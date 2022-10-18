В Ейске военный самолет Су-34 упал на жилой дом

На месте падения загорелось топливо. Огонь охватил все этажи с первого по девятый. МЧС сообщает, что все люди были эвакуированы. Однако очевидцы говорят, что некоторые люди прыгали из окон. 17 квартир жилого дома, по предварительным данным, пострадало.