В Ейске военный самолет Су-34 упал на жилой дом

По сообщениям МЧС, при наборе высоты для учебного полёта самолёт с военного аэродрома Южного военного округа упал прямо на жилой дом. Катапультировавшиеся лётчики заявили, что причиной крушения стало возгорание одного из двигателей.
Су-34 — советский и российский многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик. 17 октября он упал на жилой дом на углу улиц Коммунистической и Красной в Ейске.
Момент падения самолёта
На месте падения загорелось топливо. Огонь охватил все этажи с первого по девятый. МЧС сообщает, что все люди были эвакуированы. Однако очевидцы говорят, что некоторые люди прыгали из окон. 17 квартир жилого дома, по предварительным данным, пострадало.
Появилось видео с пилотом рухнувшего в Ейске Су-34
Лётчик в сознании приземлился около дома, ему попытались помочь прохожие:
— Дядь, нормально всё?
— Да-да.
— Это сбили, да?
— Нет.
Число жертв крушения самолета в Ейске выросло до 13, среди них трое детей, еще 19 человек пострадали, сообщил помощник министра здравоохранения Кузнецов.
В МЧС заявили о завершении разбора завалов.
Власти возьмут на себя оплату похорон погибших из-за крушения самолета в Ейске, сообщил глава района Роман Бублик.
«Однозначно, будем людям помогать. Какая-то часть [оплаты похорон] будет за счет города и района, какая-то — за счет края», — сказал он.
Источник:
АНТИФИШКИ
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не вышел
полёт.
Но рухнет на город
пустой самолёт!
Пройдёт,
не оставив живого следа.
И тысячи жизней
прервутся тогда.
Мелькают кварталы,
и прыгать
нельзя!
«Дотянем до леса,
решили друзья,
подальше от города
смерть унесём.
Пускай мы погибнем,
но город спасём…»
Стрела
самолета
рванулась
с небес!
И вздрогнул от взрыва
берёзовый лес!..
Не скоро поляны
травой
зарастут…
А город подумал:
«Ученья идут…»
Когда то было так.
В 22 часа 44 минуты 31 секунду его истребитель с бортовым номером 29 начал разбег. В 22:52, когда самолёт находился на высоте 900 метров и летел со скоростью 540 км/ч, в кабине загорелось табло предупреждения о падении давления в первой гидросистеме[6]. Карват немедленно связался с землёй и получил приказ прервать выполнение задания и возвращаться на базу. Через 29 секунд сообщение об отказе в первой гидросистеме неожиданно исчезло, но через несколько секунд появились сообщения о других отказах.[6] На высоте 600 метров при скорости 440 км/ч отказала система управления. Лётчик связался с землёй и получил команду покинуть самолёт, однако Владимир видел, что по курсу падения находятся жилые постройки, и не катапультировался, до последнего пытаясь отвести самолёт в сторону[5][7]. В 22:54, через 14 секунд после доклада об отказе системы управления, самолёт плашмя упал на землю с вертикальной скоростью около 30 м/с и малой поступательной скоростью вблизи деревни Малое Гатище.[7] Свидетелями катастрофы стали многие местные жители, которые поспешили к горящим обломкам самолёта на помощь лётчику; через 20 минут прибыли пожарные из посёлка Городище. Удалось сбить пламя, не допустив возгорания кабины, однако лётчик погиб при падении самолёта.
Это про тех кто рассказывает, что катапультировавшийся пилот сделал все что мог.