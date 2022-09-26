«Мы работаем со всеми категориями граждан»: военком города Назаров заявил, что призывать будут всех

«Мы работаем со всеми категориями граждан. Правительство создало определенные льготы. Принято решение, что сохраняется за гражданами рабочее место. Технологию пока кадровики не понимают, как это сделать, но право такое имеется», - отметил военный комиссар Назарово.

В конце военком отметил, что при мобилизации медицинская комиссия не проводится.

Его заявление публично идёт вразрез с посылом Президента.

Министерство обороны разъяснило, кого могут призвать. К ним относятся:

Состоящие на воинском учете, постоянно проживающие на территории России. Стрелки, танкисты, артиллеристы, водители и механики-водители будут призываться в первую очередь, остальные — по мере необходимости. Те, кто имеет боевой опыт.

Ранее мы уже рассказывали, кого освободят от мобилизации и что будет если не реагировать на повестку.