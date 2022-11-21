"Казнь на соборной площади через отрубание головы": губернатор Белгородской области пригрозил чиновнице публичной казнью

На совещании разговор зашёл о несданных объектах, губернатор говорил, что это “вопрос принципиальный” и тянуть нельзя. В итоге договорились до того, что чиновница предоставит отчёт через неделю. После этого Гладков сказал чиновнице, что в противном случае ее ждет казнь.

“Один объект не сдается — это вообще катастрофа, а если пять-шесть объектов — расстрел. Казнь на соборной площади через отрубание головы... Публичное... В присутствии родственников...”, - сказал в шутку Гладков.

После тирады о “публичной казни” девушка сказала: “Спасибо”.