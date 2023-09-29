Вот так встреча: медведь загнал грибника на дерево

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Мужчина внезапно услышал хруст веток и сразу понял, что недалеко от него бродит мишка.
Тогда грибнику пришлось залезть на дерево. Когда хищник подошел, то мужчина начал громко кричать, чтобы его отогнать. Но это, увы, не помогло.
Просидеть на дереве пришлось около получаса. Как только косолапый ушел, грибник, не оглядываясь, побежал к машине. Набрал ли в итоге мужчина грибов, не сообщается).
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Встретились два сибирских охотника в тайге с медведем. За одним медведь погнался, и тот на кедр полез. Медведь - за ним лезет. Второй ружьё зарядил, и давай снизу в медведя палить: "бах!" - отстрелил "мишке" правое яйцо. "Бабах!" - отстрелил левое.
"Первый" (уже качаясь на верхушке кедра, как белка): "Петрович! Ты ему лучше в голову стреляй! Чую, он не трахать меня сюда лезет!!!"
- А где взять гавно в лесу?
- Поверьте, с этим проблем не будет.
Оба мы ОЧЕНЬ удивились А дальше - ломанулись каждый в свою сторону: "мишка" - в лес, я (в лёгкой панике)- к своей группе "турья". И еще неизвестно, кто больше "кирпичей отложил" тогда: Кивач - место "проходное", народу с рюкзаками (и ружьями) там хватало, так что "скоростной драп" медведя можно понять.
-Ага... С водкой не бросит." (с)