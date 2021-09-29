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Неожиданная встреча с медвежьим семейством

Неожиданная встреча с медвежьим семейством (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 сентября 2021 10:18
Сообщество : Животные
Метки: видео   встреча   грибник   животные   лес   медведи   неожиданно   
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Собака привела к своему хозяину на лесную дорогу семейство медведей. Хозяева леса оказались не слишком рады чужаку на своей территории.

Хозяин, смотри кого я нашел!

Медведи хотели про породу собаки спросить,а он убегает...

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Метки: видео   встреча   грибник   животные   лес   медведи   неожиданно   
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2k
Виталий Касандров Полчаса назад
И лучше не ходить по медвежьим тропам, их можно узнать по наличию медвежьего помета. Понять, что это помет медвежий, не сложно. Как правило, из него торчит сотовый телефон...
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12k
gavrosh 4 минуты назад
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13k
Совранский 7 минут назад
Собака анекдот напомнила:
В переполненную камеру уголовников вводят дедка-божий одуванчик.
-Зеки спрашивают дед ты за че сюда попал?
-Дед-а я сынки приколы устраиваю!
-Зеки-какие еще нах..н приколы?
-Дед- да не сынки показывать не буду а то еще обидесь бить потом будете!
-Зеки-да не дед ты че гадом буду не трону! дед-ну ладно!
Берет веник, мокает его в парашу стучится в дверь, открывается окошко дед втыкает туда веник и проворачивает пару раз и отходит в сторону.
Открывается дверь вбегают здоровенные охранники и говорят: А ну-ка дедок отойди!!!!!!!!!!
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1k
sandman 37 минут назад
"Медведи хотели про породу собаки спросить,а он убегает..."
Ага, а у снимающего напроситься на селфи, а он как ломанул..., что за люди?
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Alonso

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