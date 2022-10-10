Земфира в Лимассоле впервые высказалась против российской власти и СВО

Певица Земфира вместе с Ринатой Литвиновой уехала заграницу ещё в феврале. С того дня певица ни разу не высказала своё мнение об российской власти и СВО. Спустя семь месяцев Земфира назвала происходящее "адом" и исполнила песню.
В рунете появились кадры выступления Земфиры в Лимассоле, что на Кипре. Певица со сцены рассказала, что "каждый день молится" об окончании спецоперации.
Сегодня 228-й день [спецоперации], 228-й день ада, который стал реальностью. Я всё это время много думала , разговаривала с собой об этом. Я не люблю и не умею говорить со сцены, но я каждый день молюсь, чтобы эта [спецоперация] прекратилась, чтобы моя страна прекратила эту [спецоперацию].
Может быть, нам должно польстить то, что Земфира всё ещё считает Россию своей страной?
Источник:
После этого Земфира исполнила песню из своего репертуара "Не стреляйте".
Не стреляйте, я всего лишь робкий шаг
Всего лишь тихий вздох перед остановкой
Не смотрите, эти шрамы не про вас
Не для ваших грустных глаз, мне неловко
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Встретили овациями: Максим Галкин вышел на сцену в Польше в цветах украинского флага
- В московском ресторане «Вкусно и точка» произошла драка между сотрудниками
- Во время концерта группы "Ленинград" двое посетителей были госпитализированы
- На концерте Галкина в Латвии произошла кровавая драка
- "Замуж выйти хочешь?": в сеть слили жутковатую запись "Голубого огонька" до обработки
Вот эти все кто кричат что против войны - они реально думают что тут кто-то с радостью за войну? ВСЕ против войны, ни кто не хочет БЕЗ КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ воевать.
Неужели трудно представить, что сейчас тот самый момент когда эта необходимость наступила. 8 лет ждали, до последнего думали, что получится обойтись без войны.
Хирург тоже, чтобы спасти пациента, причиняет ему боль. Не всякую болезнь получается таблетками лечить. Эту - нужно вырезать...