могли завтра утром, не как в обычных домашних условиях, но по крайней мере в этих условиях собраться на работу и пойти с хорошим настроением"? Как мне кажется, разница кардинальная. В первом случае (в интерпретации автора) - да, губер идиот, глумится. А во втором случае, если читать цитату, а не домыслы автора, становится понятно, что он дает распоряжение главе района о том, чтобы пострадавшим были созданы такие условия, чтобы максимально снизить их боль от утраты жилья, имущества...
Я понимаю, что тут многие очень не любят представителей власти (я тоже не большой фанат, но некоторые моменты работы понимаю), но не надо уподобляться журналистам из известного мема:
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7k
Алексей Час назад
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14k
Голос Вселенной Час назад
Напоминает анекдот такой черный, лет 20 назад рассказали.
Два друга встречаются. Долго не виделись. Ну и один спрашивает...
- Ну, как жизнь?
- Да как... никак...
- ?
- Жена ушла... детей забрала...
- Блин.. плохо... Мать как?
- Мать умерла, похоронил 2 мес назад..
- От блин.... А ты сам чего такой неопрятный? Дома не бываешь?
- Да дом сгорел на прошлой неделе... Все выгорело, документы и прочее... Работу потерял...
- Да уж... не повезло тебе совсем.......... (пауза)... Ну а в целом как дела???
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15k
сеньор Леонсио Час назад
Иногда лучше промолчать,особенно сейчас в век соц.сетей,многие этого не понимают,.
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32k
Fat Lynx 2 часа назад
БЛЯ...
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10k
Rus77 2 часа назад
Редкостный далбайоб!
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66
Сергей Прописнов Rus77 15 минут назад
Кто? Губер или муд..к, написавший сей пост?
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2k
Daimos 2 часа назад
У вас больше нет дома, вся ваша жизнь, мечты и планы на будущее сгорели, как ваше настроение?
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2k
Sergey Nekrasov 2 часа назад
Сука, у всех чинуш походу тотальная разбалансировка мозга с языком, нормальный человек такую [мат] нести перед камерами не будет.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−12
9k
GRuslan 2 часа назад
Промолчал бы, сошёл бы за умного.
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293
Javier GRuslan 2 часа назад
Так умный, на то и умный и промолчит. А дурак не знает, что он дурак...
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1k
Sergius SPb 2 часа назад
Украм даже воевать в Российском тылу не надо,сами себя уничтожаем.
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331
Dima Udo 2 часа назад
Если у этого губера разнести его дом и с каким настроением он пойдет на работу ?
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20k
Killgrave 2 часа назад
"17 ноября в Ейске самолёт упал на жилой дом". Самолет упал вчера вечером, 17 октября.
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