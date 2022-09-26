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«Мы работаем со всеми категориями граждан»: военком города Назаров заявил, что призывать будут всех

«Мы работаем со всеми категориями граждан»: военком города Назаров заявил, что призывать будут всех

Автор:
26 сентября 2022 08:04
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   видео   военком   интересное   мнение   мобилизация   призыв   фото   
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Военный комиссар Олег Тихончук выступил перед СМИ и заявил, что мобилизации не подлежат только те, кто на данный момент определен в федеральном законе «О мобилизации и мобилизационной подготовке». Это противоречит заявлению Путина.

Назаровский военком оказался в центре скандала с частичной мобилизацией. Военком Олег Тихончук рассказал, кто подлежит мобилизации.

«Призыву по мобилизации не подлежат только те граждане, перечень которых на данный момент определен в федеральном законе «О мобилизации и мобилизационной подготовке». Там указаны люди, которые не подлежат призыву, это в частности, кто бронирован и совершил тяжкие преступления, привлекался к уголовной ответственности и имеет неснятую или непогашенную судимость по тяжёлым статьям. Все остальные граждане подлежат призыву. В данный момент нет для военкомата города Назарово ограничений и по разрядам, по возрасту», - говорит Олег Тихончук.

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«Мы работаем со всеми категориями граждан. Правительство создало определенные льготы. Принято решение, что сохраняется за гражданами рабочее место. Технологию пока кадровики не понимают, как это сделать, но право такое имеется», - отметил военный комиссар Назарово.

В конце военком отметил, что при мобилизации медицинская комиссия не проводится.
Его заявление публично идёт вразрез с посылом Президента.

Министерство обороны разъяснило, кого могут призвать. К ним относятся:

  1. Состоящие на воинском учете, постоянно проживающие на территории России.
  2. Стрелки, танкисты, артиллеристы, водители и механики-водители будут призываться в первую очередь, остальные — по мере необходимости.
  3. Те, кто имеет боевой опыт.

Ранее мы уже рассказывали, кого освободят от мобилизации и что будет если не реагировать на повестку.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   видео   военком   интересное   мнение   мобилизация   призыв   фото   
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6  комментариев
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8k
Александр Час назад
Вот эту толстую жопу и нужно отправить на СВО. А, учитывая характер и наклонности, то сзади поставить заградотряд с пулеметами.
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1k
Alex 7 минут назад
Жирная тупая свинья
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29k
Dobry vojak Svejk Z 19 минут назад
Такие дол.боё.бы и рождают панику в первую очередь.
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24k
Matrosskin 40 минут назад
Доказательство что дурак любую хорошую идею либо потеряет, либо поломает. А дурак с инициативой и имеющий хоть какую-то власть ( особенно если он Халиф на час) - опасен вдвойне.
Вот из-за таких уродов и разводится паника и хохлофейкам раздолье.
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2k
boom Час назад
Мобилизация такая же частичная, как недавно была добровольная вакцинация
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147
MAXIMUS Час назад
Если мне придёт повестка то поеду!

Я не понимаю тех "мужиков" которые бегут из России боясь что их призывут воевать за Россию и Донбасс.
Кто если не мы и не вы?
Мужики очнитесь! Кто будет защищать ваши семьи? Вы что творите?
Ссылка youtu.be
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