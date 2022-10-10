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Земфира в Лимассоле впервые высказалась против российской власти и СВО

Земфира в Лимассоле впервые высказалась против российской власти и СВО

Автор:
10 октября 2022 12:03
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Земфира   Концерт   Россия   Украина   интересное   мнение   фото   шоу бизнес   
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Певица Земфира вместе с Ринатой Литвиновой уехала заграницу ещё в феврале. С того дня певица ни разу не высказала своё мнение об российской власти и СВО. Спустя семь месяцев Земфира назвала происходящее "адом" и исполнила песню.

В рунете появились кадры выступления Земфиры в Лимассоле, что на Кипре. Певица со сцены рассказала, что "каждый день молится" об окончании спецоперации.

Сегодня 228-й день [спецоперации], 228-й день ада, который стал реальностью. Я всё это время много думала , разговаривала с собой об этом. Я не люблю и не умею говорить со сцены, но я каждый день молюсь, чтобы эта [спецоперация] прекратилась, чтобы моя страна прекратила эту [спецоперацию].

Может быть, нам должно польстить то, что Земфира всё ещё считает Россию своей страной?

После этого Земфира исполнила песню из своего репертуара "Не стреляйте".

Не стреляйте, я всего лишь робкий шаг
Всего лишь тихий вздох перед остановкой
Не смотрите, эти шрамы не про вас
Не для ваших грустных глаз, мне неловко


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Земфира   Концерт   Россия   Украина   интересное   мнение   фото   шоу бизнес   
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53  комментария
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484
Renats Railis 2 часа назад
Адекватный человек желает своей родине победы, а эта дегенератка быстрого окончания и значит, что позорного проигрыша.
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24k
Правдоруб Полминуты назад
Лесбиянка грязная.
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7k
Енот Потаскун 11 минут назад
Я смотрю, люди злятся на тех, кто хочет, чтоб кровопролития побыстрее закончились? Чтож вы злые то такие, чтож вы так жаждете чужой крови? Или хорошо рассуждать, когда вы вдалеке от зоны боевых действий?
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581
partners74 15 минут назад
а зачем об этих бл...дей лесбиянок тут писать. пусть оно себе там промежности вылизывают
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31k
Игорь 24 минуты назад
Млять, как тут не ругаться?!
Вот эти все кто кричат что против войны - они реально думают что тут кто-то с радостью за войну? ВСЕ против войны, ни кто не хочет БЕЗ КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ воевать.
Неужели трудно представить, что сейчас тот самый момент когда эта необходимость наступила. 8 лет ждали, до последнего думали, что получится обойтись без войны.
Хирург тоже, чтобы спасти пациента, причиняет ему боль. Не всякую болезнь получается таблетками лечить. Эту - нужно вырезать...
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44
Constantine Полчаса назад
Разговаривала с собой….. такое встречается при шизофрении вроде)
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341
Uganda Полчаса назад
Горькая, непростая, но это наша Родина. Мы обязаны защищать ее или не тявкать.
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9k
Василенко Татьяна 42 минуты назад
Сколько же мусора и откровенных предателей обнажила СВО!!!
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592
Олег Квирулянт 51 минуту назад
И зачем только язык из Литвиновой вытаскивала? Всё равно ж чушь промычала.
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59k
pynh 56 минут назад
писдолизка из-за бугра что-то тявкнула
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35
Сергей Волков 59 минут назад
А еще какая то ЗемфирА, трахает мне мОзги с ночи до утра.
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36k
Антон 59 минут назад
В Израиль, к Пугачихе на корпоратив!
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2k
Pioner76 Час назад
Эта толи женщина, толи мужик сколотила состояние в России и теперь так... Я бы гражданство отнял бы.
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98
vitros666 Час назад
Шушара [мат]
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3k
cnob7 Час назад
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0
Пол Венко Час назад
Кто эта шалава и почему про неё пишут?
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15k
L.Nemo Час назад
На хер с ёлки. К Пугачихе голубые огоньки петь.
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3k
Aristarx Час назад
Вот а какое нам дело до мнения двух престарелых лесбиянок?)))
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2k
mikhanych Час назад
то есть до этих 228 дней ада люди на донбасе в раю 8 лет жили? у упоротой лисбухи с башкой ваще беда
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134
Ffffff Ffffffffff Час назад
Хорошо, наверное, во Франции, на Елисейских полях рассуждать об аде. Вся такая в белом пальто
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148
Sata33 2 часа назад
В данном случае ничего плохого не сказала , чем скорей это закончится , тем всем будет луче ...
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148
Sata33 Елена Час назад
Ну она же не говорила что желает обратного... Я вот тоже за скорейший выход из СВО , но это же не значит, что я желаю РФ проигрыша .. .
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148
Sata33 ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 23 минуты назад
Я за МЫ , но с минимальными потерями для всех .
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