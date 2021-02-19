"Проблема небольшая у нас": неожиданный гость в подъезде

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Ничего необычного, просто кабан зашел погреться в один из подъездов многоквартирного дома. А может быть он выследил охотника до его логова и теперь сидит в засаде?
Животное, которое точно не ожидаешь увидеть в подъезде
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