«Мы работаем со всеми категориями граждан»: военком города Назаров заявил, что призывать будут всех

Военный комиссар Олег Тихончук выступил перед СМИ и заявил, что мобилизации не подлежат только те, кто на данный момент определен в федеральном законе «О мобилизации и мобилизационной подготовке». Это противоречит заявлению Путина.
Назаровский военком оказался в центре скандала с частичной мобилизацией. Военком Олег Тихончук рассказал, кто подлежит мобилизации.
«Призыву по мобилизации не подлежат только те граждане, перечень которых на данный момент определен в федеральном законе «О мобилизации и мобилизационной подготовке». Там указаны люди, которые не подлежат призыву, это в частности, кто бронирован и совершил тяжкие преступления, привлекался к уголовной ответственности и имеет неснятую или непогашенную судимость по тяжёлым статьям. Все остальные граждане подлежат призыву. В данный момент нет для военкомата города Назарово ограничений и по разрядам, по возрасту», - говорит Олег Тихончук.
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«Мы работаем со всеми категориями граждан. Правительство создало определенные льготы. Принято решение, что сохраняется за гражданами рабочее место. Технологию пока кадровики не понимают, как это сделать, но право такое имеется», - отметил военный комиссар Назарово.
В конце военком отметил, что при мобилизации медицинская комиссия не проводится.
Его заявление публично идёт вразрез с посылом Президента.
Министерство обороны разъяснило, кого могут призвать. К ним относятся:
- Состоящие на воинском учете, постоянно проживающие на территории России.
- Стрелки, танкисты, артиллеристы, водители и механики-водители будут призываться в первую очередь, остальные — по мере необходимости.
- Те, кто имеет боевой опыт.
Ранее мы уже рассказывали, кого освободят от мобилизации и что будет если не реагировать на повестку.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Вот из-за таких уродов и разводится паника и хохлофейкам раздолье.
Я не понимаю тех "мужиков" которые бегут из России боясь что их призывут воевать за Россию и Донбасс.
Кто если не мы и не вы?
Мужики очнитесь! Кто будет защищать ваши семьи? Вы что творите?