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"Казнь на соборной площади через отрубание головы": губернатор Белгородской области пригрозил чиновнице публичной казнью

"Казнь на соборной площади через отрубание головы": губернатор Белгородской области пригрозил чиновнице публичной казнью

Автор:
21 ноября 2022 11:59
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   губернатор   заседание   интересное   казнь   фото   чиновник   
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Губернатор области Гладков на еженедельном оперативном совещании Белгородского правительства расспрашивал министра строительства Оксану Козлитину. Как оказалось, женщина до сих пор не сдала несколько объектов. В шутку Гладков пригрозил Козлитиной публичной казнью на площади. Может быть, так начнут работать?

На совещании разговор зашёл о несданных объектах, губернатор говорил, что это “вопрос принципиальный” и тянуть нельзя. В итоге договорились до того, что чиновница предоставит отчёт через неделю. После этого Гладков сказал чиновнице, что в противном случае ее ждет казнь.

“Один объект не сдается — это вообще катастрофа, а если пять-шесть объектов — расстрел. Казнь на соборной площади через отрубание головы... Публичное... В присутствии родственников...”, - сказал в шутку Гладков.

После тирады о “публичной казни” девушка сказала: “Спасибо”.

— Какую еще мотивацию, Оксана Петровна, чтобы вы порадовали спортсменов, образование и культуру. Что я еще должен сказать вам, чтобы вы сдали или обеспечили сдачу всех объектов?, — смеясь говорит Гладков.


Источник:

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Метки: видео   губернатор   заседание   интересное   казнь   фото   чиновник   
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4  комментария
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Александр Полчаса назад
Ну да, всё шутки, да прибаутки... А в итоге, никто не работает, но деньги получают!
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41k
Aleksandr 11 минут назад
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15k
Совранский 14 минут назад
Давно пора)
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9k
Shtoppi Полчаса назад
Нужно не шутки шутить, а реально парочке чинуш бошки на площади оттяпать, мож тогда остальные реально работать начнут, а не воровать. Хотя... Это все из разряда мечт.
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