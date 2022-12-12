Протоиерей беларусской церкви призвал отказаться от LEGO и делать игрушки самим

Игрушки LEGO ориентируют ребёнка на инокультурные образцы и скрыто агрессивны. Так считает протоиерей Федор Повный. В честь церковного праздника он обратился к родителям и дал советы, в какие игрушки стоит играть детям.

"Достаточно взглянуть на календари "Лего", распространяемые, между прочим, бесплатно, в качестве рекламы. И я видел это на выставке "Мир детства". Это что? Это "Вестерн", это "Поиски сокровищ фараона", это "Всемирные катастрофы", "Космические пришельцы" и разнообразные войны – вот едва ли не главная тематика. Игрушки, подобные игрушки в конечном счете ориентируют ребенка на инокультурные образцы и скрыто агрессивны", - сказал протоирей в проповеди на телеканале ОНТ.