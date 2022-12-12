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Протоиерей беларусской церкви призвал отказаться от LEGO и делать игрушки самим

Протоиерей беларусской церкви призвал отказаться от LEGO и делать игрушки самим

Автор:
12 декабря 2022 16:10
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Протоирей   Церковь   видео   интересное   лего   мнение   фото   
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Протоиерей епархии Белорусской православной церкви Федор Повный считает, что игрушки LEGO учат детей злобе и насилию. Он обратил внимание на то, что все конструкторы LEGO создаются на основе каких-то агрессивных сценариев: кражи, пришельцы, войны и т.д.

Игрушки LEGO ориентируют ребёнка на инокультурные образцы и скрыто агрессивны. Так считает протоиерей Федор Повный. В честь церковного праздника он обратился к родителям и дал советы, в какие игрушки стоит играть детям.

"Достаточно взглянуть на календари "Лего", распространяемые, между прочим, бесплатно, в качестве рекламы. И я видел это на выставке "Мир детства". Это что? Это "Вестерн", это "Поиски сокровищ фараона", это "Всемирные катастрофы", "Космические пришельцы" и разнообразные войны – вот едва ли не главная тематика. Игрушки, подобные игрушки в конечном счете ориентируют ребенка на инокультурные образцы и скрыто агрессивны", - сказал протоирей в проповеди на телеканале ОНТ.

Повный порекомендовал отцам детей, которые играют с "Лего" вместо этого вместе мастерить игрушечных воинов.

"Неужели "крутые" ковбои и "агенты 007" – это идеал, к которому надо стремиться? Может быть, игрушечные воины, которых вы смастерите вместе с сыном, окажутся более приемлемы для воспитательных целей?", - сказал он.


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Метки: Протоирей   Церковь   видео   интересное   лего   мнение   фото   
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8  комментариев
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59k
Опиум для народа 57 минут назад
То есть игрушечные воины - это не агрессия, этодругоепониматьнадо? )))
Повный п"здец какой-то...)
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3k
Старичок 22 минуты назад
"беларусской церкви"
понятно, что русский язык для тебя не родной, но так лажать...
в тексте для тебя в первом предложении "Белорусской православной"
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8k
Izrin Maria 48 минут назад
Свои ХОРОШИЕ игрушки делать, конечно, надо.
А не чужие ругать!
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1k
Жирный бот 55 минут назад
если человек дурак, то с возрастом он становится просто старым дураком..
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494
Денис Веселов Час назад
И к полу прибивать гвоздями)))))
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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