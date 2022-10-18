«Собраться завтра на работу и пойти с хорошим настроением»: губернатор Краснодарского края дал совет пострадавшим в Ейске

В разговоре с главой района Романом Бубликов Кондаратьев посоветовал тем, кто потерял крыша над головой и, вероятно, близких, собраться на работу "с хорошим настроением".

«Нужно создать для них создать все условия, чтобы они могли завтра утром, не как в обычных домашних условиях, но по крайней мере в этих условиях собраться на работу и пойти с хорошим настроением», − подчеркнул губернатор.