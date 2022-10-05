Собчак не пустили в антироссийский бар в Грузии

Ксения Собчак наведалась грузинский бар, куда пускают русских только после заполнения бумаги с критикой российской власти. Телеведущая заявила, что выделение только русских - это не самый правильный выход.
Собчак поговорила с владельцем русофобского кафе в Тбилиси и попыталась объяснить, что выделение русских — это проявление нацизма. Хозяин заведения сначала хотел переубедить Собчак, но просто закончил разговор.
Сотрудники грузинского бара Dedaena просят всех русских перед входом в заведение заполнить анкету, в которой нужно осудить власть. В документе также есть пункт, где требуется подтвердить, что посетитель не голосовал на выборах за Путина.
«Как вам кажется, выделять русских как нацию в отдельную категорию, — это разве правильно? Можно ли людей по национальному признаку куда-то не пускать?» — спросила Собчак у владельца на русском языке.
«Ну, это же общепринятая норма во всем мире, что есть визы, это нормально, кому-то дают визы, кому-то нет», — сказал он ей на английском языке.
«Я уверена, что, если вы в Германии, например, откроете бар Dedaena и там сделаете форму, которую должны евреи все заполнять (...), я думаю, что бар ваш закроют примерно через день. Потому что выделение евреев внутри, например, Германии в отдельную нацию будет считаться нацизмом», — ответила Собчак Лапаури.
Владелец бара заявил, что Собчак всё равно не пустили бы в бар, так как она голосовала за Путина, уточняет Lenta.
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АНТИФИШКИ
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но это другое.
У этой мажорки было беззаботное детство и юность, ей и её мамашке достались богатства на 100.000.000 жизней вперёд, нап#изженных её папочкой во втором по богатству городе нищей, тогда ельцинской России .
Или она против грузинского национализма ?
Когда петербуржцы в 90-х дрались за гуманитарные подачки из Германии, когда одежда из seconhandов Швеции была мечтой для питерских модниц - эту паскуду возили в элитную школу Герцена на автомобиле, в школе её повсеместно сопровождала государственная охрана .
Или что она защищает Русский Мир ?
Нет ! Она провокатор . Эта "девочка", на пятом десятке лет, так развлекается . И не надейтесь, что когда-нибудь и какой-нибудь герой, за её выходки, сломает её лошадиную челюсть . У неё и сейчас внушительная охрана, разъезжающая с ней по Миру .
Сталин также поступал - коллаборационистские народы были сосланы в Азию .
Но дело в том, что месье Путин ссыт объявить настоящую войну и последующее военное положение .
А эта мера, как раз один из пунктов В.П. .