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"Проблема небольшая у нас": неожиданный гость в подъезде

"Проблема небольшая у нас": неожиданный гость в подъезде (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 февраля 2021 08:58
Сообщество : Животные
Метки: видео   встреча   животные   кабан   неожиданно   подъезд   
565
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Ничего необычного, просто кабан зашел погреться в один из подъездов многоквартирного дома. А может быть он выследил охотника до его логова и теперь сидит в засаде?

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Метки: видео   встреча   животные   кабан   неожиданно   подъезд   
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Димка Смола/67 2 часа назад
Новая услуга от DELIVERY CLUB, доставка мясо своим ходом )))
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11k
Evil Час назад
ipatь шашлык с доставкой
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466
Андрей Смит Час назад
Замёрз бедолага !
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12k
Совранский 2 часа назад
Эх молодЕж)))) это не проблема))) это застолье - с свежим, очень вкусным, шашлыком. Не менее вкусная заготовка копченого сальца! -ммм...
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