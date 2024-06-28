Японец выбрал образ Джокера для участия в выборах губернатора

FISHKINET
Хватай всё, что нужно: как я закупился на Авито еще выгоднее, чем рассчитывал Хватай всё, что нужно: как я закупился на Авито еще выгоднее, чем... Сбежавшая из России Екатерина Варнава рассказала, как спивалась на чужбине Сбежавшая из России Екатерина Варнава рассказала, как спивалась на... Заболевшему ботулизмом жителю Казани предложили вернуть 189 руб за отравленный салат Заболевшему ботулизмом жителю Казани предложили вернуть 189 руб за... 20 дизайнерских ошибок, которые вызывают массу вопросов 20 дизайнерских ошибок, которые вызывают массу вопросов Просто гифки, всякие и&nbsp;разные Просто гифки, всякие и разные Бастрыкин назвал нижнюю палату парламента "Государственной дурой" Бастрыкин назвал нижнюю палату парламента "Государственной дурой" Авто солиста группы «Три дня дождя» залили краской из-за парковки на тротуаре Авто солиста группы «Три дня дождя» залили краской из-за парковки... Как снимали фильм "Афоня": кадры со съемок и 23 интересных факта о фильме Как снимали фильм "Афоня": кадры со съемок и 23 интересных факта о... «Он оскорбил народ»: спикер Госдумы отреагировал на слова Александра Бастрыкина о «Государственной Дуре» «Он оскорбил народ»: спикер Госдумы отреагировал на слова... «Осознаю свою вину»: полицейские задержали буйного мужика, загоравшего в стрингах на детской площадке «Осознаю свою вину»: полицейские задержали буйного мужика,... 20 раскрашенных фото из советских магазинов, которые докажут, что дефицит был далеко не всегда 20 раскрашенных фото из советских магазинов, которые докажут, что... Великая алмазная афера 1872 года Великая алмазная афера 1872 года Потанцевали с подружкой Потанцевали с подружкой «Старейшины кланов уже осудили этот инцидент»: в Екатеринбурге нашли горячих парней, устроивших стрельбу в центре города «Старейшины кланов уже осудили этот инцидент»: в Екатеринбурге... В Приморье произошел пожар на Артемовской ТЭЦ В Приморье произошел пожар на Артемовской ТЭЦ В Брянске женщина избила водителя троллейбуса за просьбу оплатить проезд В Брянске женщина избила водителя троллейбуса за просьбу оплатить... Культурный шок из Таиланда Культурный шок из Таиланда Когда упаковка лучше самого товара Когда упаковка лучше самого товара "Скачал мелодию - и ж%опа потом была синяя": провалы деток 2000-х, которые они запомнили навсегда "Скачал мелодию - и ж%опа потом была синяя": провалы деток 2000-х,...
Главная > Видео
Японец выбрал образ Джокера для участия в выборах губернатора

Японец выбрал образ Джокера для участия в выборах губернатора

Автор:
28 июня 2024 06:23
Метки: Видео   Япония   губернатор   джокер   люди   токио   
979
1
1

В Токио активно готовятся к выборам губернатора. Один из кандидатов мужчина по имени Юсуке Каваи, провозгласивший себя Джокером. Вот как выглядит его обращение к народу.

У Джокера есть даже сурдопереводчик

Крупнейший ТВ-канал Японии обязан предоставить эфирное время каждому кандидату, так что зрители смотрели и этот ролик.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Видео   Япония   губернатор   джокер   люди   токио   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
47k
Цыц тут у меня Час назад
Самураи уже не те...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48
Андрей 7 минут назад
Всё больше убеждаюсь, что чем ты трудолюбивее и серьезнее, чем больше у тебя достоинства, тем меньше у тебя шансов стать политиком и лживым депутатом.

Всё, что непотребно в здоровой социальной жизни, лезет в политику, на экран и в другие места где их надо кривляться и не надо ничего созидать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Клёст Час назад
И ведь выберут.
Просто потому что по приколу.
Б.Джонсон, Х. Милей, В. Зеленский, и... наверно, куча ещë кадров о которых не знаем, выбранных потому что прикольные.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3733 поста (3703 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

670590



Другие посты автора
Популярное
Истории про пропавших без вести людей, которые выжили и нашлись
Истории про пропавших без вести людей, которые выжили и нашлись
Раскрыты шокирующие масштабы крупнейшей мусорной свалки в океане
Раскрыты шокирующие масштабы крупнейшей мусорной свалки в океане
Набирающие популярность
Генри Райдер Хаггард — писатель, мистик, общественный деятель⁠⁠
Генри Райдер Хаггард — писатель, мистик, общественный деятель⁠⁠
Алексей Герман — сын писателя, отец режиссёра⁠⁠
Алексей Герман — сын писателя, отец режиссёра⁠⁠
Тинькофф отсекает лишнее
Тинькофф отсекает лишнее
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Услуга которую мы ждали

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#новости#интересное#кино#история#Москва#Прикол#Пёс#ЧП
#в мире#животные#позитив#улыбнуло#Китай#Россия#авария#факты#птица#истории
#люди#интересно#полиция#забавно#фильм#собака#конфликт#маразм#дом#Индия
Хватай всё, что нужно: как я закупился на Авито еще выгоднее, чем рассчитывал Хватай всё, что нужно: как я закупился на Авито еще выгоднее, чем рассчитывал В Новосибирске случился третий прорыв трубопровода за сутки и власти объявили режим чрезвычайной ситуации В Новосибирске случился третий прорыв трубопровода за сутки и власти объявили режим чрезвычайной... «Это была не грубость»: администрация Оренбургской области объяснила приказ губернатора убрать телефоны на встрече с пострадавшими от наводнения «Это была не грубость»: администрация Оренбургской области объяснила приказ губернатора убрать... Власти оценили ущерб от паводка в Оренбуржье в 40 млрд рублей Власти оценили ущерб от паводка в Оренбуржье в 40 млрд рублей Напавшего на губернатора Мурманской области заключили под стражу Напавшего на губернатора Мурманской области заключили под стражу В Белгородской области потерпел крушение самолёт ИЛ-76 В Белгородской области потерпел крушение самолёт ИЛ-76

На что жалуетесь?

Вернуться