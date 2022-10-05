Собчак не пустили в антироссийский бар в Грузии

Собчак поговорила с владельцем русофобского кафе в Тбилиси и попыталась объяснить, что выделение русских — это проявление нацизма. Хозяин заведения сначала хотел переубедить Собчак, но просто закончил разговор.

Сотрудники грузинского бара Dedaena просят всех русских перед входом в заведение заполнить анкету, в которой нужно осудить власть. В документе также есть пункт, где требуется подтвердить, что посетитель не голосовал на выборах за Путина.

«Как вам кажется, выделять русских как нацию в отдельную категорию, — это разве правильно? Можно ли людей по национальному признаку куда-то не пускать?» — спросила Собчак у владельца на русском языке.