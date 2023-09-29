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Вот так встреча: медведь загнал грибника на дерево

Вот так встреча: медведь загнал грибника на дерево

Автор:
29 сентября 2023 08:19
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Медведь   встреча   гибель фауны на камчатке   грибник   животные   лес   
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Мужчина внезапно услышал хруст веток и сразу понял, что недалеко от него бродит мишка.

Тогда грибнику пришлось залезть на дерево. Когда хищник подошел, то мужчина начал громко кричать, чтобы его отогнать. Но это, увы, не помогло.

Просидеть на дереве пришлось около получаса. Как только косолапый ушел, грибник, не оглядываясь, побежал к машине. Набрал ли в итоге мужчина грибов, не сообщается).

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Метки: Видео   Медведь   встреча   гибель фауны на камчатке   грибник   животные   лес   
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18  комментариев
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65k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
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14k
котегRUS 17 минут назад
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17k
Поручик Полчаса назад
Старый анекдот:
Встретились два сибирских охотника в тайге с медведем. За одним медведь погнался, и тот на кедр полез. Медведь - за ним лезет. Второй ружьё зарядил, и давай снизу в медведя палить: "бах!" - отстрелил "мишке" правое яйцо. "Бабах!" - отстрелил левое.
"Первый" (уже качаясь на верхушке кедра, как белка): "Петрович! Ты ему лучше в голову стреляй! Чую, он не трахать меня сюда лезет!!!"
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34k
Fat Lynx 49 минут назад
Лучше всего пришить к одежде колокольчик. Его звон отпугивает медведей. И лучше не ходить по медвежьим тропам, их можно узнать по наличию медвежьего помета. Понять, что это помет медвежий, не сложно. Как правило, из него виднеется колокольчик.
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40k
Aleks 53 минуты назад
- Самый лучший способ отпугнуть встретившегося вам медведя. Кидайте в него гавном.
- А где взять гавно в лесу?
- Поверьте, с этим проблем не будет.
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5k
sirv 59 минут назад
Не знаю как с грибами, но мужику явно хватит кирпичей на небольшой домик.
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2k
Dimon Час назад
Я думаю причин , по которым медведь не тронул человека несколько: 1) Дикие животные в - принципе стараются обходить людей стороной. 2) Банально сытый зверь. 3) Мишка на видео явно откормленный и весит 150 - 180 кг. Подняться на одних когтях с таким весом на дерево не просто.
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5k
Олег Белов Час назад
Со зрением у меня плохо. Это медведь или белочка?)
Ссылка www.youtube.com
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2k
Yapon_otez 2 часа назад
Семёнов, водку бросай. Ему водка нужна!
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35k
Андрей Иванов 2 часа назад
А мужик в курсе, что медведи отлично лазают по деревьям?
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328
Z Z Андрей Иванов Час назад
Походу нет... Я заголовок прочитал - первая мысль такая же была)
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