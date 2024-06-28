Японец выбрал образ Джокера для участия в выборах губернатора

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В Токио активно готовятся к выборам губернатора. Один из кандидатов мужчина по имени Юсуке Каваи, провозгласивший себя Джокером. Вот как выглядит его обращение к народу.
У Джокера есть даже сурдопереводчик
Крупнейший ТВ-канал Японии обязан предоставить эфирное время каждому кандидату, так что зрители смотрели и этот ролик.
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Всё, что непотребно в здоровой социальной жизни, лезет в политику, на экран и в другие места где их надо кривляться и не надо ничего созидать.
Просто потому что по приколу.
Б.Джонсон, Х. Милей, В. Зеленский, и... наверно, куча ещë кадров о которых не знаем, выбранных потому что прикольные.