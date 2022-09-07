FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6458 постов • 880 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России 
Неожиданная встреча на лесной дороге

Неожиданная встреча на лесной дороге

Автор:
07 сентября 2022 09:37
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   видео   встреча   дорога   лес   неожиданно   прикол   
1500
1
1
Российскому автолюбителю удалось запечатлеть на лесной дороге довольно редкое зрелище. Это вам не встреча с лосем или медведем!
Кого только не встретишь ночью на дороге.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Россия   видео   встреча   дорога   лес   неожиданно   прикол   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Александр 40 минут назад
Вертолётик, которому чуть не ввинтили под хвост)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
69
Аврашалом Маркович 16 минут назад
Иностранцы не знают, что в России выгуливают не только медведей, но и Крокодилов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
qwer 18 минут назад
80 км ночью и по такой дороге?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
ГГалка 20 минут назад
ну уж ничего особенного. я тоже видела как вертолёт перевозили - на пмж в виде памятника. зима, позёмка, темно, наши фары высветили впереди какое-то НЛО.. вообще непонятная какая то хрень... аж скорость сбавили на всякий случай... поближе осторожно подъехали - а это попа вертолёта)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Объект реальности 23 минуты назад
Колесо пробил походу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
549
Легендарный В-ий Полчаса назад
музон отстойный
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Игорь Полчаса назад
80 км по такой дороге? А если и вправду - лось?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
152
Олег Ершов Полчаса назад
О, вертолет где-то стырили
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Pill Полчаса назад
С чем ДТП?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Михаил Сметанкин 36 минут назад
Вертолёт колесо проколол. Бывает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Krasava

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

748124



Другие посты автора
Популярное в сообществах
14 людей наткнулись на крутые антикварные вещицы, передающие привет из прошлого
14 людей наткнулись на крутые антикварные вещицы, передающие привет из прошлого
Пародия Гудкова может стоить ему 5 лет лишения свободы
Пародия Гудкова может стоить ему 5 лет лишения свободы
Набирающие популярность в сообществах
Кем была женщина, ставшая натурщицей для московского памятника Жукову?
Кем была женщина, ставшая натурщицей для московского памятника Жукову?
Кантри-легенда для меломанов от Вилли Нельсона
Кантри-легенда для меломанов от Вилли Нельсона
В какие игры мы рубились в 2000-ые
В какие игры мы рубились в 2000-ые
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Все женщины одинаковы

Лучшие демотиваторы
А так хотелось...

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#прикол#автомобили#люди#аварии#авто аварии#забавно#улыбнуло#новости
#фото#факты#подборка#в мире#позитив#сарказм#автомир#кино#Ynews#Приколы
#интересно#история#картинки#дтп#интересное#фотографии#Разное#красиво#фильм#сатира
В какие игры мы рубились в 2000-ые В какие игры мы рубились в 2000-ые Как быстро оценить дорожную ситуацию при перестроении Как быстро оценить дорожную ситуацию при перестроении Один против пятерых: забавный эпизод в хоккейном матче Один против пятерых: забавный эпизод в хоккейном матче Кенгуру пытался прорваться на территорию российского посольства в Австралии Кенгуру пытался прорваться на территорию российского посольства в Австралии Американский стример решил сбросить бомбу на Россию, но всё перепутал Американский стример решил сбросить бомбу на Россию, но всё перепутал Опасные "качки" на дорогах в Геленджике Опасные "качки" на дорогах в Геленджике

На что жалуетесь?

Вернуться