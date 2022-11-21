"Казнь на соборной площади через отрубание головы": губернатор Белгородской области пригрозил чиновнице публичной казнью

Губернатор области Гладков на еженедельном оперативном совещании Белгородского правительства расспрашивал министра строительства Оксану Козлитину. Как оказалось, женщина до сих пор не сдала несколько объектов. В шутку Гладков пригрозил Козлитиной публичной казнью на площади. Может быть, так начнут работать?
На совещании разговор зашёл о несданных объектах, губернатор говорил, что это “вопрос принципиальный” и тянуть нельзя. В итоге договорились до того, что чиновница предоставит отчёт через неделю. После этого Гладков сказал чиновнице, что в противном случае ее ждет казнь.
“Один объект не сдается — это вообще катастрофа, а если пять-шесть объектов — расстрел. Казнь на соборной площади через отрубание головы... Публичное... В присутствии родственников...”, - сказал в шутку Гладков.
После тирады о “публичной казни” девушка сказала: “Спасибо”.
— Какую еще мотивацию, Оксана Петровна, чтобы вы порадовали спортсменов, образование и культуру. Что я еще должен сказать вам, чтобы вы сдали или обеспечили сдачу всех объектов?, — смеясь говорит Гладков.
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АНТИФИШКИ
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