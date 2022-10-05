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Собчак не пустили в антироссийский бар в Грузии

Собчак не пустили в антироссийский бар в Грузии

Автор:
05 октября 2022 09:31
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Россия   видео   грузия   интересное   кафе   мнение   собчак   фото   
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Ксения Собчак наведалась грузинский бар, куда пускают русских только после заполнения бумаги с критикой российской власти. Телеведущая заявила, что выделение только русских - это не самый правильный выход.

Собчак поговорила с владельцем русофобского кафе в Тбилиси и попыталась объяснить, что выделение русских — это проявление нацизма. Хозяин заведения сначала хотел переубедить Собчак, но просто закончил разговор.

Сотрудники грузинского бара Dedaena просят всех русских перед входом в заведение заполнить анкету, в которой нужно осудить власть. В документе также есть пункт, где требуется подтвердить, что посетитель не голосовал на выборах за Путина.

«Как вам кажется, выделять русских как нацию в отдельную категорию, — это разве правильно? Можно ли людей по национальному признаку куда-то не пускать?» — спросила Собчак у владельца на русском языке.

«Ну, это же общепринятая норма во всем мире, что есть визы, это нормально, кому-то дают визы, кому-то нет», — сказал он ей на английском языке.

«Я уверена, что, если вы в Германии, например, откроете бар Dedaena и там сделаете форму, которую должны евреи все заполнять (...), я думаю, что бар ваш закроют примерно через день. Потому что выделение евреев внутри, например, Германии в отдельную нацию будет считаться нацизмом», — ответила Собчак Лапаури.

Владелец бара заявил, что Собчак всё равно не пустили бы в бар, так как она голосовала за Путина, уточняет Lenta.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   видео   грузия   интересное   кафе   мнение   собчак   фото   
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32  комментария
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26
Ренат 3 часа назад
Зато в Питере Грузинская кухня работает как ни в чём не бывало. Толерантность в действии мля...
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2k
Владимир Николаевич 54 секунды назад
Судя по охраннику это какой-то гей-бар. ( "Dedaena" это часом не "Голубая устрица" по-грузински?)
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972
олег 6 минут назад
в лемберге есть похожее много лет ,еще до всяких ато,сво и прочей оранжоидной ереси .это очень всех умиляло ,что аборигенов ,что приезжих.
но это другое.
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25k
SerGProS Полчаса назад
Если за Пу голосовала, то и я бы не впустил
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28k
Ashabad Полчаса назад
Собчачку не жалко. Грузин жалко. Не этого конкретного нациста, а грузин, как народ. Скоро они будут умолять русских приехать и "захватить" их. История повторяется.
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38k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
Шлюша ты определись ты либералка или русская? это две вещи не совместимы.
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2k
TANCHEK 40 минут назад
Собчак голосовала за Путина?! Вот это новость, с учетом того, что на последних выборах она сама баллотировалась... А вообще, как они могут это проверить? голосование у нас тайное вообще то.
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94k
Z_Павел Юрьевич_V 42 минуты назад
С жЫвотными нельзя!
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13k
sonic24a 47 минут назад
В Питере уже за рекламу кабаков не платят по ходу.
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48
Maxim Russo 51 минуту назад
Честный грузинский нацист. А ведь мог пустить, а потом в тарелку с заказом на кухне плюнуть. Что лучше? Лошади повезло...
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5k
Владимир Час назад
я не пойму,что это за крутое заведение что туда готовы идити и подписывать всякую хрень,или там кто подпишет,бесплатно кормят ?
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1k
Вадим В. Новоженов Час назад
Вы думаете, что эта шваль против русского расизма ?
У этой мажорки было беззаботное детство и юность, ей и её мамашке достались богатства на 100.000.000 жизней вперёд, нап#изженных её папочкой во втором по богатству городе нищей, тогда ельцинской России .
Или она против грузинского национализма ?
Когда петербуржцы в 90-х дрались за гуманитарные подачки из Германии, когда одежда из seconhandов Швеции была мечтой для питерских модниц - эту паскуду возили в элитную школу Герцена на автомобиле, в школе её повсеместно сопровождала государственная охрана .
Или что она защищает Русский Мир ?
Нет ! Она провокатор . Эта "девочка", на пятом десятке лет, так развлекается . И не надейтесь, что когда-нибудь и какой-нибудь герой, за её выходки, сломает её лошадиную челюсть . У неё и сейчас внушительная охрана, разъезжающая с ней по Миру .
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Комментарий удален. Причина: флуд
0
124k
DeOrio Час назад
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6k
Горец Ю 2 часа назад
Мерзкие подхрюкивающие фашисты из Грузии.
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13k
Пук 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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19k
ЦСКА 2 часа назад
А "скрытый ауционер" сей тошниловки, Заслуженный артист Грузинской ССР, Буба-обиженка....
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2k
Bobbus 2 часа назад
До чего же оскотинились грузины. Работы ноль, страшная безработится, а во всём винят Россию
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17
Александр Q3K2 2 часа назад
Надо поступать как США. Они во вторую мировую всех граждан США японского происхождения держали в отдельных лагерях, так, на всякий случай - вдруг шпионы
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5k
Бу 2 часа назад
[ха ха
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Alex 2 часа назад
3,14доры.
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