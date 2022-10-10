Земфира в Лимассоле впервые высказалась против российской власти и СВО

В рунете появились кадры выступления Земфиры в Лимассоле, что на Кипре. Певица со сцены рассказала, что "каждый день молится" об окончании спецоперации.

Сегодня 228-й день [спецоперации], 228-й день ада, который стал реальностью. Я всё это время много думала , разговаривала с собой об этом. Я не люблю и не умею говорить со сцены, но я каждый день молюсь, чтобы эта [спецоперация] прекратилась, чтобы моя страна прекратила эту [спецоперацию].

Может быть, нам должно польстить то, что Земфира всё ещё считает Россию своей страной?