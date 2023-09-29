Вот так встреча: медведь загнал грибника на дерево

Тогда грибнику пришлось залезть на дерево. Когда хищник подошел, то мужчина начал громко кричать, чтобы его отогнать. Но это, увы, не помогло.



Просидеть на дереве пришлось около получаса. Как только косолапый ушел, грибник, не оглядываясь, побежал к машине. Набрал ли в итоге мужчина грибов, не сообщается).