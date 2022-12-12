Протоиерей беларусской церкви призвал отказаться от LEGO и делать игрушки самим

Протоиерей епархии Белорусской православной церкви Федор Повный считает, что игрушки LEGO учат детей злобе и насилию. Он обратил внимание на то, что все конструкторы LEGO создаются на основе каких-то агрессивных сценариев: кражи, пришельцы, войны и т.д.
Игрушки LEGO ориентируют ребёнка на инокультурные образцы и скрыто агрессивны. Так считает протоиерей Федор Повный. В честь церковного праздника он обратился к родителям и дал советы, в какие игрушки стоит играть детям.
"Достаточно взглянуть на календари "Лего", распространяемые, между прочим, бесплатно, в качестве рекламы. И я видел это на выставке "Мир детства". Это что? Это "Вестерн", это "Поиски сокровищ фараона", это "Всемирные катастрофы", "Космические пришельцы" и разнообразные войны – вот едва ли не главная тематика. Игрушки, подобные игрушки в конечном счете ориентируют ребенка на инокультурные образцы и скрыто агрессивны", - сказал протоирей в проповеди на телеканале ОНТ.
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Повный порекомендовал отцам детей, которые играют с "Лего" вместо этого вместе мастерить игрушечных воинов.
"Неужели "крутые" ковбои и "агенты 007" – это идеал, к которому надо стремиться? Может быть, игрушечные воины, которых вы смастерите вместе с сыном, окажутся более приемлемы для воспитательных целей?", - сказал он.
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Повный п"здец какой-то...)
Но то, что нашим надо свои игрушки делать - истина, а не покупать забугром
понятно, что русский язык для тебя не родной, но так лажать...
в тексте для тебя в первом предложении "Белорусской православной"
А не чужие ругать!