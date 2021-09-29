Неожиданная встреча с медвежьим семейством

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Собака привела к своему хозяину на лесную дорогу семейство медведей. Хозяева леса оказались не слишком рады чужаку на своей территории.
Хозяин, смотри кого я нашел!
Медведи хотели про породу собаки спросить,а он убегает...
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В переполненную камеру уголовников вводят дедка-божий одуванчик.
-Зеки спрашивают дед ты за че сюда попал?
-Дед-а я сынки приколы устраиваю!
-Зеки-какие еще нах..н приколы?
-Дед- да не сынки показывать не буду а то еще обидесь бить потом будете!
-Зеки-да не дед ты че гадом буду не трону! дед-ну ладно!
Берет веник, мокает его в парашу стучится в дверь, открывается окошко дед втыкает туда веник и проворачивает пару раз и отходит в сторону.
Открывается дверь вбегают здоровенные охранники и говорят: А ну-ка дедок отойди!!!!!!!!!!
Ага, а у снимающего напроситься на селфи, а он как ломанул..., что за люди?