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Российскому автолюбителю удалось запечатлеть на лесной дороге довольно редкое зрелище. Это вам не встреча с лосем или медведем!
Кого только не встретишь ночью на дороге.
Источник:
АНТИФИШКИ
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